27/11/2021 à 13:02 CET

La Commission européenne (CE) a annoncé ce jeudi qu’elle financerait avec 290 millions d’euros 132 nouveaux projets climatiques et environnementaux dans l’Union européenne (UE), dont 37 initiatives espagnoles qui recevront plus de 60 millions d’euros dans l’ensemble.

Les projets correspondant à l’Espagne seront exécutés dans différentes communautés autonomes et affecteront des initiatives liées à la biodiversité, la récupération des habitats, la lutte contre les espèces envahissantes ou les ressources en eau, entre autres.

« Les crises du climat et de la biodiversité sont véritablement existentielles et il n’y a pas de temps à perdre (& mldr;) pour le Green Deal, Frans Timmermans.

Nature et biodiversité

A travers le programme LIFE pour le financement de la protection de l’environnement, Bruxelles investira dans onze projets espagnols dans la catégorie Nature et Biodiversité.

Ces initiatives comprennent la récupération de Forêts méditerranéennes au bord du Tage, la préservation de écosystèmes des Pyrénées, Le meilleur des « Connectivité écologique & rdquor; sur le Camino de Santiago, préserver la biodiversité de oliveraies, protéger la zone humide de Cuenca de Lagune Hito ou récupérer le alouette dupont.

La Commission financera également des projets de lutte contre les plantes envahissantes sur les falaises de la Costa Brava et des initiatives pour protéger bois d’if dans les forêts valenciennes, ainsi qu’untu vois en Navarre.

Efficacité et ressources

Sous la rubrique Efficacité et utilisation environnementale des ressources, treize projets espagnols recevront un financement. Parmi eux, l’un est lié à réutilisation des encres pour l’industrie céramique, un autre avec l’évaluation des risques avant la exposition aux nanoparticules dans les installations industrielles, la recharge de l’aquifère avec des eaux usées traitées ou le gestion des risques d’inondation dans l’Èbre, ainsi qu’un autre projet de éliminer les produits chimiques des cours d’eau.

Des fonds communautaires seront également investis dans rréduire le bruit sous-marin dans le port de Carthagène ou dans des études sur la bioremédiation pour dcache des décharges polluantes l’inoculation de champignons ou le recyclage.

Un autre investissement ira à réutiliser la saumure et de la silice qui est maintenant gaspillée, le amélioration de l’eau dans la réserve de biosphère d’Urdaibai du Pays Basque, ainsi que la mise en œuvre de des modèles commerciaux plus durables en horticulture. Il sera également investi dans le rréduction de l’ammoniac dans l’industrie de l’élevage.

Gouvernance et adaptation au changement climatique

Concernant les projets de l’UE liés à la gouvernance et à l’information environnementales, une initiative sera financée pour obtenir une meilleure information qui permette récupérer les populations de lapins ibériques, qui ont chuté de 90 % au cours des 70 dernières années.

De plus, sous la rubrique Adaptation aux changements climatiques, des fonds communautaires seront alloués à cinq projets pour améliorer la résilience des forêts et des décharges, protéger zones côtières des îles Canaries des inondations, rrenforcer les systèmes agroforestiers et éliminer les rejets des stations d’épuration en milieu urbain en cas d’inondation, ainsi que pour adapter les forêts de pins d’Alep au changement climatique.

Atténuation du changement climatique

Enfin, cinq projets labellisés espagnols sur l’atténuation du changement climatique recevront des fonds européens, liés à la récupération des cultures de peuplier à La Vega de Granada, l’utilisation de déchets de viande pour produire de l’hydrogène renouvelable comme carburant, la récupération de la chaleur résiduelle provenant de la fabrication du fer et de l’acier, Le meilleur des durabilité des systèmes de climatisation ou l’écrêtage de emissions en agriculture.

« Les crises interconnectées du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution sont les défis déterminants de notre époque. Pour y faire face, nous avons besoin d’une transformation profonde de nos sociétés et de nos économies & rdquor ;, a déclaré le commissaire à l’environnement Virginijus Sinkevicius, qui a souligné que les projets LIFE de l’UE sont un exemple d’« impact sur le terrain & rdquor ;.