Quels scooters sont éligibles à la subvention jusqu’à 150 euros de la Communauté de Madrid

Grâce à l’aide de la Communauté de Madrid pour réduire le niveau d’émissions de CO2, vous pouvez obtenir jusqu’à 150 euros de réduction sur une trottinette électrique.

La Communauté de Madrid a ouvert il y a quelques semaines une nouvelle ligne d’aides financières pour inciter davantage de personnes à utiliser des moyens de transport plus propres et à zéro émission, tels que les vélos électriques, les vélos, les motos et les scooters électriques partagés.

L’un des produits moins cher que ce que vous pouvez obtenir en ce moment et qui améliorera votre vie au quotidien est de vous procurer un scooter électrique. Ils sont faciles à utiliser, aucune licence n’est requise, ils sont rapides et ne polluent pas non plus.

Comme publié dans le document du Journal Officiel de la Communauté de Madrid, tout Madrilène enregistré dans l’une de ses municipalités, majeur et sans dette envers la Communauté, pourra demander ces subventions.

Dans le cas des scooters électriques, la Communauté de Madrid peut payer 50% de la valeur avec un maximum de 150 euros. En tenant compte du fait que la plupart des patins standards ont tendance à se situer entre 300 et 400 euros, vous pouvez économiser beaucoup d’argent.

Ces aides ne sont compatibles qu’avec les scooters électriques à deux roues en ligne (article 6.1.a), donc les modèles spéciaux à 3 et 4 roues motorisées sont exclus. Mais ni la puissance ni les modèles ne sont limités.

Toute personne répondant aux exigences peut demander cette aide jusqu’à 3 mois à compter de la date d’achat indiquée sur la facture après l’achat du scooter.

Il vous suffit de suivre les étapes indiquées sur ce site et de soumettre un formulaire pour étudier l’aide.

Quels modèles de scooters sont les meilleurs pour obtenir cette aide ? Compte tenu du montant maximum de la CAM, nous avons choisi 5 modèles de trottinettes électriques qui vous feront économiser beaucoup d’argent dans votre véhicule propre pour vous déplacer en ville.

Avec une bonne autonomie : Goodyear G6

Goodyear G6 pour 379 € sur Amazon

Goodyear a également son propre scooter. Il s’agit de Goodyear G6, un modèle intéressant et léger, avec une portée allant jusqu’à 30 kilomètres dans le meilleur des cas pour le poids et le type de conduite que vous faites.

Son moteur a une puissance maximale de 550W, 3 vitesses, un régulateur de vitesse et atteint également un vitesse maximale de 25 km/h, la limite officielle fixée par la DGT.

Il possède toutes les fonctions dont vous pourriez avoir besoin, comme une connexion Bluetooth pour voir tous les aspects du scooter à partir de son application, comme la batterie, la vitesse, le kilométrage ou l’état du produit.

Vous pouvez déjà l’obtenir dans Amaozn pour 399,99 euros, bien que si vous vous dépêchez et activez le coupon de réduction, il reste à 379,99 euros. Si vous ajoutez l’aide de 150 euros, elle reste finalement à 229,99 euros.

Pas cher et pratique : Cecotec Bongo Serie A

La trottinette électrique Cecotec dispose d’un moteur de 350 W et d’une batterie qui lui permet d’atteindre une autonomie allant jusqu’à 25 kilomètres pour pouvoir se déplacer dans votre ville en toute liberté et elle ne pèse que 13,5 kg.

Cecotec possède l’une des trottinettes électriques les plus pratiques que vous puissiez trouver car, contrairement à la grande majorité, sa batterie est remplaçable et vous pouvez l’emporter avec vous pour la recharger.

Il a un Moteur 350W avec une puissance maximale de 700 W avec une batterie interchangeable cachée dans le guidon avec laquelle une autonomie maximale de 25 kilomètres est atteinte.

La vitesse est limitée à 25km/h et il dispose de 3 modes de conduite pour économiser de l’énergie ou aller plus vite, selon vos besoins. Le temps de charge est d’environ 4 heures.

Ce scooter électrique Cecotec Bongo Serie A Il ne coûte que 299 euros dans la boutique en ligne Cecotec avec la livraison gratuite et depuis l’Espagne en quelques jours.

Sur Amazon, il est également disponible pour environ 299 euros, bien qu’il soit actuellement épuisé en attendant que le stock soit réapprovisionné.

Le plus connu : Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

Ce scooter électrique Xiaomi est un peu moins puissant que le modèle standard. Il a 20 km d’autonomie avec une vitesse maximale de 25 km/h.

C’est le scooter que tout le monde a et que tout le monde veut. Scooter électrique Xiaomi Mi Essentiel C’est un best-seller et l’un des modèles Xiaomi les moins chers. A tel point qu’il dépasse rarement les 300 euros dans la plupart des magasins.

Il a une autonomie de jusqu’à 20 kilomètres et une vitesse maximale de 20 km/h. Tout cela pour économiser une durée de vie maximale de la batterie, même si cela vous donnera toujours assez d’énergie pour vous déplacer entre les différentes parties de votre ville.

Il ne pèse que 12 kilogrammes et il faut 3 secondes pour le plier pour le transport.

Le prix de ce Xiaomi Mi Electric Scootter Essential n’est que de 270 euros sur Amazon. Sur AliExpress, cela coûte 283 euros avec la livraison depuis l’Espagne et la garantie locale. Dans MediaMarkt, le prix monte à 299 euros.

Jusqu’à 45km d’autonomie : Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Cette version du populaire scooter Xiaomi améliore l’autonomie, qui s’élève déjà à 45 km. De plus, il dispose d’un moteur de 300W bien plus adapté pour surmonter de grandes pentes.

Le modèle de scooter électrique le plus vendu de Xiaomi est l’édition standard, mais ils ont d’autres modèles beaucoup plus avancés. est Xiaomi Mi Trottinette Électrique Pro 2 en est un exemple, avec une vitesse et une autonomie améliorées.

Le plus important est qu’il dispose d’un moteur qui atteint 600W de puissance, une vitesse maximale de 45 km/h bien qu’elle soit limitée à 25 km/h.

Il a une batterie de plus grande capacité que le reste des scooters électriques Xiaomi : une portée allant jusqu’à 45 kilomètres. Cela vous permet de faire plusieurs fois le tour de votre ville.

Il dispose de 3 modes de consommation :. Avec le mode personnel il atteint de 0 à 5 km/h, le mode standard jusqu’à 20 km/h et avec le mode sport vous atteignez la limite dont vous disposez. Il dispose également d’un système KERS qui récupère l’énergie du freinage qui va directement à la batterie.

Il est disponible chez MediaMarkt pour 449 euros. Sur AliExpress Plaza, il est également disponible pour 475 euros.

Le plus similaire à Xiaomi : Hiboy S2

Obtenez le scooter Hiboy S2 pour 399,99 €

Une alternative au scooter Xiaomi, mais avec une meilleure autonomie que vous pouvez obtenir dès maintenant est-ce Trottinette électrique Hiboy S2.

Il a un moteur de 350W et seulement 2 vitesses : normal qui permet d’atteindre les 25 km/h limites imposées par la loi, ou le mode éco, parfait pour économiser de l’énergie pendant que vous vous déplacez d’un endroit à un autre.

Grande nouveauté, il dispose d’un système KERS qui utilise l’énergie générée par le freinage et la stocke dans la batterie.

Hiboy S2 a une autonomie de 25 km/h, accompagné d’une vitesse de pointe de 25 km/h.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 399,99 euros avec la livraison gratuite et la livraison rapide si vous vous inscrivez à Amazon Prime.

