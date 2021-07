Quels métiers apportent le plus de bonheur ?

04/07/21 à 22:45 CEST

Une amélioration substantielle des conditions de vie a fait qu’en un siècle à peine, la plus grande aspiration des citoyens des pays développés est passée de la survie au bonheur. Et comme nous passons environ quarante heures par semaine à travailler, le bonheur au travail joue un rôle clé dans ce bonheur général. La question est : quels sont les métiers qui procurent un plus grand bien-être ? La publication Forbes, spécialisée dans le monde des affaires et de la finance, a dressé une liste des dix métiers les plus heureux. Et une autre surprise.

A commencer par le métier le plus heureux du monde : le clergé. Une réalité fondée, probablement, sur le caractère tout à fait vocationnel de ce métier, avec un sentiment de sens existentiel. En deuxième position, on retrouve les pompiers. Oui, parfois ils risquent leur vie pour sauver des gens qu’ils ne connaissent même pas, mais c’est justement ce sentiment altruiste qui génère tant de bien-être. Ce sont des professionnels indispensables et cela génère des sentiments d’utilité sociale. A tel point que 80% des pompiers avouent être très satisfaits de leur travail. Un taux très élevé.

Immédiatement après, nous avons trouvé les physiothérapeutes. Selon Forbes, “l’interaction sociale et le fait d’aider les gens font de ce travail l’un des plus heureux pour ceux qui le font”. En quatrième position se trouve l’ancien métier d’écrivain. Bien qu’ils ne reçoivent pas, selon les propres évaluations des écrivains, des salaires ou des récompenses proportionnels à l’effort investi, l’autonomie pour s’exprimer artistiquement compense suffisamment pour être tout à fait satisfaits. De même que les enseignants de l’enseignement spécial et les enseignants en général, qui occupent les cinquième et sixième places du classement.

Pour des raisons très voisines de celles évoquées dans le cas des écrivains, les sculpteurs et les peintres se déclarent également très heureux dans leur travail, bien qu’il soit difficile de se soustraire à eux exclusivement. En huitième position se trouvent les psychologues, dont la principale source de satisfaction est, encore une fois, d’aider de nombreuses autres personnes dans leur vie. Pour terminer cette liste, on retrouve les agents commerciaux de services financiers et les ingénieurs d’exploitation, deux professions très bien rémunérées. Mais qu’en est-il de l’autre extrême ? Quels sont les métiers liés à un moindre degré de bonheur ?

Pour répondre à cette question, nous nous tournons vers la classification CareerBliss. D’après les recherches du portail, le métier le moins heureux au monde est celui de directeur commercial, dont les protagonistes échouent au niveau de la satisfaction. Tout près on trouve l’agent de sécurité, le commerçant, la caissière et le chauffeur. Dans le top dix, on retrouve également les emplois de responsable de maintenance, d’agent de sécurité, de vendeurs, d’opérateurs de machines et de service technique non-cadre. En général, des emplois qui combinent des responsabilités élevées, des salaires bas et des conditions de travail exigeantes.