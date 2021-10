Quels signes astrologiques s’affrontent le plus ? Ce sont les signes que vous devez éviter

Restez à l’écart… (Photo : Metro.co.uk)

Tout comme l’astrologie peut nous guider vers nos âmes sœurs, nos meilleures amies, nos meilleurs amants et nos partenaires à long terme, elle peut également nous conseiller où nous ne devrions pas oser marcher.

Certains signes astrologiques sont destinés à s’affronter et les retombées cosmiques peuvent être dramatiques.

Évitez le drame et tenez compte de ce guide. En avant, vous trouverez l’ennemi fatal de chaque signe astrologique.

Bélier – Poissons

Les premiers et derniers signes du zodiaque, aussi éloignés (et rapprochés, car le zodiaque est une roue) que n’importe quel autre en termes de tempérament, de motivations, de traits, d’humour, de valeurs et de besoins.

Aries est un chercheur de sensations fortes, ultra-compétitif et fou. Les Poissons sont un empathe fantasque, romantique, imaginatif et enclin au martyre.

Ces deux-là ne se comprennent pas, et le Bélier peut (sans le vouloir vraiment, car le Bélier n’est pas ouvertement méchant) contrarier les Poissons sans même lever le petit doigt.

Pendant ce temps, les Poissons peuvent distraire le Bélier avec leur abnégation et leur réflexion excessive. Chacun est une énigme frustrante pour l’autre.

Taureau – Sagittaire

La seule chose que ces deux-là ont vraiment en commun est un appétit sain pour le sexe et le contact physique, donc cela peut fonctionner comme une aventure torride et rapide mais, à plus long terme… beurk.

Le Taureau aime le contrôle, le Sagittaire révoque et rejette toute forme de contrôle, merci.

Le Taureau réfléchit longuement et sérieusement à ce qu’il dit et fait, le Sagittaire dit et fait tout ce qui lui passe par la tête au moment où il apparaît.

Le Taureau sauve et planifie l’avenir, le Sagittaire vit comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Le Taureau aime rester à l’intérieur, le Sagittaire ne peut pas y rester.

Vous obtenez l’image.

Gémeaux – Cancer

Bien que ces deux-là soient assis l’un à côté de l’autre sur la roue du zodiaque, ils sont à des kilomètres et des kilomètres l’un de l’autre à tous égards.

Le principal point d’achoppement entre eux est que les Gémeaux sont une question d’espace, de liberté, d’indépendance et d’avoir de nombreuses connexions occasionnelles, tandis que le Cancer est une question de liaison, de proximité, d’intimité et d’une poignée de connexions totales en direct.

Les Gémeaux sont également un farceur à la bouche intelligente et au mickey, et le Cancer ne supporte pas qu’on se moque de lui. Cette relation se termine généralement par des larmes (du Cancer) et de la méchanceté (du Gémeaux).

Lion – Vierge

Cette relation a un élève vilain / un directeur strict (devinez qui est qui) écrit partout, ce qui pourrait faire un jeu de rôle passionnant, amusant pour une nuit mais pas pour toute une vie.

Leo veut juste être admiré, adoré, prendre les devants, être un coquin et s’amuser. Absorber tout un tas d’énergie et obtenir les premiers coups sur tout.

La Vierge bouillonnera (silencieusement pendant un certain temps) de cette prise de liberté perçue, car la Vierge ne peut pas supporter de gaspiller de l’énergie en flatteries inutiles ou de laisser les autres faire ce qu’ils savent qu’ils peuvent faire mieux.

Cette paire peut rapidement sombrer dans une bataille de volontés glaciale.

Balance – Capricorne

Vénus rencontre Saturne. Le plaisir rencontre le devoir. L’indulgence rencontre l’obligation. Ce couple est destiné aux disputes sur l’argent, la perte de temps, la paresse et le contrôle.

La Balance est prête à passer un bon moment et adore dépenser/faire du shopping/jouer/se détendre/se faire plaisir.

À l’autre extrémité du spectre se trouve le Capricorne, qui aime gagner/économiser/travailler/s’améliorer/progresser.

Bien que les choses puissent aller bien pendant un certain temps, comme la Balance est si pleine de tact et de charme qu’elle peut faire fonctionner presque tout, les fissures apparaîtront bientôt lorsque la vraie vie surviendra et que les factures devront être payées.

Scorpion – Verseau

Le choc des Titans. Pluton rencontre Uranus, deux planètes extérieures qui ont une énergie intrépide, indépendante et puissante, et ne se plient à personne.

Aucun de ces signes ne connaît le compromis, qui est un ingrédient essentiel de toute relation réussie. Les deux sont têtus, déterminés, fixés dans leurs opinions et plutôt réservés (oserais-je dire secrets) sur leurs désirs et leurs défauts.

Cela peut conduire à une impasse épique. Le Scorpion a de l’intensité et une soif de contrôler. Le Verseau est plus fluide et se dérobe à toute tentative de domination. Ils ne peuvent tout simplement pas se contrôler ou apprendre à vivre ensemble.

Kerry King, la reine du tarot, utilise la sagesse du tarot et du signe astrologique pour créer des prévisions et des idées inspirantes, avec plus de 25 ans d’expérience en voyance et de nombreux clients satisfaits partout dans le monde. Vous pouvez réserver une lecture personnelle et écrite, qui se présente sous la forme d’une brochure magnifiquement illustrée, via Etsy ou rejoindre son nouveau club de tarot et obtenir des prévisions hebdomadaires et plus encore pour 5 £ par mois.

