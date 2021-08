Quels pays sont en tête de liste de l’indice d’adoption mondial DeFi 2021 ?

(Courtoisie : P ixabay)

Les États-Unis sont en tête de liste de l’indice mondial d’adoption de DeFi publié par la plateforme de données blockchain Chainalysis.

Les 10 premiers pays de la liste comprennent le Vietnam, la Thaïlande, la Chine, le Royaume-Uni, l’Inde, les Pays-Bas, le Canada, l’Ukraine et la Pologne.

DeFi, abréviation de « Finance décentralisée », fait référence à des plateformes de crypto-monnaie décentralisées qui ne dépendent pas d’intermédiaires financiers centraux.

“Les plates-formes DeFi sont des protocoles construits sur la blockchain enrichie de contrats intelligents, principalement le réseau Ethereum, et peuvent remplir des fonctions financières spécifiques déterminées par le code derrière les contrats intelligents”, a expliqué Chainalysis dans le rapport.

L’espace DeFi a connu une croissance sans précédent au cours des 18 derniers mois. La capitalisation boursière de DeFi, selon CoinMarketCap, est de 125 milliards de dollars, avec un volume de transactions de 18 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures.

154 pays faisaient partie de l’indice d’adoption DeFi et ont été classés selon trois indicateurs :

Composant 1 : Valeur de crypto-monnaie en chaîne reçue par les plateformes DeFi pondérée par PPP par habitant.

Composant 2 : Valeur au détail totale reçue par les plateformes DeFi.

Composante 3: Dépôts individuels sur les plateformes DeFi.

(Source : Indice d’adoption mondiale Chainalysis DeFi)

L’indice mondial d’adoption de DeFi de Chainalysis classe les pays en fonction de leur adoption de DeFi à la base. Ce qui ressort, selon le rapport, c’est que bon nombre des pays qui se classent le plus haut dans l’adoption de DeFi à la base sont ceux avec des volumes bruts élevés de valeur de crypto-monnaie déplacée, à la fois actuellement et historiquement. Il s’agit généralement de pays à revenu intermédiaire ou élevé ou de pays avec des marchés de crypto-monnaie déjà développés et, en particulier, des marchés professionnels et institutionnels solides.

“Les grandes transactions institutionnelles, c’est-à-dire celles dépassant 10 millions de dollars en USD, représentaient plus de 60% des transactions DeFi au deuxième trimestre 2021, contre moins de 50% pour l’ensemble des transactions de crypto-monnaie”, ont souligné les données.

(Source : Indice d’adoption mondiale Chainalysis DeFi) (Source : Indice d’adoption mondiale Chainalysis DeFi)

L’indice mondial d’adoption de DeFi souligne que l’adoption de DeFi est motivée par des traders et des investisseurs chevronnés de crypto-monnaie à la recherche de nouvelles sources d’alpha sur de nouvelles plateformes innovantes. Cela explique pourquoi une plus grande adoption de DeFi peut être observée dans les pays à revenu élevé avec des bases d’utilisateurs crypto établies.

On verra si l’adoption de DeFi suivra le même schéma que les services de crypto-monnaie qui l’ont précédé, avec une plus grande acceptabilité à mesure que les utilisateurs réalisent ses “avantages tangibles au-delà de la spéculation et de l’investissement”.