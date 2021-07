Quels pays n’ont jamais remporté de médaille aux Jeux Olympiques ?

19/07/2021 à 17h50 CEST

Parmi les 205 pays qui participeront aux JO de Tokyo, il y en a 71 qui n’ont jamais gagné de médaille olympique.

Bolivie, Bosnie-Herzégovine, El Salvador, Honduras, Libye, Malte, Népal, Nicaragua ou Palestine Ils figurent sur la liste des équipes qui arriveront aux Jeux de Tokyo avec l’intention de faire leurs débuts sur le podium, ce qu’ont réalisé en moyenne cinq pays lors de chacune des trois dernières éditions.

C’est comme ça que ça a évolué

Aux Jeux de Rio 2016, trois ont fait leurs débuts dans le tableau des médailles et tous avec des médailles d’or : Fidji (rugby), Kosovo (judo) et Jordanie (taekwondo).

A Londres 2012, Bahreïn, Botswana, Chypre, Gabon, Grenade, Guatemala et Monténégro ont été médaillés pour la première fois. Et quatre ans plus tôt, à Pékin 2008, l’Afghanistan, Maurice, le Soudan, le Tadjikistan et le Togo étaient montés sur le podium en remportant les premières médailles de leur histoire.

En Europe, seuls l’Albanie, Andorre, la Bosnie-Herzégovine, le Liechtenstein, Malte, Monaco et Saint-Marin ont leur tableau des médailles vierge.

Les pays inédits sur le continent américain sont Antigua-et-Barbuda, Aruba, la Bolivie, les îles Vierges britanniques, la Dominique, El Salvador, les Grenadines, le Honduras, Saint-Kitts-et-Nevis, le Nicaragua, Sainte-Lucie et Saint-Vincent, les îles Caïmans et le Belize.

En Asie, il s’agit du Bangladesh, de la Birmanie, du Bhoutan, du Brunei, du Cambodge, du Laos, des Maldives, du Népal, d’Oman, de la Palestine, du Timor oriental, du Turkménistan et du Yémen.

En Afrique, l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la République centrafricaine, le Tchad, les Comores, le Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Lesotho, le Libéria, Madagascar, le Malawi n’ont pas gagné médailles : Mali, Mauritanie, Rwanda, São Tomé et Príncipe, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud et Swaziland.

Samoa américaines, Îles Cook, Guam, Kiribati, Îles Marshall, Micronésie, Nauru, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Tuvalu et Vanuatu sont les pays d’Océanie sans médaille dans l’histoire olympique.

Pas d’or

Sur les 205 qui concourront à Tokyo (la Corée du Nord a renoncé à le faire), auxquels il faut ajouter l’équipe olympique des réfugiés qui participera sous le drapeau du CIO, il y en a 38 qui, bien qu’ils aient déjà remporté une médaille, n’ont jamais ont obtenu l’or.

A la recherche de leur premier champion olympique, Malaisie, Namibie, Philippines, Moldavie, Islande, Liban, Sri Lanka, Tanzanie, Qatar, Ghana, Kirghizistan, Arabie saoudite, Haïti, Niger, Zambie, Botswana, Chypre, Gabon, Guatemala, Monténégro seront aller aussi. , Paraguay, Samoa, Sénégal, Soudan, Tonga, Îles Vierges, Afghanistan, Koweït, Barbade, Bermudes, Djibouti, Érythrée, Guyane, Irak, Maurice, Monaco, Macédoine du Nord et Togo.

Ceux qui sont restés les plus proches de l’or sont la Malaisie et les Philippines, qui ont respectivement onze et dix médailles, mais aucune n’est en or.