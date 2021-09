Quels nominés pour la première fois au Temple de la renommée de la NFL seront sélectionnés pour 2021 ?

Le processus du Temple de la renommée du football professionnel commence maintenant, les finalistes étant annoncés vers la fin de l’année et les récipiendaires devant être annoncés début février. Un total de 122 joueurs de l’ère moderne sont éligibles pour le Temple de la renommée de la NFL en 2022. La grande majorité ont eu l’occasion auparavant et n’ont pas atteint Canton, mais cette année, ils sont rejoints par 10 nominés pour la première fois qui ont atteint leur seuil de retraite et ont maintenant une chance d’être élus.

Contrairement à la classe 2021, qui avait des verrous absolus comme Peyton Manning et Charles Woodson, les nominés de première année 2022 sont un peu plus délicats. Décomposons donc qui ils sont, leurs réalisations et quelles sont leurs chances de faire réellement partie de la salle.

Anquan Boldin — Récepteur large

13 779 verges sur réception (14e de tous les temps), 82 touchés sur réception (25e de tous les temps), 3x Bol Pro

Anquan Boldin a explosé sur la scène en 2003 lorsque le choix de deuxième ronde de l’État de Floride a effacé le record de réception de la recrue avec 1 377 verges. Cette marque a duré 16 ans avant d’être finalement battue en 2020 par Justin Jefferson des Vikings.

Passant la moitié de sa carrière en Arizona, Boldin a formé l’un des duos de réception les plus dangereux du début au milieu des années 2000, avec Larry Fitzgerald. Lorsqu’ils ont été rejoints par Kurt Warner en 2005, le trio a propulsé les Cardinals au Super Bowl, où il semblait que leur attaque moderne fulgurante suffirait – avant de finalement perdre contre les Steelers.

Après cinq saisons de 1 000 verges en sept ans, Boldin a été échangé aux Ravens de Baltimore. Le succès individuel n’est pas venu si facilement, mais la gloire personnelle était facile à abandonner en échange d’une bague du Super Bowl, que Boldin a remportée en 2012.

Efficace jusqu’à la fin de sa carrière, Boldin n’a jamais terminé une saison avec moins de 500 yards sur réception. Cela l’a cimenté parmi les 20 meilleurs récepteurs de tous les temps.

Chance de faire Canton en 2022 : 20 %

L’incroyable barre haute de la ligue pour les receveurs entrant à Canton se poursuit, malgré la consécration de Calvin Johnson en 2021 avec un curriculum vitae incomplet. Il ne fait aucun doute que Boldin mérite finalement l’appel, mais les joueurs comme Reggie Wayne (qui était finaliste en 2021), Andre Johnson et Steve Smith (dont nous parlerons un peu plus tard) attendent toujours d’entrer, il est difficile de justifier que Boldin entre avant l’un d’eux.

Devin Hester — Retourneur de coup de pied/de dégagement

14 retours de botté de dégagement, 5 retours de coup de pied TD, 4x Pro Bowl, 3x All-Pro

Personne, et je veux dire personne, n’a fait plus de carrière en tant qu’arme des équipes spéciales que Devin Hester. Il a transformé la troisième phase souvent négligée d’un jeu et en a fait une arme sans précédent. Les touchés bruts ne font pas toujours l’impact de Hester sur la justice du jeu.

Pendant ses huit années à Chicago, où il a fait le plus de travail de sa carrière, Hester a récolté en moyenne 25,3 verges par retour de botté et 12,3 verges par botté de dégagement. Cela peut ne pas sembler beaucoup à première vue, mais cela signifie qu’il marquait toujours des verges positives sur les équipes où la défense régnait sur la journée. Cela n’inclut pas non plus les nombreuses fois où les botteurs et les parieurs adverses sacrifieraient d’énormes morceaux de verges, soit en s’éloignant de Hester, soit en sortant des limites simplement pour éviter la menace d’un retour énorme.

Chance de faire Canton en 2022 : 2%

Consacrer Hester à Canton devrait être un exemple de créativité de la NFL, et cela ne se produira tout simplement pas. L’idée que Hester soit inscrit en tant que receveur large avec 3 300 verges de réception en carrière est tout simplement trop improbable. Ne vous y trompez pas : l’impact de Hester sur le football le justifie, mais il faudra encore plusieurs années avant que cela devienne une réalité.

Andre Johnson — Récepteur large

14 185 verges sur réception (11e de tous les temps), 70 touchés sur réception (46e de tous les temps), 7x Pro Bowl

Deuxième choix de première ronde de l’histoire des Texans, Andre Johnson était considéré comme le receveur n ° 1 qui ferait équipe avec le quart-arrière David Carr pour lancer Houston dans un premier succès. Alors que ce rêve ne s’est jamais matérialisé avec leur passeur, les Texans se sont retrouvés avec l’un des plus grands récepteurs de tous les temps à Johnson, qui a surfé sur la vague de tumulte sur les Texans et a trouvé un moyen d’avoir un impact énorme.

La hauteur de 6’3 de Johnson, associée à un cadre de 229 livres et à une vitesse incroyable ont fait de lui un affrontement cauchemardesque pour les arrières défensifs adverses à un moment où l’accent de la ligue a commencé à se concentrer davantage sur les passes. Complétez le tout avec une course d’itinéraire spectaculaire et il était vraiment un récepteur rare capable de rendre les quarts médiocres plus beaux simplement en étant sur le terrain.

Chance de faire Canton en 2022 : 20 %

Je mets les chances de Johnson sur un pied d’égalité avec Anquan Boldin. Il y a beaucoup d’arguments de va-et-vient qui sont meilleurs dans l’ensemble, mais à la fin, il est juste difficile d’imaginer que l’un ou l’autre de ces gars soit le premier joueur du Temple de la renommée jusqu’à ce que Reggie Wayne soit consacré … avec quelqu’un que nous sommes environ parler de.

Steve Smith – Récepteur large

14 731 verges sur réception (8e de tous les temps), 81 touchés sur réception (28e de tous les temps), 5x Pro Bowl, 2x All-Pro

Le grand Steve Smith des Carolina Panthers complète le trio de receveurs de première année qui pourraient faire Canton en 2022, et il a un CV très, très convaincant. Les verges de réception de tous les temps de Smith sont prises en sandwich entre Tim Brown et Marvin Harrison, tous deux déjà au Temple de la renommée. Peu de gens contesteraient qu’il soit l’un des meilleurs récepteurs de tous les temps, et maintenant il passe à la diffusion, les gens se souviennent de l’esprit et de la morsure qui ont fait de lui l’un des personnages les plus colorés de la ligue au cours de sa carrière.

À une position dominée par des athlètes imposants, le 5’9 Smith était un iconoclaste. Jouant à une époque où les récepteurs plus petits et plus changeants étaient relégués au match retour, ou jouant dans la machine à sous – Smith a fait un héritage du football en jouant plus gros que sa taille ne le laisserait croire.

Les demi de coin qui ont joué contre Smith ont régulièrement dit qu’il était l’un des plus difficiles à affronter. Il s’est battu pour chaque balle comme si sa vie en dépendait, et cela supposait que la capture était contestée en premier lieu – et il ne vous avait pas dépassé avec son accélération irréelle et son talent pour la course sur route.

De nombreux joueurs au sommet des records de réception de la ligue ont bénéficié de certains des plus grands passeurs de la NFL: Joe Montana, Tom Brady, Kurt Warner, Peyton Manning – pendant la majeure partie de la carrière de Smith, il a attrapé des balles de … Jake Delhomme. Pourtant, il a enregistré des résultats phénoménaux saison après saison, terminant avec plus de 1 000 verges au cours de huit de ses 13 années dans la NFL.

Chance de faire Canton en 2022 : 50 %

Je suis optimiste sur Smith devenant une entrée au premier tour de scrutin. Alors qu’il sera empilé contre Boldin, Wayne et Johnson aux yeux des électeurs, lorsque la poussière retombe, il est clair de voir qu’il appartient. Il n’y a pas si longtemps, la barrière à l’entrée pour les receveurs était incroyablement élevée, mais avec Cris Carter et Terrell Owens qui ont obtenu leur signe de tête ces dernières années, cela a finalement ouvert la porte à des gars comme Smith.

Jake Long — Tacle offensif

4x Pro Bowl, 1x All-Pro

Il est toujours difficile d’évaluer les tacles offensifs, et pour être honnête, Jake Long était vraiment bon lorsqu’il est entré dans la ligue pour la première fois – mais le justifier pour le Temple de la renommée est difficile. Pendant un certain temps, il a semblé qu’il serait le genre de joueur de ligne d’ancrage générationnel à faire la salle, mais la fin de sa carrière a été particulièrement méchante, entachée de blessures et de performances glissantes.

Nous nous retrouvons avec un court terme remarquable, et un peu plus.

Chance de faire Canton en 2022 : 0 %

Long a joué neuf ans et a été incroyable pour quatre d’entre eux. Les cinq autres étaient en grande partie oubliables. Cela ne se produit pas la première année, ou peut-être jamais.

Nick Mangold — Centre

7x Pro Bowl, 2x All-Pro

Pendant des années, Mangold a été le seul point positif des équipes de Jets autrement désastreuses. Jouer le rôle de bon soldat gagne certainement des accessoires Mangold, mais cela ne signifie pas qu’il se rendra à Canton pour cela.

Mangold est la quintessence d’un excellent joueur qui ne fait pas la coupe.

Chance de faire Canton en 2022 : 0 %

Il est remarquablement difficile de se faire remarquer en position centrale, même si vous êtes l’un des meilleurs de votre époque. Jusqu’à ce que des joueurs comme Jeff Saturday et Olin Kreutz se fassent remarquer, quelqu’un comme Mangold ne l’est pas.

DeMarcus Ware — Secondeur extérieur

657 plaqués en carrière, 138,5 sacs en carrière, 9x Pro Bowl, 4x All-Pro

L’un des meilleurs secondeurs de tous les temps pour les passes précipitées, Ware s’est fait connaître à Dallas avant de déménager à Denver et de terminer sa carrière avec style, remportant le Super Bowl en 2015.

Il y a tellement de moments incroyables dans la carrière de Ware, mais sa saison 2008 avec les Cowboys était l’étoffe des légendes. 84 plaquages ​​au total, 20 sacs et six échappés de force – juste pour couronner le tout. Ware était un monstre absolu sur le terrain dont la combinaison de vitesse et de puissance était impossible à gérer pour la plupart des lignes offensives.

Chance de faire Canton en 2022 : 70 %

Pour mon argent, Ware a les meilleures chances d’être un membre du Temple de la renommée au premier tour sur cette liste. Ses chiffres en carrière se comparent favorablement à Derrick Brooks, qui a déjà été consacré – et il est sans aucun doute le meilleur secondeur extérieur qui n’est pas encore entré à Canton. C’est une évidence, en ce qui me concerne.

Robert Mathis — Ailier défensif

128,5 sacs de carrière, 54 échappés forcés en carrière, 5x Pro Bowl, 1x All-Pro

La carrière spectaculaire de Mathis à Indianapolis a toujours eu l’impression que cela avait un coût. En fait, toute la défense des Colts a souvent été injustement ignorée, l’équipe étant largement caractérisée comme une équipe offensive, sans morsure défensive.

Bien qu’il soit juste de critiquer les secondeurs et secondaires de l’équipe, il ne fait aucun doute que pendant près d’une décennie, le duo de Dwight Freeney et Robert Mathis a été l’un des duos de passes précipités les plus redoutables de la NFL.

Du couple, c’était Mathis qui était souvent considéré comme «l’autre gars» dans l’ombre du génie absolu de Freeney. En réalité, il est impossible d’imaginer l’un s’épanouir sans l’autre. Un joueur absolument brillant qui mérite qu’on se souvienne.

Chance de faire Canton en 2022 : 0 %

Je pense absolument que Mathis a été négligé au cours de sa carrière, mais c’est encore un énorme saut de passer de cela à « le mettre à Canton ». Ce ne sera pas une année d’intronisation, et il y a plusieurs autres fins de haut niveau qui méritent d’entrer au Temple de la renommée avant Mathis, comme Jared Allen et John Abraham. C’est juste une position brutale pour atteindre le seuil, et dans l’état actuel des choses, je pense qu’il échoue.

Vince Wilfork — Tacle défensif

560 plaqués en carrière, 5x Pro Bowl, 1x All-Pro

L’un des joueurs les plus délicieusement merveilleux de l’ère moderne, il n’y a personne comme Vince Wilfork. Mieux connu pour son passage chez les Patriots en tant que double champion du Super Bowl, Wilfork finirait sa carrière à Houston.

Wilfork était la colle qui rendait tout le monde meilleur autour de lui. Non seulement était-il l’un des meilleurs tacles de nez à jouer au jeu pendant son séjour dans la ligue, mais un chef de vestiaire étonnant qui imposait le respect.

Chance de faire Canton en 2022: 0 pour cent

J’aimerais avoir confiance en Wilfork pour entrer au Temple de la renommée, mais très honnêtement, il n’a tout simplement pas le curriculum vitae complet. De plus, la quantité de talents de tacle défensif qui attend que ce buste soit frappé est incomparable. Kevin Williams, Haloti Ngata, La’Roi Glover et Ernie Ladd – tous restent toujours sans place au Temple de la renommée. Tant que certaines de ces erreurs ne sont pas corrigées, il est difficile de voir Wilfork entrer.

Antonio Cromartie — Arrière défensif

117 passes en carrière défendues, 31 interceptions en carrière, 4x Pro Bowl, 1x All-Pro

Dos défensif musclé et athlétique, Cromartie était un mur absolu. Quand il est entré dans la ligue, l’idée d’un demi de coin sur 6’0 était rare, et il a utilisé chaque partie de son cadre de 6’2 pour rendre la vie difficile.

Un bon début de carrière à San Diego a finalement été éclipsé lorsqu’il a rejoint les Jets de New York et a commencé en face de Darrelle Revis. Ici, le duo a formé un tandem presque impossible à battre, et alors que (comme Robert Mathis) Cromartie était souvent négligé compte tenu de l’homme en face de lui, il était toujours grand à part entière.

Chance de faire Canton en 2022 : 0 %

Ca ne va pas arriver. Cromartie était un grand joueur pour son époque, mais nous avons des monstres absolus chez DB qui n’ont pas encore été consacrés. Ronde Barber, Darren Sharper, LeRoy Butler et Darren Woodson – tous ont des CV plus convaincants et un corpus de travail qui exige une reconnaissance avant Cromartie. Cela ne veut pas dire qu’il est un mauvais joueur, il n’est tout simplement pas un joueur du Temple de la renommée.