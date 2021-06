Quels pays figurent sur la liste des jours fériés ambre ? 10z viral

Pouvez-vous visiter la Tour Eiffel cette année ? (.)

Après plus d’un an de blocages, de restrictions et de nouvelles troublantes, des vacances à la plage sont attendues depuis longtemps.

Chaque pays étranger (et île) a reçu une couleur (vert, ambre ou rouge) dans le cadre du système de voyage aux feux de circulation de l’Angleterre qui indique si vous devrez vous isoler à votre retour chez vous.

Les pays verts seront généralement des endroits avec de faibles taux de Covid-19 et un pourcentage élevé de citoyens vaccinés – les pays orange et rouge étant considérés comme un risque plus élevé de propagation du virus.

Mais quels pays ont reçu le feu jaune et quelles sont les règles ?

Voici tout ce que vous devez savoir.

Quels pays sont sur la liste de voyage orange ?

Les vacanciers seront ravis de savoir que la grande majorité des pays sont sur la liste ambre.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Cela inclut des destinations balnéaires populaires telles que les Bahamas, la Grèce, l’Italie, la Thaïlande et la Barbade.

Les séjours en ville sont également de retour, avec la France, les États-Unis, la République tchèque et les Pays-Bas sur la liste orange.

Le Portugal figurait à l’origine sur la liste verte sans quarantaine, mais passera à la liste orange à partir de mardi à 4 heures du matin à la suite d’une vague de cas de coronavirus.

En outre, des pays comme l’Afghanistan, Bahreïn, le Costa Rica, l’Égypte, le Sri Lanka, le Soudan et Trinité-et-Tobago passeront de la liste orange à la liste rouge à partir de 4 heures du matin mardi.

Ces pays orange ne s’appliquent qu’aux vacanciers anglais – l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord n’ont pas encore dit quand ils pourraient assouplir leurs règles de voyage.

Il convient de noter que ces pays peuvent passer à la catégorie verte ou à la catégorie rouge en fonction de leurs taux de Covid-19 – Grant Shapps a confirmé que les listes seront revues toutes les trois semaines.

Pour les listes complètes de voyage rouge, ambre et vert, visitez gov.uk.

Il est temps de réserver vos vols vers Barcelone (Photo : .)

Comment fonctionnera le système de feux tricolores ?

Les listes sont décidées sur la base des critères suivants :

Le pourcentage de la population d’un pays qui a été vaccinée Le taux d’infection La prévalence des variantes préoccupantes L’accès du pays à des données scientifiques fiables et au séquençage génomique

Quelles sont les règles pour voyager dans un pays aux feux de circulation orange ?

Bien que légal, le gouvernement décourage les vacances vers les destinations de la liste orange.

Si vous revenez d’un pays ambre, vous devez vous isoler pendant 10 jours, à moins que vous ne receviez un résultat négatif d’un test effectué au moins cinq jours après votre arrivée.

Vous devrez réserver des tests PCR (Photo: .)

Vous devrez également passer un test avant le départ, ainsi que des tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) le deuxième et le huitième jour de votre arrivée au Royaume-Uni.

Les tests PCR doivent être réservés auprès de l’un des fournisseurs agréés par le gouvernement.

Les règles de mise en quarantaine à l’arrivée dans votre pays de vacances dépendront des règles locales, que vous devez consulter à l’avance.

Tout va bien, d’autres pays pourraient être ajoutés à la liste verte d’ici la fin juin.



PLUS : “Aucun nouveau pays” ne devrait être ajouté à la liste verte dans un autre coup dur pour les vacances



PLUS : Amanda Holden laisse les fans deviner alors qu’elle pose en bikini lors de vacances mystérieuses à la plage

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Partagez vos points de vue dans les commentaires ci-dessous.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();