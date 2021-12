Quels personnages réels ont été inspirés par les personnages du film « Don’t Look Up » ? Les références mises au jour vous laisseront l’œil carré.

Après que les critiques et les téléspectateurs aient été choqués par le film « Don’t Look Up » réalisé et écrit par Adam McKay.

Dans lequel le réalisateur Adam McKay a réussi à donner une très bonne satire politique avec des touches d’humour noir qui cherche à générer une conscience sociale.

Intrigue qui fait que certains de ses personnages nous rappellent un homme politique mondial occasionnel ou un important PDG de grandes entreprises technologiques représentés dans ‘Don’t Look Up

Ainsi que des références à des personnalités du médium, des médias et du spectacle.

Où le casting dirigé par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence a fait de même pour réaliser ce point dans ‘Ne lève pas les yeux‘.

Dans l’intrigue « post-apocalyptique » qui se termine avec Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ariana Grande, entre autres.

Voici la liste des personnages de ‘Ne lève pas les yeux‘inspiré de chiffres réels :

‘NE CHERCHEZ PAS’ (NIKO TAVERNISE / NETFLIX / NIKO TAVERNISE / NETFLIX)

1. « Ne cherchez pas vers le haut » : Janie Orlean par Maryl Streep – Politiciens, Donald Trump

Le personnage joué par l’actrice oscarisée, Maryl Streep, a fait parler de lui pour être la présidente des États-Unis, Janie Orlean.

Où c’est une référence évidente aux politiciens puissants, devenant la femme la plus puissante du monde pour avoir occupé ce poste dans ‘Ne lève pas les yeux‘.

JANIE ORLEAN PAR MARYL STREEP (NETFLIX)

Personnage que beaucoup ont lié à la figure d’Hilary Clinton, mais où une comparaison très courante avec Donald Trump a été marquée.

Bien que le directeur de ‘Ne lève pas les yeux‘il a déclaré dans une interview avec Deadline qu’il avait pris des références de nombreux autres anciens dirigeants, tels que Bill Clinton, Barack Obama, Ronald Reagan, entre autres.

DONALD TRUMP

2. « Don’t Look Up » : Jason Orlean par Jonah Hill – Politiciens, Cabinet de la présidence américaine

Jonah Hill donne vie à nul autre que le fils du président des États-Unis, Jason Orlean, dans ‘Ne lève pas les yeux ‘.

Ce qui s’est fait référence au fait qu’il s’agit d’un personnage avec des colorants importants membres du cabinet présidentiel.

JASON ORLEAN PAR JONAH HILL (NETFLIX)

Soulignant que ce personnage est un clin d’œil clair à la fille de Donald Trump, Ivanka et même à son propre gendre Jared Kushner, qui ont été conseillers du gouvernement pendant son mandat.

JARED KUSHNER ET IVANKA TRUMP (BRENDAN SMIALOWSKI / .)

3. « Ne cherchez pas vers le haut » : Peter Isherwell de Mark Rylance – Elon Musk, Mark Zuckerberg et Steve Jobs

L’acteur histrionique Mark Rylance nous a choisi pour incarner Peter Isherwell, le propriétaire de la grande entreprise de technologie Bash.

Où sans aucun doute les noms d’Elon Musk, Mark Zuckerberg et Steve Jobs, sont immédiatement venus à l’esprit des téléspectateurs.

PETER ISHERWELL PAR MARK RYLANCE (NETFLIX)

Après avoir vu que votre entreprise ‘Ne lève pas les yeux‘est presque un sanctuaire pour les acheteurs de technologie, ainsi que sa portée dans les bases d’information et sa puissance technologique.

STEVE JOBS PRÉSENTE L’IPHONE ORIGINAL EN 2007 (PA)

4. « Ne cherchez pas » : Brie Evantee de Cate Blanchett – Présentateur Mika Brzezinski sur Morning Joe de NBC.

Cate Blanchett nous surprend en étant la très charismatique animatrice Brie Evantee qui fait référence au présentateur américain Mika Brzezinski sur Morning Joe sur NBC.

BRIE EVANTEE PAR CATE BLANCHETT (NETFLIX)

Qui est le reflet de la figure informatique du matin américain, avec son sourire glamour jusqu’aux oreilles et sa sympathie en ‘Ne lève pas les yeux‘.

MIKA BRZEZINSKI DANS LE MATIN JOE DE NBC (NBC)

5. « Ne cherchez pas vers le haut » : New York Herald – The New York Times

L’un des médias les plus importants au niveau mondial et qui est présent dans ‘Ne lève pas les yeux‘est le New York Times.

Avec son New York Herald et selon le réalisateur lui-même, c’est une référence directe au New York Times et à ses airs altruistes.

6. « Ne cherchez pas » : Riley Bina par Ariana Grande – célébrité

Le rôle que la chanteuse Ariana Grande joue dans le personnage de Riley Bina dans ‘Ne lève pas les yeux‘.

Dans lequel on pourrait dire qu’il s’agit d’elle-même, qui grâce à la célébrité oblige son public à minimiser les problèmes où ils ne se soucient que de la vie d’une pop star.

RILEY BINA PAR ARIANA GRANDE (NETFLIX)

Source : SDP