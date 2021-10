Quels ont été les derniers mots de Robin Williams ?

.

Susan Schneider Williams, la veuve de Robin Williams, a partagé les derniers mots qu’elle lui a dit avant sa mort en 2014. Schneider Williams est une militante qui fait actuellement connaître la démence à corps de Lewy, la maladie du cerveau non diagnostiquée à son défunt mari, Robin Williams, et que conduit à son suicide.

Le documentaire ABC Superstar : Robin Williams jette un regard sur sa vie, sa carrière et ses luttes personnelles dans un épisode diffusé le mercredi 20 octobre 2021 et désormais disponible sur Hulu.

Schneider Williams a déclaré à Good Morning America que la nuit de la mort de son mari, elle est entrée plusieurs fois dans la pièce. Elle pensait qu’elle allait mieux, a-t-elle déclaré dans l’interview.

«Je me mettais au lit et il est entré plusieurs fois dans la pièce. Il a dit: ‘Bonsoir, mon amour’ », a déclaré Schneider Williams à Good Morning America. Et puis c’est revenu à nouveau. Il est sorti avec son iPad et il semblait qu’il avait quelque chose à faire. Je me suis dit : ‘Je pense que ça va mieux. Et puis il a dit ‘Bonne nuit, bonne nuit’. C’était la dernière chose ».

Voici ce que vous devez savoir :

Schneider Williams a créé un documentaire, Robin’s Wish, pour éduquer le public sur la démence à corps de Lewy et pour dissiper les rumeurs de son suicide.

« Presque toutes les régions de son cerveau étaient attaquées », a déclaré Susan Schneider Williams, la veuve de Robin Williams, dans un nouveau documentaire sur les derniers jours du défunt comédien avant de se suicider en 2014. « Il s’est vu se désintégrer. » https://t.co/VOED5tcnku – CNN (@CNN) 7 septembre 2020

Schneider Williams a créé Robin’s Wish, un documentaire sorti en 2020, pour défendre son mari après sa mort et éduquer le public sur la démence à corps de Lewy, ou LBD, a-t-elle déclaré au Guardian. Il avait été mal diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, mais souffrait également de paranoïa et d’autres effets qui ne pouvaient pas être expliqués par le diagnostic, a-t-il déclaré au média. Ce n’est qu’après son autopsie que son diagnostic est devenu clair.

« Les médecins m’ont dit après l’autopsie : ‘Êtes-vous surpris que votre mari ait des corps de Lewy partout dans le cerveau et le tronc cérébral ?’ Je ne savais même pas ce qu’étaient les corps de Lewy, mais j’ai dit : ‘Non, je ne suis pas surpris. Que quelque chose s’était infiltré dans chaque partie du cerveau de mon mari ? C’était parfaitement logique », a déclaré Schneider Williams au Guardian.

Des experts ont déclaré au Guardian qu’il n’était pas possible d’établir une corrélation directe entre le LBD et le suicide de Williams, et ont déclaré que les gens peuvent mener une vie productive avec un traitement approprié. Cependant, Robin Williams n’a jamais reçu un tel traitement, a déclaré Schneider Williams au Guardian. Il s’est suicidé une semaine avant une visite dans un centre de tests neurocognitifs, a-t-il déclaré au Guardian.

« Je ne pense pas que je voulais y aller. Je pense qu’il s’est dit : « Ils vont m’enfermer et je ne sortirai jamais » », a déclaré Williams au Guardian.

Susan Schneider et Robin Williams se sont rencontrés dans un Apple Store et ils ont tous les deux fait une blague sur sa chemise

L’épouse de Robin Williams, Susan Schneider Williams, veut que les fans comprennent le diagnostic de démence à corps de Lewy du comédien, une condition physique et mentale incroyablement débilitante qui l’empêchait de continuer et qu’il n’a jamais su qu’il avait https://t.co / QoW6AFkpKJ – Variété (@Variety) 5 septembre 2020

Robin Williams et Susan Schneider se sont rencontrés dans un magasin Apple en 2007 lorsqu’ils ont tous les deux fait une blague sur une chemise camo qu’il portait, selon The Guardian. Schneider Williams a déclaré au Guardian qu’elle l’avait reconnu et s’était convaincue de lui dire « bonjour ».

« Je suis entré et j’ai vu cet homme et je me suis dit : ‘Je pense que c’est Robin Williams.’ Puis, en partant, je l’ai regardé à nouveau et il me souriait. Quelque chose en moi a dit : ‘Oh, va juste dire bonjour' », a-t-il déclaré au Guardian. « Il portait des vêtements de camouflage, alors j’ai dit: ‘Comment va ce camouflage?’ Et il a dit : ‘Pas très bien, tu m’as trouvé.’

Schneider Williams a déclaré au Guardian qu’elle voyait souvent des rappels de son défunt mari lorsqu’elle en avait besoin.

Mais Robin a toujours tendance à venir quand j’ai besoin de lui. Environ une heure avant cette interview, j’ai vu des oiseaux rouges-gorge dans la cour », a-t-il déclaré au Guardian. « Mais quand il n’est pas là, je pense à mon ami, mon amour, et il me manque. »

