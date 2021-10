Quels sont les 8 défis à relever par la COP26 de Glasgow ?

31/10/2021 à 08:02 CET

Parmi tous les défis environnementaux auxquels la planète Terre est confrontée, la lutte pour le climat est la priorité, puisque c’est la survie de l’homme qui est en jeu. Les gouvernements et les organisations supranationales ne cessent d’envisager des mesures et de fixer des objectifs concrets pour arrêter le réchauffement climatique. C’est une course contre la montre dans laquelle un combat se déroule sur plusieurs fronts. La COP26 de Glasgow doit répondre à tous ces défis.

Pour éviter que le réchauffement climatique ne dépasse un point à partir duquel la vie sur Terre est sérieusement compromise sa continuité, les scientifiques, les politiques et les organisations de toutes sortes ont concentré leurs efforts dans plusieurs domaines spécifiques. Voici quelques-uns des principaux :

1.Réduction des émissions dans l’atmosphère.

L’émission de gaz à effet de serre, c’est-à-dire ayant la capacité d’augmenter le réchauffement global de la Terre, est actuellement un cheval fou du fait de l’action des pays industrialisés depuis le milieu du XIXe siècle, mais surtout depuis le milieu du le 19ème siècle XX et jusqu’à nos jours. Tous les efforts sont concentrés sur l’arrêt de ces émissions, en particulier le CO2, mais aussi d’autres gaz. Pour cela, il existe déjà dans le monde des calendriers approuvés pour la fermeture des centrales électriques au charbon, de la flotte mobile à essence et d’autres technologies polluantes. Le monde s’est fixé comme objectif d’atteindre la neutralité des émissions (c’est-à-dire n’émettre que la même quantité de gaz pouvant être capté) en 2050, avec un arrêt intermédiaire en 2030, où chaque pays se fixe un objectif qui varie en fonction de ses propres capacités et situation particulière. Dans le cas de l’UE, la réduction des émissions devrait être de 55% (par rapport à 1990) dès 2030, selon les accords adoptés par les instances communautaires cette année. L’objectif fixé dans l’Accord de Paris en ce qui concerne la température globale est de ne pas aller au-delà d’une augmentation de 2°C (par rapport à la période préindustrielle) en 2100, et si possible, de ne pas dépasser 1,5°C. Les dernières prévisions contenaient dans Les rapports internationaux expriment des doutes quant à la possibilité d’atteindre cet objectif si aucune restriction plus sévère ne s’applique.

2. Déploiement d’énergie propre.

Pour atteindre la neutralité des émissions et, par conséquent, arrêter le réchauffement climatique, un déploiement massif et immédiat de systèmes d’énergies renouvelables est nécessaire dans toutes les zones industrielles, économiques et même domestiques de la planète. En 2018, l’Union européenne a convenu de fixer un objectif contraignant d’atteindre 32 % d’énergies renouvelables d’ici 2030, avec une clause de révision à la hausse en 2023. L’Espagne, où la contribution des énergies propres au système électrique national est déjà d’environ 40 %, devrait atteindre 74 % en 2030, selon la loi sur le changement climatique approuvée par le Congrès cette année.

3.Arrêtez la fonte des pôles et des glaciers.

Parmi les manifestations les plus alarmantes du réchauffement climatique se trouve la fonte des calottes glaciaires polaires et des glaciers. Ce facteur est l’un des principaux responsables de l’élévation du niveau de la mer, avec la dilatation thermique des océans (ils augmentent de volume en raison de leur réchauffement). La situation est particulièrement dramatique, selon les derniers rapports scientifiques, dans l’Arctique, où le réchauffement triple la moyenne planétaire et fond deux fois plus vite qu’on ne le croyait auparavant. Il y a quelques semaines, un immense trou de la taille de l’île de Majorque a été annoncé dans la glace arctique prétendument plus épaisse et plus dense, démontrant la gravité de la situation et la rapidité avec laquelle le problème progresse. La situation des glaciers, qui sont l’autre grande masse de glace de la planète, n’est pas meilleure, car ils fondent rapidement, augmentant ainsi le niveau de l’eau de mer. Dans les Pyrénées, sans aller plus loin, les scientifiques pensent qu’il n’y aura plus de glaciers dans vingt ans.

4. Arrêtez de déboiser et de verdir la planète.

Les masses végétales constituent une machinerie naturelle de purification de l’air, car elles captent le CO2 qui se trouve dans l’atmosphère. Cependant, la quantité de dioxyde de carbone est déjà si importante que les forêts de la planète commencent à se saturer et leur fonction « épuratrice » pourrait être sérieusement limitée. Et de plus, les grandes forêts qui remplissent ce service indispensable à la survie du monde continuent d’être rasées sans ménagement, aussi bien en Amérique qu’en Asie et en Afrique. De plus en plus d’études révèlent que l’Amazonie elle-même est sur le point de devenir un émetteur net de CO2 (au lieu de le capter) en raison de la hausse des températures et des incendies qui la détruisent. La « sabanisation » de l’Amazonie est déjà un horizon plausible dans les décennies à venir, préviennent les scientifiques. La politique inconsciente du président brésilien Jair Bolsonaro ; l’action des grandes multinationales de la viande pour détruire les forêts et ainsi obtenir de la nourriture pour le bétail ; la consommation encore massive d’huiles de palme ou de soja qui nécessitent également la déforestation de vastes étendues de forêts et d’autres activités industrielles sont responsables de la situation. L’Amazonie n’a perdu 15% de sa surface qu’entre 1985 et 2020, selon Mapbiomas. Face à cette situation, de plus en plus de gouvernements, d’entreprises et de groupes de citoyens entreprennent des initiatives pour récupérer les forêts là où elles ont disparu, une « fièvre » saine du reboisement qui doit être menée avec rigueur pour qu’elle réussisse, préviennent les experts.

5. Mobilité verte.

Dans l’Union européenne, 30% des émissions de CO2 dans l’atmosphère proviennent du transport routier (voitures, camions, etc.), tandis que 13,4 % sont causés par l’aviation civile et 13,6 % par la navigation maritime. Réduire cette empreinte carbone dans la mobilité est une priorité urgente, qui semble pour l’instant se concentrer sur les véhicules terrestres. D’ici 2040, les voitures à essence, diesel ou hybrides ne seront plus vendues en Espagne ni dans la plupart des pays européens, bien que dans certains pays, elles disparaîtront beaucoup plus tôt. La voiture électrique connaît un essor incontestable, même si le sujet en suspens reste l’aviation et les grands navires. La réduction ou la suppression des vols court-courriers substituables au train est déjà à l’ordre du jour dans plusieurs pays, à l’instar de la France cette année.

6. Réfugiés climatiques.

Le réchauffement climatique et ses conséquences des sécheresses, des tempêtes extrêmes et d’autres phénomènes violents poussent déjà des millions de personnes à quitter leurs maisons, car elles sont devenues tout simplement inhabitables. Le monde doit se préparer à accueillir de larges masses de la population fuyant la pauvreté que cette situation génère. En 2020, on estime que 40 millions de personnes ont dû quitter leur domicile en raison de phénomènes météorologiques et climatiques, un chiffre qui continue de battre des records d’année en année.

7. Une consommation plus responsable.

Les citoyens privés, avec leurs actions quotidiennes et quotidiennes, ont la clé pour changer le destin de la planète. Les habitudes de consommation sont celles qui, par effet cumulatif, peuvent aggraver la situation ou permettre d’envisager un avenir d’espoir. Abandonner les produits, entreprises et services qui menacent la planète et soutenir ceux qui, au contraire, tentent de réduire l’empreinte écologique est un objectif primordial pour les citoyens. Dans ce sens, le retour à une alimentation saine et non dépendante des produits transformés, l’abandon de la spirale de consommation basée sur l’utilisation et le jet, la limitation de la consommation de viande, le renoncement au plastique, la réutilisation et la prolongation de la durée de vie des objets et ustensiles sont des pratiques qui peuvent améliorer les choses. Les entreprises, quant à elles, sont peu à peu contraintes par les gouvernements à abandonner des pratiques telles que l’obsolescence programmée (durée volontairement limitée des objets) ou le gaspillage injustifié de ressources pouvant être utilisées de manière plus rationnelle.

8.Une économie circulaire plutôt que linéaire.

Pour mettre en place une économie respectueuse du climat mais aussi de la biodiversité, les experts considèrent Il est essentiel que les grandes entreprises et les multinationales abandonnent l’économie linéaire (basé sur la simple consommation massive de ressources, la production et l’abandon conséquent des déchets) pour adopter l’économie circulaire, qui repose sur la réutilisation, l’efficacité, la minimisation des impacts et la prolongation de l’utilisation de ces ressources.

Cela peut vous intéresser : Qu’est-ce que le Glasgow COP26 Summit et que s’y passera-t-il ?