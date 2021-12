Quels produits à base de plantes aident à réduire le déclin cognitif causé par l’âge

25/12/2021 à 18h45 CET

le déficience cognitive et la démence typique du passage du temps sont fortement associées à des facteurs modifiables de notre vie quotidienne, tels que régime. Et de nombreuses études montrent le rôle protecteur de certains aliments.

L’un de ces travaux est celui réalisé par le groupe Biomarqueurs et métabolomique nutritionnelle de l’alimentation de l’Université de Barcelone (UB) et appartenant au CIBER sur la fragilité et le vieillissement (CIBERFES).

Ces chercheurs ont conclu qu’une alimentation riche en produits végétaux réduit ce risque chez les personnes âgées.

Est rechercher Il a été publié dans la revue Molecular Nutrition and Food Research et dirigé par la professeure de l’UB, Cristina Andrés-Lacueva dans le cadre de l’Initiative européenne de programmation conjointe – Une alimentation saine pour une vie saine.

Elle a été réalisée en personnes de plus de 65 ans suivies depuis 12 ans, dans deux villes des régions françaises de Bordeaux et Dijon.

Selon le chercheur CIBERFES de l’UB Mireia Urpí-Sardà, la relation entre le métabolisme des composants de l’alimentation, le microbiote intestinal, le métabolisme endogène et la détérioration cognitive a été étudiée.

Pour ce faire, le rôle modulateur de l’alimentation sur le risque de subir une détérioration cognitive a été « analysé dans les cohortes analysées dans ce travail, d’un total de 842 personnes, et obtenant une association significative avec certains métabolites ».

Les troubles cognitifs ont été évalués par cinq tests neuropsychologiques.

Alors que le métabolome (ensemble des métabolites de notre organisme) lié à l’alimentation et issu du microbiote a été étudié chez des patients sans démence au début de l’étude cas-témoins sur 12 ans, soumettant des échantillons de sérum à une analyse métabolomique quantitative à grande échelle .

L’effet protecteur du cacao, du café ou de la grenade

À la suite de ce long suivi, une association protectrice entre les métabolites dérivés du cacao, du café, des champignons, du vin rouge, le métabolisme microbien des aliments riches en polyphénols (comme la pomme, le cacao, le thé vert, les myrtilles, les oranges ou la grenade) et les troubles cognitifs chez les personnes âgées.

L’analyse d’échantillons de plasma a indiqué que certains métabolites de notre quotidien sont liés à la progression de cette détérioration et de la démence.

Selon Cristina Andrés-Lacueva, « par exemple, la 2-furoylglycine et la 3-méthylxanthine (biomarqueurs de la consommation de café et de cacao) ont présenté un rôle protecteur, tandis que la saccharine (dérivée de la consommation d’édulcorants artificiels), a présenté un rôle néfaste ».

Comme le précise le professeur Mercè Pallàs, de la même faculté et de l’Institut des Neurosciences (UBNeuro), « l’étude de la relation entre les troubles cognitifs, le métabolisme du microbiote, celui de l’alimentation et le métabolisme endogène est indispensable à l’élaboration de stratégies préventives et thérapeutiques qui nous aident à prendre soin de notre santé cognitive ».

Changements de régime pour un vieillissement cognitif sain

À la lumière des résultats de cette analyse, les chercheurs concluent que la les changements de mode de vie et d’alimentation sont décisifs comme stratégie de prévention de la détérioration cognitive et de sa progression dans les maladies neurodégénératives, telles que la maladie d’Alzheimer et d’autres démences.

«Un mayor consumo de frutas, verduras y alimentos de origen vegetal proporcionan polifenoles y otros compuestos bioactivos que podrían ayudar a reducir el riesgo de sufrir deterioro cognitivo a causa de la edad avanzada», apunta la coordinadora de grupo del CIBERFES en la UB Cristina Andrés -La grotte.

Le travail a été réalisé en collaboration avec le Département de génétique, microbiologie et statistiques et le Département de pharmacologie, toxicologie et chimie thérapeutique de l’UB.

Ainsi que l’Université de Bordeaux et l’INRA de Clermont-Ferrand (France), le Kings College London (Royaume-Uni), l’Université d’Amsterdam (Pays-Bas) et la Paracelsus Medical University (Autriche).