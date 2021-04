Quels sont-ils et comment fonctionnent-ils?

Crédit: Gary Sims / Autorité Android

Si vous avez un point mort Wi-Fi quelque part dans votre maison, vous avez peut-être pensé à utiliser un prolongateur de portée Wi-Fi. L’idée semble assez simple: branchez l’appareil et la portée de votre Wi-Fi est étendue. Mais comment fonctionnent-ils? Quels sont les inconvénients? Où devez-vous placer votre prolongateur? Pour tirer le meilleur parti des répéteurs Wi-Fi les moins chers, il est utile de comprendre les principes fondamentaux de ce qui se passe réellement.

Un répéteur Wi-Fi consiste à prévenir les points morts

Le Wi-Fi est une technologie sans fil basée sur l’envoi et la réception de données sur des ondes radio de faible puissance. Comme toutes les ondes radio, elles peuvent rebondir, se disperser et perdre de la force en voyageant. Un routeur Wi-Fi typique transmet à 100 milliwatts, ce qui signifie que la portée des ondes radio est assez petite. En fonction de votre configuration Wi-Fi, vous utiliserez la bande de fréquences 2,4 GHz, 5 GHz ou 6 GHz. Plus la fréquence est élevée, plus la perturbation est facile. Les ondes radio 2,4 GHz traversent les objets solides (murs, fenêtres, cloisons) mieux que celles de la gamme 5 GHz et 6 GHz. Cependant, des fréquences plus élevées offrent de meilleures vitesses de données.

À mesure que vous vous éloignez de votre point d’accès Wi-Fi, la force du signal s’affaiblit. Si vous vous déplacez dans une autre pièce, ou même plus loin, la distance et les obstacles (murs, etc.) diminuent encore la puissance du signal. Si vous continuez à vous éloigner, vous finirez par vous déplacer hors de portée du signal. Tous les appareils que vous transportez ne pourront pas se connecter au point d’accès Wi-Fi.

Il existe plusieurs façons d’étendre la portée de votre Wi-Fi – des astuces simples comme déplacer le point d’accès vers une zone plus centrale de votre maison ou ajouter des points d’accès supplémentaires via des connexions filaires. Une autre façon consiste à utiliser un prolongateur de portée Wi-Fi.

Ce que fait et ne fait pas un répéteur Wi-Fi

Commençons par ce que n’est pas un routeur Wi-Fi. Vous avez peut-être entendu des termes tels que “Répéteur Wi-Fi” ou “Amplificateur Wi-Fi”. Ce sont essentiellement des synonymes de Wi-Fi Extender. Malheureusement, ils peuvent prêter à confusion. L’idée d’un «Booster» pourrait faire penser à une petite boîte qui peut en quelque sorte amplifier le signal Wi-Fi et augmenter la portée. De même, un répéteur sonne comme un appareil qui répète aveuglément le signal Wi-Fi et le pousse plus loin.

Aucun de ces éléments n’est vrai. Alors, que fait un répéteur Wi-Fi? Un prolongateur de portée Wi-Fi crée un nouveau réseau Wi-Fi. Une fois que vous aurez compris cela, il sera plus facile de travailler avec eux.

Chaque réseau Wi-Fi dispose de deux bits d’informations qui permettent de l’identifier et de le séparer des autres réseaux Wi-Fi. Vous connaissez probablement le premier, le Service Set Identifier (SSID). Le SSID est une chaîne lisible par l’homme utilisée pour nommer le réseau. Lorsque vous souhaitez vous connecter à un réseau Wi-Fi, le nom apparaît dans la liste des réseaux disponibles. Il est définissable par l’utilisateur, ce qui signifie qu’il peut être tout ce que vous voulez (jusqu’à 32 caractères de long et en utilisant des lettres et des chiffres ASCII).

Le deuxième bit d’information est l’identificateur d’ensemble de services de base, ou BSSID. C’est un numéro unique de 6 octets (c’est-à-dire 48 bits). Dans la plupart des cas, il s’agit de l’adresse MAC du point d’accès. L’adresse MAC vient du monde des LAN et Ethernet. Chaque interface Ethernet a une adresse unique afin que les paquets puissent y être acheminés sans ambiguïté. Chaque ordinateur de bureau, ordinateur portable, tablette et smartphone possède au moins une adresse MAC. Un point d’accès utilisera l’adresse MAC comme BSSID afin que les paquets sur le réseau soient acheminés au bon endroit, même dans un environnement sans fil.

Bien que le SSID puisse être défini sur n’importe quoi et que plusieurs réseaux Wi-Fi puissent avoir le même SSID, le BSSID est unique. La plupart des appareils clients (smartphones, ordinateurs portables, etc.) répertorient les réseaux disponibles par SSID et supposent que tous les réseaux avec le même SSID peuvent être regroupés. Lorsqu’il a un choix de réseaux avec le même SSID, le périphérique client se connectera au réseau avec le signal le plus fort – nous en reparlerons plus tard.

Un prolongateur de portée Wi-Fi crée son propre réseau Wi-Fi, avec un BSSID unique, mais avec un SSID similaire ou identique à celui du réseau en cours d’extension. Il écoutera tout le trafic aller et retour vers le réseau d’origine et retransmettra ce trafic de manière modifiée afin que l’expéditeur soit le Wi-Fi Range Extender et non le réseau Wi-Fi d’origine. Lorsqu’une réponse provient d’un périphérique client sur le réseau du répéteur, il la modifie et la retransmet au réseau d’origine.

À un niveau supérieur, votre téléphone ou ordinateur portable ne se soucie pas qu’il soit connecté au répéteur. Il a accès au reste de votre réseau local (comme le stockage en réseau, les serveurs de diffusion multimédia en continu et les téléviseurs intelligents) comme s’il était connecté au point d’accès d’origine.

Extendeurs Wi-Fi: en tenant compte du débit

Le routeur doit tout écouter et retransmettre tout, donc une bonne règle de base est de s’attendre à la moitié de la bande passante lors de l’utilisation d’un prolongateur de portée Wi-Fi. En effet, il doit utiliser la même radio pour recevoir les données et les transmettre.

Le débit est légèrement amélioré lorsque le répéteur Wi-Fi prend en charge les entrées multiples et les sorties multiples (MIMO), ou en termes bruts, un répéteur avec plus d’une antenne. C’est parce qu’il a plus d’un sous-système radio, et il peut être utilisé plus intelligemment. En outre, certains points d’accès 2,4 GHz / 5 GHz peuvent être utilisés comme prolongateurs et peuvent utiliser simultanément les radios 2,4 GHz et les radios 5 GHz. Ainsi, vous pouvez étendre un réseau 2,4 GHz à l’aide du point d’accès (en mode répéteur) et vous y connecter sur 5 GHz. Le point d’accès (en mode répéteur) recevra alors sur une radio et retransmettra sur l’autre.

J’ai fait quelques tests avec un répéteur 802.11n (2,4 GHz) de base. Il prend en charge MIMO et dispose de deux antennes. Comme référence, j’ai testé le débit de mon réseau 2,4 GHz existant. Pour plus de commodité, je ferai référence aux changements par rapport à la ligne de base. Près du routeur d’origine, sans prolongateur, donne 100% partout. Cela nous aidera à voir les différences.

Jetez un coup d’œil à cette pseudo-carte de ma maison. Le point d’accès d’origine se trouve dans le bureau, la pièce en bas à gauche. Je l’ai marqué de la lettre «R.» Dans les autres pièces, j’ai marqué les points où je connecte le Wi-Fi Extender pour voir comment il étend le réseau et quel débit est disponible. Celles-ci sont marquées «A», «B» et «C.» Enfin, les chiffres «1» à «4» indiquent les endroits où je teste le débit à l’aide d’un smartphone.

J’ai ensuite testé le débit, avec et sans le Wi-Fi Extender, à partir de divers endroits de ma maison. Si la colonne Extender est marquée d’un «-», cela signifie que je me reconnecte au point d’accès d’origine sans extension. Voici les résultats:

Emplacement du répéteur Emplacement du smartphone Débit-1100% A158% -273% B270% B335% -331% C326% -40% C416%

Il y a quelques choses à observer. Tout d’abord, chaque fois que je me connecte au point d’accès d’origine sans utiliser d’extendeur, cela montre quel serait le débit théorique maximal, même avec un répéteur. En effet, le répéteur communique via Wi-Fi avec le point d’accès d’origine. L’utilisation d’antennes plus grandes aidera un peu, mais si c’est la force du signal à cet endroit, c’est ce qu’il y a de mieux pour un smartphone, un ordinateur portable ou un répéteur.

Deuxièmement, notez que le débit est assez faible lorsque le répéteur et le point d’accès d’origine se trouvent dans la même pièce. En effet, la pièce est maintenant inondée d’ondes radio de 2,4 GHz sur le même canal et les deux appareils se battent pour la bande passante.

Tester le débit au point 4, avec l’Extender en C, montre que le réseau a été étendu à un point mort où mon smartphone ne pouvait pas recevoir de signal Wi-Fi. Cependant, notez que le débit est assez faible.

Enfin, notez que lorsque l’Extender est en B, la couverture n’est pas vraiment étendue. Cependant, aux extrémités de la plage, le débit sera plus rapide lors de l’utilisation de l’Extender, comme au point 3. Cela est dû au fait que le débit est inférieur lorsque vous essayez d’atteindre le point d’accès d’origine qui est plus éloigné. Cependant, il est plus facile d’atteindre le répéteur et le répéteur peut communiquer avec le point d’accès.

Itinérance entre les réseaux

Je veux parler de l’itinérance entre les réseaux. Lorsque vous utilisez un simple répéteur Wi-Fi (pas un réseau maillé), il appartient principalement à l’appareil client (votre smartphone, ordinateur portable, etc.) de choisir le réseau auquel il se connecte. L’idée est simple; le client doit se connecter au signal le plus fort. Si vous utilisez le même SSID pour votre réseau d’origine et le réseau Wi-Fi Extender, le client devrait pouvoir sauter entre les deux en fonction de l’unité la plus proche. Cependant, il est également difficile de dire exactement quel réseau votre appareil utilise.

Si vous donnez un nom différent à votre réseau étendu, comme le nom d’origine plus «_EXT» à la fin, le réseau que vous utilisez sera plus clair. Cependant, vous constaterez peut-être que votre smartphone reste plus longtemps sur le réseau d’origine avant de basculer. Vous devrez peut-être expérimenter pour obtenir la meilleure combinaison en fonction du modèle exact de votre Extender et de votre smartphone et / ou ordinateur portable.

Extenseurs Wi-Fi – Nos recommandations

En terminant, il y a quelques points importants à réitérer:

Un répéteur Wi-Fi crée son propre réseau Wi-Fi, et votre appareil se connecte et se déconnecte de celui-ci en fonction de la force du signal.Le répéteur communique avec le point d’accès d’origine via Wi-Fi, ce qui signifie qu’il a besoin d’un signal fort pour fournir un bon L’endroit où vous placez votre répéteur est important pour éviter les interférences avec le point d’accès d’origine sans être trop loin.Il existe d’autres solutions, notamment l’utilisation d’une connexion filaire avec un point d’accès (prise en charge par certains modèles d’extendeurs) ou l’utilisation d’un réseau maillé .

Maintenant que nous vous avons expliqué tout ce qu’il y a à savoir sur les prolongateurs Wi-Fi, lesquels valent votre temps? Vous pouvez en savoir plus sur les meilleurs extendeurs Wi-Fi dans notre guide, mais ci-dessous, nous mettons en évidence notre principale recommandation et quelques autres alternatives.

