Quels mobiles sont les plus populaires sur Amazon ? Ce sont 5 smartphones qui réussissent en ce moment | La technologie

Les mobiles que les clients d’Amazon achètent le plus auprès de marques telles que Samsung, Xiaomi ou POCO.

Amazon est l’un des plus grands magasins sur Internet et sans aucun doute le plus grand d’Espagne. Beaucoup de mobiles vendus passent par son magasin et leurs ventes peuvent être considérées comme une sorte de thermomètre dont les mobiles triomphent.

Sur un marché aussi vaste, où il y a tant d’options à choisir et parmi tant de prix, même pour le même appareil, Quels téléphones sont les plus vendus cet été sur Amazon ?

La réponse ne vous surprendra pas car les téléphones les plus vendus sur Amazon sont toujours les meilleures affaires. Ces smartphones dont le prix est trop bon pour être laissé de côté ou un mobile avec un rapport qualité-prix de premier ordre.

Ce sont les mobiles que les utilisateurs d’Amazon achètent en masse.

Samsung Galaxy M11

Un mobile avec un écran de 6,4 pouces et 32 ​​Go de stockage, parfait pour ceux qui recherchent un mobile simple mais avec une énorme batterie pour plusieurs jours.

Il se peut que pour beaucoup de gens ils sachent qu’un Samsung Galaxy M11 est l’un des mobiles les plus vendus, mais chez ComputerHoy.com nous avons vu de loin l’ascension fulgurante de ce smartphone d’entrée de gamme de Samsung.

Avec un écran de 6,4 pouces, un processeur octa-core, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, un appareil photo de 13 mégapixels, nous pouvons indiquer sans aucun doute qu’il s’agit d’un mobile bon marché et parfait pour les tâches les plus élémentaires de le jour, un jour.

Il dispose également d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 15 W, donc pour ceux qui recherchent les bases pour utiliser WhatsApp, naviguer et d’autres réseaux sociaux, ils en ont plus que suffisant.

Nous ne pouvons pas nier que le prix est très attractif. Il ne coûte que 126 euros sur Amazon avec des frais de port totalement gratuits. Et si vous vous inscrivez à Amazon Prime, vous l’obtenez avec la livraison express.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Le nouveau téléphone bon marché de Xiaomi avec un appareil photo de 108 mégapixels est une bête à un prix très bas. Processeur puissant de 64 Go ou 128 Go et écran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz.

Il ne faisait aucun doute que les téléphones Xiaomi seraient parmi les meilleurs vendeurs. La réalité est que la première position change très fréquemment entre les adversaires de cette liste.

Ce Xiaomi Redmi Note 10 Pro est un smartphone qui répond à la règle du Bon, Beau et Pas Cher.

Vous ne pouvez pas en tirer grand-chose compte tenu de son écran AMOLED de 6,67 pouces à 129 Hz, un processeur rapide comme le Snapdragon 732G optimisé pour les jeux, ou 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Il dispose d’un appareil photo principal de 108 mégapixels et d’un autre de 32 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. En plus de 5 020 mAh de batterie avec une charge rapide de 30 W.

Il a tout pour seulement 244 euros. C’est vrai, moins de 250 euros pour un mobile puissant, avec un appareil photo et une autonomie formidables.

Ne manquez pas l’analyse complète du Redmi Note 10 Pro que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

POCO X3 Pro

Il s’agit du nouveau mobile milieu de gamme de POCO, une marque associée à Xiaomi et qui tire une fois de plus le prix d’un de ses appareils au maximum.

POCO X3 Pro est l’un de ces mobiles POCO, une marque du cœur de Xiaomi, que vous ne pouvez pas ne pas regarder et penser à ne pas l’acheter.

Il dispose d’un processeur haut de gamme tel que le Snapdragon 860, d’un écran DotDisplay de 6,67 pouces 120 Hz, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage (il existe une version 128 Go).

Il possède un bon appareil photo de 48 mégapixels et une batterie de 5 160 mAh avec une charge rapide à 33 W.

Le meilleur vient quand on se rend compte que le prix est inférieur à 250 euros. Compte tenu des 256 Go, du processeur et de la RAM, vous disposez d’un mobile très puissant, que vous pouvez utiliser avec des jeux performants pour très peu d’argent.

PETIT M3 Pro 5G

Le smartphone 5G le moins cher de POCO avec un écran de 6,5 pouces, un appareil photo de 48 MP, jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage.

L’un des derniers mobiles POCO à être mis en vente, au début de l’année, a été ce POCO M3 Pro 5G, l’un de ces mobiles étoiles bon marché dotés de la 5G en standard.

Il utilise un processeur Mediatek Dimmensity 700 5G, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible avec carte microSD, un appareil photo principal de 48 mégapixels, un appareil photo selfie de 8 mégapixels et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W pour durer toute la journée.

C’est l’un des mobiles 5G les moins chers du moment et de tout le catalogue Xiaomi et il ne coûte que 168 euros.

Chez ComputerHoy.com, nous avons pu tester en profondeur ce POCO M3 Pro 5G afin que vous puissiez prendre une décision plus éclairée.

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M12 pour 159€ sur Amazon

Le Samsung Galaxy M12 est l’un des derniers smartphones de la gamme d’entrée de Samsung à arriver en Espagne. Une évolution du Galaxy M11 et qui a débarqué au prix d’une crise cardiaque.

Ce mobile avec processeur octa-core, écran de 6,5 pouces, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage est largement suffisant pour l’utiliser toute la journée dans toutes sortes de situations.

Il dispose d’une batterie de 5 000 mAh à charge rapide, d’un appareil photo principal de 48 mégapixels et d’un appareil photo selfie de 8 mégapixels.

Tout cela pour seulement 159 euros, un mobile très bon marché qui fait partie des favoris d’Amazon.

