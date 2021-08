Quels Pokémon Legends : Arceus Starter allez-vous choisir ? – Sujet de discussion

Rowlet.

La sortie 2022 de Pokémon Legends: Arceus a été présentée plus tôt cette semaine, lors des derniers Pokémon Presents, mais nous savions déjà que le jeu comporterait trois entrées de retour: Oshawott pour le type Water, Rowlet pour le type Grass et Cyndaquil pour le Genre de feu.

Nous soupçonnons fortement que les trois choix étaient basés sur “qui aime tout le monde qui n’est pas les trois entrées d’origine”, mais nous sommes toujours un peu tristes de voir Chikorita snobé comme ça. Là encore, le choix de ces trois en particulier pourrait aussi peut-être être une référence au cadre historique – Oshawott est un samouraï, Rowlet est un archer et Cyndaquil évolue vers Typhlosion, dont le nom vient de “typhoon” en anglais et le mot pour « shogunat » en japonais.

Pourtant, nous allons presque certainement récupérer plusieurs copies de Legends dans l’équipe Nintendo Life, et avec des mois à attendre jusqu’à ce que nous ayons réellement nos Pokémitts dessus, il ne nous reste plus qu’à nous préparer. Alors, lequel des trois nouveaux/anciens démarreurs devrions-nous choisir ?

Cyndaquil

Cyndaquil semble être un choix facile. Après tout, dans la vraie vie, le feu est BEAUCOUP plus dangereux que l’eau et l’herbe, et Cyndaquil a l’evo finale badass de Typhlosion, qui a les statistiques de base totales les plus élevées des trois évolutions finales. Typhlosion a également de très bonnes statistiques de vitesse et d’attaque spéciale – bien qu’en tant que type de feu pur, toute la ligne de Cyndaquil soit faible face aux attaques au sol, au rocher et à l’eau, ce qui rendra le premier gymnase délicat.

Pourtant, la ligne Cyndaquil est très mignonne tout au long, et elle est basée sur les blaireaux à miel et les porcs-épics. Difficile de ne pas aimer ces petits gars fougueux !

Rowlet

Rowlet est objectivement le plus mignon des trois, car il est à la fois un hibou et un orbe. En tant que type Grass/Flying, il est également le seul démarreur à double type des trois, évoluant finalement vers la puissante combinaison de Grass/Ghost avec Decidueye – cette double frappe pourrait bien vous donner une longueur d’avance en début de partie, et aussi, vous J’aurai toujours un compagnon avec HM02 Fly.

La forme finale de Rowlet est une assez bonne option pour les entraîneurs qui veulent un peu plus d’un polyvalent, avec des nombres élevés en attaque, attaque spéciale et défense spéciale, mais cette double frappe lui donne également le plus de faiblesses des trois, avec double dégâts des types Vol, Fantôme, Ténèbres, Glace et Feu.

De plus, Decidueye est tout le contraire d’un éclat. Qu’est-il arrivé à mon gentil garçon sphérique ??

Oshawot

Oshawott est une loutre, et c’est plutôt bien. Il est également encore meilleur que Rowlet en tant que choix polyvalent, avec des statistiques assez équilibrées et peu de faiblesses de type. Cependant, les statistiques de base totales d’Oshawott sont les plus basses de tous les Pokémon de type Eau de la série, vous pouvez donc avoir du mal à prendre de l’élan dans les premières heures du jeu.

Finalement, vous vous retrouverez avec Samurott, un lion de mer samouraï, qui ressemble à un vieil homme majestueux. Son armure de jambe est faite d’épées, son casque est également fait d’épées, et les lions de mer sont terrifiants, cool et très bruyants. C’est un gros chien mouillé et bruyant avec des épées.

Bien sûr, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Personnellement, je choisis tous mes démarreurs en fonction de leur gentillesse, donc je vais utiliser un Rowlet non évolué pour tout le jeu – mais quel est votre choix?

Votez dans le sondage ci-dessous et faites-nous part de vos raisons dans les commentaires !