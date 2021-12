Quels ont été les meilleurs joueurs importés qui ont joué dans le LVBP ?

Tout au long de l’histoire de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP)Une variété de joueurs talentueux sont passés, à la fois vénézuéliens et importés, ce qui reflète très bien le niveau qui existe dans le pays depuis de nombreuses années. Cependant, certains de ces talents étrangers ont également réussi à faire une carrière exceptionnelle dans les ligues majeures, attirant l’attention du monde du sport ou d’un nouveau colombien, mexicain ou de toute nationalité dédiée aux paris sportifs.

Voici quelques-uns des meilleurs joueurs importés qui ont joué dans le LVBP :

Bien qu’il y ait parfois de sérieuses précautions de la part de ceux qui sont les plus riches propriétaires de MLB pour envoyer leurs prospects jouer à l’étranger, dans certains cas, cela s’avère être une belle expérience car ils prennent une précieuse expérience pour jouer plus tard. Ce fut le cas de Joe Girardi, le receveur qui a joué lors de la saison 1988-1998 avec les Águilas del Zulia en tant qu’espoir des Cubs de Chicago. Bien qu’en tant que joueur, il ait également eu des expériences dans les Rocheuses du Colorado, les Yankees de New York ou

Les Cardinals de St. Louis ont excellé en tant qu’entraîneur, avec près d’une décennie à la tête des Yankees.

Jimmy Rollins (Aguilas del Zulia)

Bien qu’Águilas en soins intensifs ait été une réalité ces dernières années, il est également vrai qu’au cours de leur histoire, ils ont eu de grands joueurs renommés. L’un d’entre eux était l’arrêt-court Jimmy Rollins, qui au cours de la saison 2000-2001, à seulement 21 ans, jouerait 61 matchs, laissant .265 en moyenne et 20 points produits en une année où son équipe a fini par couronner le champion. Pour sa part, le natif d’Oakland jouerait pour des équipes comme les Phillies de Philadelphie, les Dodgers de Los Angeles et les White Sox de Chicago dans les ligues majeures.

Barry Bonds (Navigateurs du Magellan)

Barry Bonds est un autre des grands noms importés qui sont passés par le LVPB. Il l’a fait main dans la main avec les Navegantes del Magallanes, au cours de la saison 1985-1986, évoluant au poste des FC. En 44 matchs, il a frappé 7 circuits et un score de .244, conduisant 23 et marquant 32 points. Pendant ce temps, le Californien a joué dans les Ligues majeures avec les Pirates de Pittsburgh et les Giants de San Francisco.

Jim Rice (Navigateurs du Magellan)

Membre du Temple de la renommée de la Major League, Jim Rice a également effectué un passage au Venezuela et a laissé une saison plus que positive, atteignant 0,335 en 56 matchs, donnant 73 coups sûrs, 8 HR et 39 points produits. Il a joué en tant que CF lors de la saison 1973-1974 et a conquis toute la foule en très peu de temps. À partir de l’année 1974, sa légende commencera dans les Red Sox de Boston, devenant une idole de toute l’institution pour son grand talent et son dévouement.

Andrew Jones (Requins de La Guaira)

Andruw Jones est souvent considéré comme l’une des meilleures importations sur lesquelles le Venezuela ait jamais marché, car il est arrivé dans le pays à seulement 19 ans et a joué 19 matchs, atteignant 0,306 en moyenne. Qui était surnommé « Curaçao » par son pays natal, ils l’ont ensuite vu faire carrière dans les ligues majeures et porter les maillots de grandes équipes comme les Braves d’Atlanta, les Dodgers de Los Angeles, les Yankees de New York et les Rangers du Texas.