Quels produits Apple ont baissé de prix après la keynote ? iPhone 12, AirPods Pro et plus | La technologie

Avec l’arrivée du nouvel iPhone 13, les produits de la génération précédente sont maintenus à un prix inférieur.

Apple a présenté le nouvel iPhone 13 dans sa version normale, en plus de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max. Également la nouvelle Apple Watch Series 7, iPad 10,2 pouces et iPad mini. Ces nouveaux produits sont les meilleurs des meilleurs avec de nouvelles fonctionnalités importantes de conception et de caméra.

L’un des avantages d’une nouvelle génération d’iPhone est que la précédente, en l’occurrence l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini, est maintenue à un prix inférieur.

Et c’est qu’à de nombreuses reprises, l’achat d’un iPhone de la génération précédente est plus intelligent, car vous économisez beaucoup d’argent et vous assurez également qu’il s’agit d’un mobile hautes performances avec de nombreuses années d’avance sur les améliorations logicielles.

Si vous voulez économiser une fortune, alors ces iPhone 12 et autres produits Apple vont vous intéresser car ils sont moins chers.

Comme d’habitude avec l’arrivée d’une nouvelle génération, les modèles iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max disparaissent officiellement, même si vous pouvez toujours les trouver dans certains magasins où ils ont du stock.

iPhone 12 à partir de 769 €

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 2 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

Téléphone 12 il reste officiellement sur l’étagère des produits Apple. Ce smartphone avec un écran de 6,1 pouces et une dalle Retina XDR est une bonne option et pas chère pour ceux qui recherchent un bon iPhone à meilleur prix.

Les deux appareils photo de 12 mégapixels, un grand angle et un ultra grand angle, donnent d’excellents résultats avec les photos et l’enregistrement vidéo 4K avec Dolby Vision.

Processeur A14 bionique Il est toujours l’un des plus rapides au monde et dispose également d’une connectivité 5G.

Sur Amazon, vous pouvez le trouver réduit à 769 euros en différentes couleurs, ou ce qui est le même, 140 euros sur le prix d’origine.

iPhone 12 mini à partir de 675 €

Il a tout ce qu’un iPhone 12 “normal” a, mais son écran n’est que de 5,4 pouces et la batterie a moins de capacité en raison de la taille réduite.

iPhone 12 mini Il est maintenu bien que ce soit l’iPhone le moins vendu de cette génération, tout de même un bon smartphone pour ceux qui privilégient la petite taille.

Le modèle 64 Go est déjà réduit chez Amazon de 134 euros, restant à seulement 675 euros. Avec 128 Go de stockage, il a également baissé de 135 euros, en l’occurrence 723 euros.

Le modèle le plus bas est de 256 Go, qui est passé de 979 euros à seulement 829 euros.

iPhone 11 : à partir de 621 €

Avec sa triple caméra et son écran Retina, l’iPhone 11 est l’évolution de l’entrée de gamme d’Apple, désormais plus colorée que jamais.

Par surprise, Apple maintient le iPhone 11 dans sa gamme de produits et il est également maintenant moins cher que jamais.

Il possède un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces, un design aux bords arrondis, une résistance à la poussière et à l’eau, deux caméras de 12 mégapixels (grand angle et ultra grand angle) et le processeur A13 Bionic, le même qui utilise désormais l’iPad 10,2 pouces remis à neuf.

Chez Amazon, cet iPhone est déjà tombé à 621 euros.

Apple Watch SE à partir de 299 €

Il s’agit de la montre connectée à bas prix tant attendue d’Apple. Il dispose d’un capteur de fréquence cardiaque et d’un GPS. De plus, il dispose également de Siri et du détecteur de chute.

Apple Watch SE, une édition lancée l’année dernière avec le design et les caractéristiques de l’Apple Watch Series 5 (désormais il y a 3 générations) mais sans le capteur pour faire des électrocardiogrammes, elle est également conservée pour une autre année.

C’est une montre connectée avec GPS en deux tailles et qui peut suivre vos activités, afficher des notifications et interagir avec elles, contrôler la lecture de musique, vidéo, podcast et même stocker de l’audio dans sa mémoire.

La version de 44 mm C’est l’édition avec le meilleur prix, seulement 299 euros, ou ce qui revient au même, une remise de 30 euros. Édition 40mm il reste à 299 euros.

AirPods 2ème génération à partir de 105 euros

Les écouteurs sans fil de référence d’Apple ouvrent la voie sur le marché. Ils ont la suppression du bruit et intègrent l’assistant virtuel Siri.

Les écouteurs sans fil de deuxième génération d’Apple sont désormais en vente à un prix qui est devenu le plus bas historique d’Amazon.

Les AirPod avec étui de chargement par câble, la fonction de Siri reconnaissant le “Hey Siri” et les commandes de lecture tactiles, sont devenus une icône mondiale.

Chez Amazon ils ne vous coûteront que 105 euros avec une remise déjà appliquée de 74 euros.

AirPods Pro à partir de 175 euros

Un autre plus bas historique pour AirPods Pro, des écouteurs qui n’ont pas été mis à jour lors de cet événement Apple, mais qui ont déjà un prix minimum historique sur Amazon.

Avec une autonomie d’environ 5 heures, une suppression active du bruit et un étui de chargement avec chargement sans fil, ce sont les meilleurs écouteurs Apple, très légers et avec une excellente qualité de microphones pour les appels.

Les AirPods Pro fonctionnent avec n’importe quel appareil Bluetooth, comme les téléphones et tablettes Android, les ordinateurs Windows et bien sûr, avec le reste des produits Apple.

En ce moment, vous pouvez les acheter pour seulement 175 euros sur Amazon.

