quels modèles acheter pour ce 2019

La réalité virtuelle, un environnement de plus en plus abordable et populaire

Comme nous l’avons dit, la VR a du mal à se lancer dans l’environnement domestique, car, par exemple, elles ont été vendues moins de 5 millions d’unités en 2018. Une partie de la faute est la variété limitée des modèles, mais surtout le prix élevé.

Avec l’arrivée de plus de marques, la concurrence a augmenté, le nombre d’appareils a augmenté, il y a beaucoup d’innovations en cours et c’est pourquoi maintenant les modèles «plus anciens» baissent de prix, donc la disponibilité et l’accessibilité sont plus grandes.

Surtout, si l’on prend en compte les lunettes à câbles, puisqu’elles demandaient environ 80o euros Oculus et HTC pour leur Rift ou Vive maintenant nous pouvons les trouver pour quelques-uns 400 euros.

Dans tous les cas, certaines caractéristiques des nouveaux modèles sont intéressantes et méritent d’être soulignées, car, bien que le prix soit plus élevé, beaucoup pourraient être intéressés à payer un peu plus pour cela. Cela dit, rencontrons certains des modèles les plus intéressants:

Oculus Rift S

le Oculus Rift S Il s’agit d’une version améliorée du Rift original et assez similaire au Rift CV1, où la qualité et la résolution de l’écran ont été améliorées (1280 x 1440 par œil), l’angle de vue à 115 °, IPD à 64 mm et quelques autres améliorations, mais surtout, les exigences minimales de notre système pour les utiliser n’ont pas été téléchargées.

Cela permet que les améliorations appliquées n’affectent pas le gameplay, données assez importantes, où en plus le prix a été placé dans un plus abordable 399 $.

Oculus Quest

L’évolution de Rift S vient de la main de Quest, où une fois de plus les améliorations deviennent patentes. Pèse 100 grammes de plus que ses pairs, mais là encore la résolution de chaque œil est augmentée de 1 440 x 1 600 pixels, mais en retour on perd le taux de rafraîchissement à l’écran. Spécifique on est passé du 80 Hz du Rift S à 72 Hz sur ces nouvelles quêtes, une perte négligeable.

En retour, nous gagnons une mobilité totale sans câbles, où un Muflier 835 exécutera toutes les fonctions. Son prix, substitut naturel du Rift S et occupant ainsi une nouvelle place sur le marché en termes de mobilité, est estimé à 400 dollars, le prix du Rift S devrait donc s’adapter.

HTC Vive Cosmos

Le dernier produit de HTC vient parier sur la modularité, puisque nous pouvons installer divers addons pour personnaliser notre visionneuse VR. La plus grande nouveauté est qu’ils ne seront pas limités uniquement au PC, puisque nous pouvons les utiliser avec un téléphone intelligent, qui apporte un nouvel univers au monde de la réalité virtuelle. De plus, nous ne pouvons pas oublier leur nouveau système de contrôle oculaire appelé HTC Vive Pro Eye, qui remplace les capteurs externes par un eye tracker.

Pour le moment, nous ne connaissons pas avec certitude certaines de ses caractéristiques, mais apparemment, il atteindra le marché avec une résolution de 1 440 x 1 600 pixels, ce qui est définitivement un bond en avant qui les égale à l’Oculus Quest.

Indice de valve

Ce sont les dernières lunettes présentées et peut-être les plus récentes, bien qu’elles partagent certaines caractéristiques avec Vive Cosmos et Quest. A commencer par son écran, qui portera la même résolution que ses rivaux (LCD RVB 1440 x 1600 pixels et 120 Hz) où il semble inclure des écouteurs intégrés à ouverture ouverte.

Ce n’est pas nouveau en tant que tel, mais il faudra voir dans quelle mesure ils nous permettent d’entendre ce que nous avons autour de nous. La plus grande nouveauté est sa contrôleurs, qui se fixera aux poignets, obtenant un arrangement totalement différent et laissant nos mains libres si nécessaire. Dans tous les cas, jointures, nom définitif de ces contrôles, ils ne tomberont pas de nos mains.

Le plus gros problème sera son prix de 999 dollars, mais ce sont aussi les plus avancés en général, un fait dont Valve profite en sa faveur.