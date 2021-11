Quels prix sont décernés à The Best ?

11/09/2021

Les FIFA The Best Awards ont déjà une date : ce sera lundi prochain, 17 janvier 2022, virtuellement au siège de Zurich. Le vote, en revanche, se déroulera du lundi 22 novembre au vendredi 10 décembre. Les catégories qui composent la cérémonie, qui sont au total de 11, sont les mêmes que la saison dernière 2020/21.

Les catégories sont les suivantes : Meilleur joueur, meilleur joueur, meilleur entraîneur, prix Puskas, meilleur gardien de but, meilleur gardien de but, meilleur entraîneur, prix du fair-play, prix des fans, FIFA FIFPRO World 11 Women et FIFA FIFPRO World 11 Men. Il est important de rappeler que les prix The Best ne prennent en compte que les performances individuelles des joueurs récompensés : les lauréats sont indépendants de la compétition et de la réussite collective. Les attaquants du PSG et du Bayern, Leo Messi et Robert Lewandowski, sont les grands aspirants de cette édition dans la catégorie du meilleur joueur.

Les gagnants de la saison dernière, 2020/21, qui était également virtuelle en raison de Covid-19, étaient les suivants : Robert Lewandowski (meilleur joueur), Lucy Bronze (meilleur joueur), Jürgen Klopp (meilleur entraîneur), Son (Puskas), Manuel Neuer (meilleur gardien), Sarah Bouhaddi (meilleur gardien), Sarina Wiegman (meilleur entraîneur), Mattia Agnese ( fair-play) et Marivaldo Francisco da Silva (fans).