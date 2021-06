Quels pays figurent sur les listes de voyage Rouge et Ambre ?

in

Actuellement, la majeure partie de l’Europe continentale figure sur la «liste orange», ce qui signifie que les Britanniques rentrant chez eux doivent s’isoler pendant dix jours.

Cependant, à partir du 30 juin, les vacanciers pourront se rendre à Ibiza, Majorque et Minorque sans mise en quarantaine à leur retour.

Jeudi, il a été annoncé que 16 nouvelles destinations seraient ajoutées à la liste verte de surveillance, dont un certain nombre d’îles des Caraïbes.

Si un pays est ajouté à la liste de surveillance verte, cela signifie qu’il risque de devenir orange.

Plus de détails devraient être annoncés plus tard ce mois-ci.

Quand est le prochain avis de voyage?

Le gouvernement a déclaré qu’il réexaminerait les restrictions de voyage toutes les trois semaines, ce qui signifie qu’une autre annonce devrait avoir lieu vers le 15 juillet.

Comment fonctionne le système de feux tricolores ?

• Vert: Les voyageurs doivent passer un test de pré-départ et un test PCR au plus tard le deuxième jour de leur retour en Angleterre. Les vacanciers dont le test est négatif n’auront pas besoin de se mettre en quarantaine à leur retour ou de passer des tests supplémentaires, réduisant de moitié le coût des tests après les vacances.

• ambre: Les arrivées doivent être mises en quarantaine pendant dix jours. Les personnes doivent passer un test de pré-départ et un test PCR le deuxième jour et le huitième jour avec la possibilité de « tester pour libérer » le cinquième jour pour mettre fin à l’auto-isolement plus tôt.

• rouge: Ceux qui reviennent des pays de la liste rouge doivent séjourner dans un hôtel de quarantaine géré pendant dix jours qu’ils doivent réserver avant leur voyage. Les voyageurs doivent effectuer des tests avant le départ et des tests PCR les jours deux et huit.

Pays de la liste rouge

Voici la liste complète des 50 pays de la liste rouge :

République Démocratique du Congo

Emirats Arabes Unis (EAU)

La destination balnéaire populaire d’Ayia Napa à Chypre, qui figure sur la liste ambre du Royaume-Uni

Quels pays sont sur la liste orange ?

Voici la liste complète des pays de la liste orange :

Bonaire, Saint-Eustache et Saba

République dominicaine (passera à la liste rouge le 30 juin)

Erythrée (passera à la liste rouge le 30 juin)

Grèce, y compris les îles

Haïti (passera à la liste rouge le 30 juin)

Mongolie (passera à la liste rouge le 30 juin)

Les Territoires palestiniens occupés

St Martin et St Barthélemy

St Vincent et les Grenadines

Tunisie (passera à la liste rouge le 30 juin)

Ouganda (passera à la liste rouge le 30 juin)

Les pays orange devraient être ajoutés à la liste de surveillance verte le 30 juin

Îles Baléares (Formentera, Ibiza, Majorque, Minorque)

Territoire britannique de l’Antarctique

Territoire britannique de l’océan Indien

Pitcairn Henderson Ducie et îles Oeno

Quels pays figurent actuellement sur la liste des voyages verts ?

Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud

Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha

Quels pays figurent sur la liste de surveillance verte ?

Si un pays risque de passer à l’orange, il sera ajouté à la liste de surveillance verte.

Actuellement, seul Israël est sur la liste de surveillance.