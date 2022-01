Quels parfums chers sont les eaux de Cologne bon marché de Zara, Lidl et Aldi | Vie

Les plus réussis sont à Mercadona, Lidl et Aldi, bien qu’il y en ait dans d’autres supermarchés et magasins de vêtements comme Zara. Ils sentent pratiquement la même chose que les autres, seulement au lieu de coûter entre 60 ou 80 euros, on peut les acheter pour 4, 10 ou 12 euros.

Nous avons tous une eau de Cologne de référence pour les grandes occasions, mais nous aimons aussi avoir une variété de parfums pour notre quotidien, ou simplement les varier.

Pour cette raison, les colonies en marque blanche que l’on trouve dans les supermarchés avoir de plus en plus d’adeptes. Beaucoup d’entre eux sont des clones de parfums coûteux, mais à des prix moins chers.

oui c’est vrai que son odeur dure moins longtemps, mais il est également vrai que nous pouvons appliquer plus d’eau de Cologne ou le faire plus souvent car elles sont moins chères.

Nous vous laissons, alors, un lRépertorié avec les noms des parfums originaux et leurs équivalents pour chaque magasin, dans ce cas, Lidl, Zara et Aldi.

Lidl

Dans ce supermarché, nous pouvons souligner la présence d’un plus grand nombre de colonies pour les femmes que pour les hommes, dont la variété est moindre. Met en évidence le Collection Aura, avec jusqu’à 8 équivalences différentes. Presque toutes les colonies coûte moins de 6 euros.

Pour homme nous soulignons:

Hugo Boss : Xbolt Gibellini (€ 3,99) Seulement Loewe : Essence Unicko (€ 5,99) ACQUA DI GIÒ Giorgio Armani : Essence Aqua Fresh (€ 5,99) Paco Rabanne Invictus : Essence Victory (€ 5,99) Armani Code : Dark Code (€ 5,99)

Dans la rubrique de Femme on a plus d’équivalences :

Amor Amor par Cacharel : Aura de Amor (5,90 €) ​​Narciso Rodriguez : Aura d’Elle (5,90 €) ​​Angel, par Thierry Mugler : Aura Angelica (5,90 €) ​​J’Adore, par Dior : Aura de Splendeur (5,90 €) ​​La Vie Est Belle, par Lancöme : Aura en Rose (5,90 €) ​​Acqua di Gio, par Giorgio Armani : Aquamarine Aura (5,90 €) ​​Tresor par Lancôme : Chalou Eau Parfum orange ( € 17,50) Cool Water Davidoff-femme : Blue Chalou Eau Parfum (17,50 €)

Zara

La variété des eaux de Cologne dans le magasin de la marque de vêtements du groupe Inditex ça grossit. Comme on peut le voir, les prix des bidons des équivalents 100ml sont de 10,95 euros, mais il y en a des moins chers : ceux de 30ml coûtent 5,95 euros. Ce sont tous ceux-ci :

Section de homme:

Invictus Paco Rabanne : Zara Seoul (10,95 €) Dior Homme : Zara For Him (17,95 €) Hugo Boss Bottle Night : Zara Man Blue Spirit (10,95 €) 1 Million Paco Rabanne : Zara Collection Man Zara Collection Man (10,95 €) 212 VIP Carolina Herrera : Collection Tabac Zara (12,95 €)

Dans la rubrique de Femme nous soulignons:

La Vie Est Belle de Lancôme : Red Vanilla (10,95 €) Scandal de Jean Paul Gaultier : Gourmand Addict (10,95 €) Black Opium d’Yves Saint Laurent : Gardenia (10,95 €) Flowerbomb de Viktor & Rolfn : Black Peony (10,95 €) La One by Dolce & Gabbana : Black Amberm (10,95 €) Victoria Secret Bombshell : Orchid (10,95 €) Noa de Cacharel : White Jasmine (10,95 €)

Aldi

La variété chez Aldi est moins que les deux précédents. En effet, les équivalences ne sont pas toujours disponibles dans la section beauté. Son prix est d’environ 3,99 €. Cependant on peut souligner :

Pour homme:

Le Male Jean Paul Gautier : Masculine Lacura 1 Million de Paco Rabanne : Victory Acqua di Gio Giorgio Armani : L’Eau Lacure Fierce Abercrombie & Fitch : Lacure Steel

Dans le cas de femmes, nous n’en avons que deux :

Coco Mademoiselle : Femenie Chanel N°5 : 5ème Élément

Toutes ces imitations ont tendance à se vendre assez bien, alors ne vous inquiétez pas si vous êtes en rupture de stock, il ne s’épuise jamais. De plus, parfois, malgré son prix bon marché, ils ajoutent diverses offres et promotions pour encourager votre achat, comme cela se produit à ces dates.