Quels sont-ils et pourquoi en acheter maintenant ?

Alors que le coût du bacon et d’autres produits grésille, de plus en plus de gens veulent protéger leurs économies contre l’inflation.

Un geste simple, dont j’ai également parlé l’été dernier, consiste à mettre de l’argent de côté dans des obligations d’épargne protégées contre l’inflation, connues sous le nom d’obligations I.

Vous entendrez probablement encore plus parler des obligations I cette semaine, car de nouveaux taux surprenants devraient être annoncés.

Comment obtenir un taux de 5%

Tout d’abord, il faut savoir que les obligations I émises cette année de mai à octobre offrent désormais un taux annualisé de 3,54%, valable pour six mois, grâce à une légère hausse de l’inflation. Il s’agit d’un taux variable qui augmentera ou diminuera au fil du temps et changera probablement tous les six mois après la date d’émission de l’obligation.

Les Obligations I émises cette année de mai à octobre ont un taux fixe de 0 %, puis un taux variable ajusté pour les six prochains mois après l’achat de l’Obligation I.

Les obligations d’épargne de série I ne sont désormais disponibles que sous forme papier si vous utilisez votre remboursement d’impôt sur le revenu pour acheter les obligations et remplissez le formulaire IRS 8888 lorsque vous produisez votre déclaration de revenus. Au cours d’une même année civile, vous pouvez acheter jusqu’à 5 000 $ d’obligations papier I en utilisant votre remboursement d’impôt fédéral sur le revenu. Les obligations d’épargne de série I sont également disponibles en format électronique.

Le 1er novembre, le Trésor annoncera le prochain taux des obligations I, qui devrait se situer autour d’un taux annualisé de 7,12 % sur une période de six mois, selon le gourou des obligations d’épargne, Dan Pederson.

« Donc, si j’achète avant le 1er novembre et que j’obtiens une date d’émission en octobre », a-t-il expliqué, « j’obtiendrai un taux annualisé de 3,54 % pour les six premiers mois et de 7,12 % pour les six deuxièmes mois. »

C’est un rendement total approximatif de 5,33% très attractif pour l’année, selon les experts. Pour arriver à ce nombre, vous prendriez la moitié des 3,54 % annualisés pour les six mois et la moitié des 7,12 % annualisés pour les six mois.

Pourtant, vous voudriez prêter attention aux règles I Bond. Vous ne pouvez pas encaisser un I Bond avant de l’avoir détenu pendant un an. Et si vous les encaissez avant cinq ans, vous perdriez les trois mois d’intérêts précédents.

I Les obligations rapportent des intérêts pendant 30 ans, sauf si vous les encaissez d’abord.

L’histoire continue

Au cours des cinq prochaines années, David Enna, qui dirige le site Web Tipswatch.com, a déclaré qu’il s’attendrait à ce que les obligations I aient un taux variable à six mois inférieur à 3,54%, ce qui, si c’est le cas, signifierait le rendement de l’acheteur en novembre serait en retard sur l’acheteur en octobre.

Mais si une personne considère cela comme un investissement à court terme, vendre après un an, acheter en novembre est un bon choix, a-t-il déclaré.

« Le 1er janvier, le plafond d’achat sera réinitialisé à 10 000 $ par personne et par an, ce sera donc une deuxième opportunité d’achat », a déclaré Enna.

Sur la base du rapport sur l’inflation de septembre, Enna prévoit que les épargnants verront un taux d’intérêt corrigé de l’inflation de 7,12 %, annualisé, pendant six mois pour les obligations I achetées en novembre, ou dans six mois pour les obligations I achetées en octobre.

Enna a déclaré que cela avait été « une décennie morne pour la protection contre l’inflation ».

« Soudain, cela s’est inversé », a-t-il déclaré, « au moins pour les obligations I, qui sont très attrayantes et un sujet brûlant en ce moment. »

Pourquoi un I Bond par rapport à une épargne régulière ?

L’argument en faveur de l’achat d’obligations I est que vous obtiendriez un meilleur taux sur certaines économies à faible risque et que vous suivrez l’inflation.

Alors que les prix à la consommation augmentent légèrement, les banques ne paient pas vraiment beaucoup en matière de taux d’intérêt.

Le rendement moyen d’un certificat de dépôt d’un an était de 0,15% au 25 octobre, selon Bankrate.com. Des taux promotionnels plus agressifs pour ceux qui magasinent varient entre 0,55% et 0,75% sur la base des listes de Bankrate.com.

Vous pouvez acheter des obligations I en ligne et les conserver sous forme électronique via le système TreasuryDirect.gov. Et c’est là que vous devez aller si vous envisagez d’acheter des obligations I maintenant. I Les obligations ne sont plus émises dans les banques locales.

Si vous voulez acheter des bons d’épargne comme cadeaux pour les vacances, vous devez également passer par ce système électronique. La personne à qui vous offrez les bons d’épargne doit également avoir un compte électronique TreasuryDirect. Vous devez connaître le nom complet du destinataire, son numéro de sécurité sociale ou son numéro d’identification fiscale, ainsi que le numéro TreasuryDirect de la personne.

I Les obligations ne sont pas faciles à comprendre

Contrairement à un CD traditionnel d’un an ou de cinq ans, vous n’obtenez pas le même tarif fixe mois après mois. Les taux des obligations I peuvent fluctuer tous les six mois.

Le 1er novembre, un taux variable mis à jour sera annoncé et s’appliquerait aux nouvelles obligations achetées jusqu’au 30 avril.

Le nouveau taux à compter du 1er novembre remplacerait le taux variable de 3,54% pour les obligations I achetées de mai à octobre après l’âge de 6 mois de ces obligations. Ce taux variable ajusté en fonction de l’inflation s’applique également aux obligations I achetées il y a des années.

Une obligation émise en octobre, par exemple, bénéficierait d’un nouveau taux plus élevé le 1er avril.

Acheter en novembre ou après signifie que vous ne savez que ce que vous obtiendrez pour les six prochains mois, pas ce que vous pourriez obtenir pour une période de 12 mois. Un nouveau taux ajusté en fonction de l’inflation est annoncé chaque 1er mai et 1er novembre.

Comment acheter des obligations I avec remboursement d’impôt

Il existe deux façons d’acheter des obligations I, et il peut être utile de connaître la deuxième façon si vous envisagez d’acheter des obligations I plus tard, mais pas maintenant.

Il est possible d’obtenir des obligations papier I de manière limitée. L’obligation d’épargne de série I est la seule obligation d’épargne qui peut encore être émise sous forme papier, mais vous devez acheter ces obligations par le biais d’un programme lié à votre remboursement d’impôt sur le revenu.

Vous devrez remplir un formulaire 8888 lorsque vous produisez votre déclaration de revenus pour affecter votre remboursement d’impôt fédéral aux obligations d’épargne américaines de série I.

Au cours d’une même année civile, vous pouvez acheter jusqu’à 5 000 $ d’obligations papier I en utilisant votre remboursement d’impôt fédéral sur le revenu.

Vous pouvez donc théoriquement acheter jusqu’à 15 000 $ d’obligations I au cours d’une année civile. Pour atteindre ce montant, vous pouvez acheter jusqu’à 10 000 $ en obligations I électroniques dans le système TreasuryDirect et jusqu’à 5 000 $ en obligations I papier en utilisant votre remboursement d’impôt fédéral sur le revenu.

Tout le monde, bien sûr, ne reçoit pas de remboursement d’impôt sur le revenu – ou même quelque chose de près de 5 000 $ en remboursement d’impôt sur le revenu en un an – donc le total réel que les individus peuvent acheter dans les obligations I variera considérablement.

L’achat minimum est de 25 $ pour un I Bond acheté en ligne; il y a un minimum de 50 $ pour un acheté dans le cadre du programme de remboursement d’impôt.

Vous manquez complètement ?

Bien qu’acheter avant la fin octobre puisse fonctionner pour beaucoup, les obligations I sont toujours une option solide si vous ne bougez pas avant novembre ou après.

Vous pouvez acheter des obligations I à tout moment du 1er novembre au 30 avril, pour obtenir le taux annualisé attendu de 7,12 %, valable pour six mois.

Si vous achetez des obligations I de novembre à avril, vous commencez avec un taux solide. Mais ensuite, vous devrez attendre plus près de mai pour savoir ce que les six prochains mois apporteront.

Un autre point d’intérêt à considérer : vous ne paierez pas d’impôt sur le revenu de l’État ou local sur les intérêts gagnés sur les obligations d’épargne.

Les intérêts gagnés sont assujettis à l’impôt fédéral sur le revenu, ainsi qu’à l’impôt fédéral sur les successions, les donations et les droits d’accise, ainsi que les droits de succession ou de succession de l’État.

Dans certains cas, vous pourrez peut-être exclure les revenus d’intérêts de l’impôt fédéral sur le revenu lorsque l’argent est utilisé pour payer des études supérieures. Mais vous devez faire attention à certaines règles complexes. Par exemple : « Une obligation achetée par un parent et émise au nom de son enfant de moins de 24 ans n’est pas éligible à l’exclusion par le parent ou l’enfant », selon TreasuryDirect.

Combien d’argent pouvez-vous gagner ?

Certains petits épargnants, a déclaré Pederson, pourraient ne pas penser que cela vaut la peine de créer un compte en ligne pour acheter des obligations I en ligne.

Si vous envisagez uniquement de mettre de côté 500 $ ou 1 000 $ en obligations I, les intérêts gagnés dans l’ensemble sont encore minimes, même si c’est bien mieux que de rester sur un compte courant qui ne rapporte probablement aucun intérêt.

Après tout, un taux de 5 % sur 1 000 $ équivaut à environ 50 $ d’intérêts après un an.

Si vous envisagez de mettre de côté 10 000 $ environ, vous obtenez environ 500 $ d’intérêts au bout d’un an si vous obtenez 5 % pour les 12 prochains mois.

Mais encore une fois, si vous cherchez à diversifier vos économies et à obtenir une couverture contre l’inflation, l’obligation I peut valoir un deuxième regard, surtout si vous voulez un jour mettre du bacon à prix élevé sur la table.

Contactez Susan Tompoor : [email protected]. Suivez-la sur Twitter @tompeur. Pour vous abonner, rendez-vous sur freep.com/specialoffer. En savoir plus sur les entreprises et inscrivez-vous à notre newsletter commerciale.

Cet article est paru à l’origine sur Detroit Free Press : I Obligations : Que sont-elles et pourquoi est-ce une bonne idée de les acheter maintenant ?