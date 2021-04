Quels modèles d’iPhone recalibrent leur batterie lors de la mise à jour vers iOS 14.5 et pourquoi | La technologie

Une mise à jour incluse dans iOS 14.5 permet à certains modèles d’iPhone de recalibrer leur batterie. Nous vous disons ce qu’ils sont et pourquoi cela se produit.

Si vous avez un iPhone sûr que vous connaissez déjà le système d’information sur l’état de la batterie. C’est une fonction sortie sous iOS 11.3 et qui est très utile, puisqu’elle permet de savoir si la batterie de votre terminal est en bon état ou si, au contraire, le moment est venu de la changer.

Ce rapport peut être consulté sur Paramètres> Batterie> État de la batterie, où iOS vous indique la capacité maximale de votre batterie (la capacité actuelle par rapport à sa capacité lorsqu’elle était neuve) et la capacité de performance maximale. De plus, vous avez également la possibilité d’activer la charge optimisée, une fonction qui réduit la détérioration de la batterie pendant le processus de charge.

Certains modèles d’iPhone rencontraient des problèmes avec le rapport d’état de la batterie, et Apple les a corrigés via une mise à jour incluse dans iOS 14.5, la dernière version du système d’exploitation mobile que Cupertino a sorti il ​​y a quelques jours. Plus précisément, les modèles concernés sont l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, donc si le vôtre en fait partie, continuez à lire car nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir.

Ce qui se passe, c’est que le rapport sur l’état de la batterie de certains de ces iPhones peut afficher des estimations incorrectes, provoquant un comportement de décharge de la batterie inattendu ou, dans un petit nombre de cas, une réduction de la capacité de performance maximale.

Résoudre le problème, lors de la mise à jour vers iOS 14.5, ces terminaux recalibrent la capacité maximale et la capacité de performance maximale de leur batterie. Le processus de recalibrage se produit pendant les cycles de charge typiques et peut prendre quelques semaines.

Si un message lié à la détérioration de la batterie était affiché, vous cesserez de le voir après la mise à jour vers iOS 14.5, et à la place, le système vous montrera un message sur le recalibrage de la batterie lorsque vous visitez la section État de la batterie, similaire à celui que vous pouvez voir sur ces lignes. .

Une fois le recalibrage terminé, le rapport sur l’état de la batterie affiche le pourcentage mis à jour de la capacité maximale et de la capacité de performance maximale. Si le processus ne se termine pas correctement, vous verrez un avis indiquant que le recalibrage n’a pas pu être effectué et Vous pouvez confier votre iPhone à un fournisseur de services agréé Apple pour un changement gratuit de batterie.