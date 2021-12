Quels ont été les commentaires de Vitalik Buterin sur sa promenade en Argentine ?

Le créateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a donné une conférence à Usina del Arte, en Argentine. Où il analysait l’actualité du monde de la crypto. En outre, il a parlé de l’économie argentine et des raisons de l’essor de la région.

D’ailleurs, la visite inattendue de Vitalik Buterin en Argentine, a généré une fureur dans l’environnement. Les billets pour l’entendre en direct ont été vendus en moins de 10 minutes.

En fait, Vitalik Buterin a assuré que la communauté crypto argentine est l’une des plus importantes qu’il ait vues dans le monde entier. «Le pays a une quantité incroyable de talents. Et un réel besoin de technologie Blockchain.

«Je pensais que Buenos Aires était le top 5 des capitales mondiales de la crypto. L’Argentine a créé plusieurs des protocoles les plus répandus dans le monde montés sur Ethereum. Mais après ce voyage, l’Argentine n’est pas dans le top 5, c’est la capitale crypto de la planète.

Questions et réponses avec Vitalik Buterin en Argentine

Notamment, après 20 heures le 21 décembre, Vitalik Buterin est monté sur la scène de l’Usina del Arte, dans la capitale argentine. Le public d’environ un millier de personnes a reçu le développeur debout et avec une ovation debout.

« Je suis très impressionné. Je ne m’attendais pas à la taille de la communauté crypto argentine. La quantité de projets, de personnes intéressées, fait de la communauté crypto argentine l’une des plus importantes que j’aie vues dans n’importe quelle autre partie du monde jusqu’à présent ».

Plus précisément, présenté par Santiago Siri et Olivia Goldschmidt, Vitalik Buterin était détendu et ouvert à répondre aux questions.

Ainsi, parmi les sujets abordés pendant environ une heure et demie figuraient : l’Argentine, Ethereum, la jeunesse, le leadership, l’évolutivité et l’exploitation minière et la preuve d’enjeu.

Immédiatement, l’une des questions les plus ciblées a attiré l’attention sur la situation économique argentine. Et comment la décentralisation des crypto-monnaies pourrait-elle aider à résoudre certains problèmes ?

« L’impression que j’ai de l’Argentine est qu’elle a une faible capacité de l’État, mais beaucoup de capacité dans sa population. C’est souvent le meilleur écosystème pour que les projets fleurissent, les gens comprennent qu’ils doivent voir comment empêcher l’inflation de les frapper et c’est pourquoi ils semblent ouverts aux nouvelles idées.

De plus, Vitalik Buterin a ajouté : « La crypto est vraiment de grandes opportunités pour les petits pays et ils n’ont pas été gagnants au cours des 50 dernières années. Et de nombreuses conséquences sont impossibles à prévoir.

« Nous voyons que l’Argentine a beaucoup de talents en cryptographie bien qu’elle ne soit pas le centre de l’économie. »

Quel est votre projet préféré ?

Justement, le projet préféré de Vitalik Buterin est Proof of Humanity (PoH). Qui est un système de validation d’identité qui associe les adresses Ethereum à de vrais humains.

Fondamentalement, ce n’est pas la première fois que Vitalik Buterin le mentionne, mais il y a quelques jours, lors d’une réunion avec des entrepreneurs et la communauté crypto, il a souligné que PoH est son projet Ethereum préféré au niveau mondial.

Que pense Vitalik Buterin des NFT et des escroqueries ?

De même, sur la technologie NFT, Vitalik Buterin s’est demandé : « Vont-ils survivre à un cycle de ralentissement ? Il n’est pas encore connu. Ils se développent, mais la prochaine fois que le prix du BTC ou de l’ETH baisse, les NFT vont-ils baisser de 50 % ou plus ? Nous ne le savons pas encore. Vont-ils durer ? Nous verrons ».

De même, Vitalik Buterin a également évoqué le grand nombre d’escroqueries qui existent avec les crypto-monnaies : « Il y a des choses que nous pouvons réaliser en tant que communauté pour résoudre des problèmes. Les escroqueries sont un exemple d’activité illégale : la société et surtout dans les pays peu scolarisés sont fortement affectées. Je pense qu’en tant que communauté, nous pouvons faire plus pour avertir les gens des escroqueries. »

Que faudrait-il pour qu’Ethereum échoue ?

« Si Ethereum ne parvient pas à évoluer, alors Ethereum a définitivement échoué. Si Ethereum parvient à évoluer, mais devient centralisé, je pense qu’il a également échoué. Lorsqu’Ethereum parvient à évoluer et à se décentraliser en tant que Blockchain, mais que rien d’intéressant n’est construit dessus et que personne n’en tire vraiment de valeur, alors il échoue aussi.

Autres choses que Vitalik Buterin a faites en Argentine

Fait curieux, Vitalik Buterin a déclaré : « C’est la première fois que je me sens dans un pays avec ce niveau d’affection et de popularité. Où je peux pratiquement marcher un pâté de maisons sans qu’on me demande de photo.

Justement, dans la nuit du vendredi 17, quelques heures après avoir atterri à Buenos Aires, Vitalik Buterin a participé à un événement des programmeurs à Palerme.

Plus tard, samedi à midi, il a rencontré l’ancien président Mauricio Macri lors d’un déjeuner avec des entrepreneurs et des dirigeants. Soit dit en passant, Macri a qualifié Ethereum de « l’une des technologies décentralisées les plus innovantes de notre siècle ».

Rencontre passionnante avec Vitalik Buterin, créateur d’Ethereum, l’une des technologies décentralisées les plus innovantes de notre siècle. Sa devise Ether est l’une des plus appréciées au monde. Nous discutons du rôle des opportunités de crypto et de blockchain pour les États pic.twitter.com/WRR8qaUma3 – Mauricio Macri (@mauriciomacri) 18 décembre 2021

Au cours de la réunion, ils ont discuté de la façon dont la technologie décentralisée et collaborative transforme la vie des personnes dans le monde et de la nécessité pour les gouvernements et les États d’adapter et d’appliquer cette technologie.

Pendant ce temps, Paleobit, un maximaliste du bitcoin, a pris sur lui de conduire Vitalik dans une cryptocave. Et, involontairement, il a été témoin d’une marche sur la Plaza de Mayo.

« Je les ai attendus au Starbucks de Floride et de Rivadavia, deux, trois… et le dernier arrivé était Vitalik, qui était assis devant moi à la table Starbucks. »

Pour mieux comprendre, dans le langage courant des Argentins, une grotte est un bureau de change qui fonctionne dans la clandestinité. Dans le jargon du bitcoiner, les cryptocaves sont appelées celles qui intègrent la vente de crypto-monnaies.

D’autre part, il a visité le Barrio 31, le quartier le plus défavorisé de la ville de Buenos Aires, appelé à l’origine Villa 31 et plus tard Barrio Padre Carlos Mugica. La visite était avec le leader social Juan Grabois.

Conseils pour les plus jeunes

Très important : « Le monde vous est ouvert. Vous entrez dans un point où les éléments de l’ordre ancien s’effondrent, mais nous sommes aussi à une époque où nous ne savons pas vraiment à quoi ressemblera le monde. C’est votre opportunité et votre responsabilité d’essayer de comprendre la solution et de la construire.

À la fin de l’entretien, il a été fort dans son message concernant l’avenir : « Je suis optimiste en termes d’adoption. L’une des raisons qui me font penser que le prix de la crypto n’atteindra pas zéro est qu’ils ont des communautés très dévouées derrière eux. Je pense que Bitcoin et Ethereum ont suffisamment de personnes dédiées à cela pour que cela ne disparaisse jamais. Ce sont aujourd’hui des monnaies internationales ».

Cependant, il a dit que vous devez être prêt à voir un marché baissier. Dans lequel, le prix de la crypto pourrait chuter entre 80 et 90%.

En conclusion, Vitalik Buterin a déclaré : « Les projets qui survivront à un tel marché seront ce qui aura vraiment de la valeur.

Je dis au revoir avec cette phrase de Vitalik Buterin : « En 2022, nous pouvons rendre Ethereum décentralisé. Mais aussi applicable ».

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport