quels sont-ils et comment en obtenir un

Rappelez-vous quand tout d’un coup toutes les célébrités et les influenceurs crypto avec un nom et un rang ont commencé à acheter des domaines emoji ? Cela ressemble à des siècles, mais cela a dû être plus tôt cette année lorsque les gens ont commencé à ajouter des adresses y.at à leur biographie Twitter. L’échange sur lequel j’ai travaillé à l’époque en a également assuré un. Je parie que c’était cher car il comportait trois fois le même emoji clé. Si vous vous demandez de quelle gamme nous parlons, les y.ats haut de gamme se sont vendus à plus de 400 000 $.

Comme pour toutes les nouveautés du quartier, j’étais intrigué, mais je n’arrivais pas non plus à trouver une combinaison d’emoji qui me représente et qui soit abordable. Quelques mois plus tard, je suis content de ne pas avoir suivi cette tendance. J’ai réalisé que vous pouvez également acheter des domaines emoji qui ne sont pas si chers que ça.

Et puis de plus en plus de personnes sont venues sur Twitter avec .eth dans leurs noms, et la nouvelle que Heineken a acheté Beer.eth. 🍺En tant qu’Allemand, je suis un peu triste qu’une de nos brasseries ne l’ait pas acheté.

La première chose que j’ai faite après l’annonce de la nouvelle a été de savoir combien coûteraient les autres adresses de boissons de l’ENS.

L’eau, qui est moins chère que la coca, est une bonne nouvelle pour Nestlé, mais pour l’instant elle ne l’a pas achetée.

Mais prenons du recul. Quels sont ces domaines ENS de toute façon, et pourquoi les gens (et les entreprises) les achèteraient-ils ?

Parlons d’abord des domaines.

Supposons que vous soyez un passionné de technologie (c’est-à-dire pas beaucoup d’infrastructure de réseau informatique ou d’indice de lecture de code backend) comme moi. Dans ce cas, vous ne penserez peut-être jamais vraiment à la façon dont il est possible que nous puissions Google et que les choses nous soient montrées d’une manière lisible par l’homme.

Lorsque nous allons sur un site Web, tout ce que nous faisons est d’entrer son nom de domaine dans notre navigateur et le tour est joué. Mais sur le backend, le système de noms de domaine est à pied d’œuvre.

Qu’est-ce que le DNS ?

Internet n’est rien de plus qu’un réseau informatique. Tout appareil qui se connecte obtient une adresse IP unique similaire à l’adresse dans laquelle vous vivez qui permet aux autres de le trouver. A la différence que les noms de rue peuvent être utilisés fréquemment dans les villes, alors que les adresses IP sont vraiment uniques. Plus comme NFT.

Fait aléatoire : les noms de rue les plus couramment utilisés en Allemagne sont Hauptsrasse (rue principale), Schulstrasse (rue de l’école), Gartenstrasse (rue du jardin) et Bahnhofstrasse (sur le chemin de la gare).

Vous devrez vous souvenir d’une adresse IP et la saisir pour vous connecter à un site Web dans les premiers jours. Des développeurs intelligents ont créé des noms de domaine pour rendre Internet plus utilisable et aider les gens à trouver ce qu’ils recherchent.

DNS connecte les adresses lisibles par l’homme, telles que google.com, avec l’adresse IP des serveurs sur lesquels elles sont hébergées, telles que : 172.217.0.0.

Le processus lorsque vous entrez une adresse ressemble à ceci :

Entrez l’adresse, le système vérifie si vous avez déjà visité le site, et si c’est le cas, les enregistrements sont dans votre cache, donc les étapes suivantes sont ignorées et vous le renvoie immédiatement. Si vous visitez pour la première fois ou si vous effacez toujours votre cache, l’adresse est envoyée à votre serveur DNS local (généralement via votre fournisseur d’accès Internet). Supposons que le serveur DNS local possède les enregistrements, parfait. Vous arrivez sur votre site. Sinon, il est transmis au serveur de noms racine. Ceux-ci stockent des données DNS dans le monde entier. Dès que vous l’êtes, vous êtes connecté et le site s’ouvre. L’ensemble du processus prend quelques secondes.

Les adresses dont les humains ont du mal à se souvenir ressemblent-elles à un problème familier ? Si oui, vous êtes peut-être l’heureux propriétaire d’un ou plusieurs portefeuilles cryptographiques. Et vous n’êtes pas seul.

La source

Ethereum à lui seul abrite près de 175 millions d’adresses uniques. Et si les mouvements de prix actuels se poursuivent, le 175 pourrait être bientôt dépassé. Même s’il ne s’agit pas de personnes différentes, cela nous laisse toujours un nombre important de personnes qui ont du mal à se souvenir et à confirmer leur adresse.

Après quelques utilisations, je soupçonne que les utilisateurs de crypto plus expérimentés ont tendance à ne plus vérifier l’adresse complète, mais uniquement les quatre premiers et les quatre derniers caractères. Ou ils adaptent simplement plus de YOLO.

Heureusement, avec les adresses ENS, le partage et la réception de crypto-monnaies deviennent beaucoup plus faciles.

Qu’est-ce que l’ENS ?

ENS est l’équivalent Ethereum de DNS, le service de nom Ethereum. Comme DNS, ENS connecte les adresses de portefeuille difficiles à mémoriser et à lire avec des noms simples et lisibles.

Au départ, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi je parle autant de DNS, mais bon, cela n’a-t-il pas facilité la compréhension de ce que fait ENS ? Cela ne m’a pris que deux phrases

Mais contrairement au système de noms de domaine centralisé, une adresse eth peut être bien plus qu’un simple endroit pour héberger un site Web. Il peut devenir votre portefeuille, votre compte bancaire, votre identifiant (parler d’identité décentralisée et faire des choses dans DeFi), et bien sûr aussi pointer vers toutes sortes d’enregistrements vers lesquels vous souhaitez diriger les gens.

La source

La meilleure façon d’apprendre est l’essai et l’erreur, alors obtenons un domaine ENS.

Comment obtenir une adresse ENS (.eth)

Rejoignez les Heineken de ce monde. Si vous êtes dans la crypto depuis un certain temps, il est très facile d’obtenir votre adresse .eth.

Tout d’abord, visitez ens. domaines, puis ouvrez l’application (cela me semble un peu contre-intuitif, que vous ne puissiez pas utiliser directement votre site Web, mais c’est de la crypto). Cherchez maintenant le nom que vous voulez. Des noms populaires seront souvent utilisés, vous avez donc déjà un inscrit.

S’ils vous acceptent, mais que vous êtes impatient et prêt à payer, votre prochaine meilleure option est de vous rendre en mer et de vérifier l’adresse. Tous les domaines ENS sont enregistrés sous la norme ERC-721 (norme de jeton NFT), ce qui les rend négociables sur les marchés nft.

Une recherche de yourname.eth dans opensea renvoie le résultat suivant :

Pour seulement 5 ETH, c’est à vous. Toutes nos félicitations. Je soupçonne que le prix élevé pourrait également être lié à l’anime du même nom.

Si le nom que vous recherchez est disponible, vous pouvez l’enregistrer. Notez qu’il n’apparaîtra jamais comme « propriétaire » dans ENS.domains, car il loue effectivement l’adresse.

L’enregistrement d’un domaine est bon marché ; les tarifs du gaz ne le sont pas, donc s’il s’agit d’un domaine que vous souhaitez conserver pendant des décennies, il peut être judicieux de les payer tous en même temps. Voici un exemple:

Pour vous inscrire, connectez votre portefeuille ; le site Web vous demandera de le faire si vous ne l’avez pas déjà fait lorsque vous cliquez pour vous inscrire.

Votre portefeuille s’ouvrira et vous demandera de confirmer la première des deux transactions. Une fois vérifié, il y a une période d’attente de 1 minute pour s’assurer qu’aucune autre personne n’essaie d’enregistrer le nom simultanément. Après cela, votre portefeuille sera rouvert et vous pourrez confirmer la deuxième transaction pour finaliser l’enregistrement de votre domaine.

Et voilà, vous possédez votre première adresse .eth et rejoignez une communauté de plus de 145 000 propriétaires de domaines ENS. ??

Pour que cela fonctionne pour recevoir la crypto, accédez à votre adresse dans l’application ens et cliquez sur ajouter / modifier des enregistrements. Vous pouvez librement ajouter plusieurs adresses de portefeuille de crypto-monnaie à votre domaine ENS. ENS prend en charge ETH, BTC, Doge, LTC, Atom, Dash et 40 autres adresses de portefeuille.

Vous pouvez également ajouter un avatar, un lien vers un fichier texte, votre compte Twitter et de nombreux autres enregistrements à votre adresse .eth. Idéalement, vous les ajoutez tous en même temps à cause du gaz.

Oui, pour chaque enregistrement que vous ajoutez, vous devez payer l’essence. Sur cette note, j’ai déjà acheté de l’ETH directement avec Fiat dans mon portefeuille Meta Mask, car c’était moins cher que de transférer de l’ETH à partir de l’un de mes autres comptes. L’avenir de la France (c’est une blague d’initié crypto parce que quelqu’un a dit à la télévision en direct en parlant de DeFi qu’il s’agissait de l’avenir de la France plutôt que de la finance. GoodGhosting, un projet DeFi, a même fait un NFT basé sur cela).