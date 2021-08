Quels matériaux souhaitez-vous qu’Apple propose pour l’Apple Watch Series 7 ?

De temps en temps, Apple modifie les matériaux disponibles pour l’Apple Watch. Pour l’Apple Watch Series 7, quelle est la finition que l’entreprise souhaite proposer ? Lequel comptez-vous acheter ?

Au fil des ans, Apple a proposé des montres Apple avec des finitions en aluminium, en acier inoxydable, en céramique, en titane et en or. Bien qu’à l’intérieur, ils aient tous été la même montre, il y a eu quelques changements avec des finitions plus premium.

Au début de l’ère Apple Watch, il était présenté avec un meilleur boîtier, un meilleur écran et une finition contre les rayures. Avec l’Apple Watch Series 6, Apple a présenté trois modèles différents : aluminium, acier inoxydable et titane, et à part le meilleur écran, tout le reste était le même.

Avec la série 5, la société a proposé un modèle en céramique au lieu d’une finition en titane, et lorsque l’Apple Watch a été dévoilée pour la première fois, Apple a lancé une édition Apple Watch en or 18 carats.

Quant à moi, j’ai toujours porté une Apple Watch avec une finition en aluminium, et avec la série 6, je suis passé à un modèle en acier inoxydable. Bien que plus cher, même après un an d’utilisation quotidienne, je ne trouve aucune rayure sur mon modèle en graphite – et ce malgré combien j’ai accidentellement frappé la montre sur le mur.

Puisque l’Apple Watch Series 6 vient de vendre le modèle en titane, on commence à se demander : est-ce la fin du modèle Edition, ou Apple économise-t-il pour la prochaine Apple Watch Series 7 ?

Deux choses sont sûres : Apple apportera une Apple Watch Series 7 avec des finitions en aluminium et en acier inoxydable. Quant au modèle Edition avec de la céramique, du titane ou encore de l’or, c’est incertain.

Que pensez-vous de la finition Apple Watch ? Êtes-vous prêt à payer plus pour l’Apple Watch Series 7 avec une finition en acier inoxydable, en céramique ou en titane ? Pourquoi? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

