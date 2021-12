Quels sont ceux qui ne sont plus utilisés ?

Internet nous accompagne en masse depuis environ 25 ans. Même si, à vrai dire, le début du millénaire l’a fait progressivement gagner les foyers. Maintenant, c’est quelque chose de commun, en fait, 95% des foyers espagnols avaient une connexion Internet en 2020. Une augmentation vertigineuse par rapport à 53% en 2009. Mais comme tout le reste, Internet a également évolué, non seulement dans sa vitesse et sa forme d’accès, mais dans les termes que nous employons lorsque nous parlons de lui. Quels sont ceux qui sont tombés en désuétude ?

Les termes Internet les plus anciens

Modem: À l’exception de celui qui fait partie des ordinateurs portables et des ordinateurs portables, un modem tel que nous le connaissions n’est plus utilisé. Appareils avec des lumières clignotantes et qui faisaient des bruits étranges lors de la connexion au réseau téléphonique pour naviguer. Désormais, les réseaux de fibre atteignent des vitesses qui rougissent, mais au début, 33 kbps était la norme.

Autoroute de l’information : Sans rougir, il appelle ainsi Internet de mauvaise humeur. On se souvient que la vitesse était bien inférieure à l’actuelle, et que les réseaux téléphoniques ne permettaient pas la navigation et les appels en même temps. Appeler Internet maintenant les autoroutes de l’information est un anachronisme complet

Cyber ​​: Vous souvenez-vous de ces endroits à partir desquels vous pouviez vous connecter à Internet pour un prix avantageux ? L’arrivée massive d’Internet dans les foyers, ainsi que les lignes de données mobiles l’ont fait passer au second plan. En fait, il n’en reste que quelques-uns dans certains établissements de type kiosque. Cependant, ils nous ont fourni de grands moments où nous avons pu nous ouvrir sur le monde.

Zone de travaux : Il fut un temps où créer une page Web était le plus important, et lorsque le contenu était mis à jour, la soi-disant zone de travail était activée, ce qui semble être entré dans l’histoire. La page, alors qu’elle était en cours de rénovation, est apparue avec tout l’attirail des maçons ou des ouvriers du bâtiment. Cela avait son charme, mais à vrai dire, c’est quelque chose qui ne nous manque pas.

Internaute : Avec ce mot précieux, cette personne qui a eu l’audace de surfer sur Internet a été définie. Maintenant, nous sommes tous des internautes, et nous ne nous appelons pas ainsi, nous aimons être appelés utilisateurs d’Internet. Mais l’homme était quelque chose d’épique, car se connecter au réseau il y a 25 ans était assez épique.

Tous ceux termes utilisés sur Internet Ils sont maintenant entrés dans l’histoire, mais ils ont toujours un charme unique. Quels sont ceux que vous pensez n’exister plus et que nous n’avons pas dit ?