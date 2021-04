Quels modèles d’iPhone recalibrent leur batterie lors de la mise à jour vers iOS 14.5 et pourquoi | La technologie

Quelques téléphones Apple obtiennent une nouvelle qualité qui peut être très importante pour la santé de leur batterie. Voici comment fonctionne le recalibrage de la batterie iOS 14.5.

Avec la nouvelle version du système d’exploitation iPhone, des nouvelles très intéressantes arrivent pour la vie privée de l’utilisateur ou pour la santé de sa batterie. Apple a développé une nouvelle fonction capable de recalibrer la batterie de l’appareil et, si nécessaire, de demander un remplacement gratuit à l’entreprise.

Au fur et à mesure que les batteries vieillissent avec l’utilisation et le temps, leurs composants chimiques se détériorent et la quantité de charge qu’ils offraient au début a diminué. Vérifier régulièrement la capacité maximale de la batterie de votre téléphone est un moyen vérifie ta santé.

Apple a dévoilé un système de recalibrage qui étudiera la santé de ces batteries dans les téléphones. Cette nouveauté est déployée en premier pour Modèles d’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Il s’agit d’une fonction automatique après la mise à jour de la version du logiciel qui peut prendre quelques semaines pour donner le résultat.

Au cours de ce processus, l’état du recalibrage peut être vérifié dans les paramètres du terminal. Saisie des paramètres, puis la section de la batterie et enfin la santé de la batterie. Là, Apple nous informe que «le système d’information sur la santé de la batterie recalibre la capacité maximale et la capacité de performance maximale de la batterie».

Une fois l’analyse terminée, le système fournit la valeur de charge actuelle de la batterie sous forme de pourcentage. Certaines erreurs détectées lors de l’analyse peuvent être indiquées. Si le résultat n’est pas bon, il est possible qu’un message apparaisse recommandant son remplacement chez l’un des fournisseurs de la marque.

Si tel est le cas, nous pouvons contacter l’entreprise et prendre rendez-vous pour réparer le terminal. Apple couvre les réparations fait dans le cadre de la garantie du produit ou si vous disposez d’AppleCare +.

Ce processus n’est pas nocif pour le terminal ou l’un de ses composants, il vous permet simplement de vérifier que la batterie est toujours en parfait état ou, du moins, dans un état optimal. De cette façon, Apple s’assure que les propriétaires de leur iPhone les réparent avant que le problème ne devienne très grave.