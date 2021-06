Quels sont les CDN qui ont semé le chaos sur Internet cette semaine et pourquoi sont-ils si importants | La technologie

Un nouvel échec dans une entreprise de CDN a bouleversé Internet cette semaine. Fastly est l’entreprise à partir de laquelle la chute des pages d’Amazon, Twitch, Reddit ou CNN a émergé.

Il est courant que la connexion Internet ait un problème, quelque chose qui est résolu rapidement et qui laisse une page ou un réseau social en panne, mais pas autant ni si important en même temps. C’est pourquoi la sonnette d’alarme s’est déclenchée et les réseaux se sont remplis de commentaires. BBC, Pinterest, The Financial Times ou Reddit font partie des personnes concernées.

Pendant un temps on a spéculé sur une attaque, on a même parlé d’une panne de serveurs comme celui d’Amazon, mais en réalité le problème était venu d’un CDN (Content Delivery Network), Entreprise rapide. Ces sociétés s’efforcent d’obtenir plus rapidement le contenu de certaines pages à travers le monde et constituent une protection contre certaines défaillances, mais elles ne sont pas infaillibles.

En réalité, ces types d’erreurs simultanées causées par un CDN ne sont pas nouvelles. Le concurrent direct de Fastly, Cloudflare, a déjà joué dans plus d’un. En 2019, le redoutable 502 est apparu sur les écrans de millions d’ordinateurs et de mobiles, Cloudflare avait un problème et avait supprimé de nombreuses pages.

Alors que Cloudflare cible les petites et moyennes entreprises Internet, Fastly se concentre sur le soutien aux grandes entreprises du monde entierC’est pourquoi cette décision a été plus populaire. Ce CDN a expliqué que la panne a été activée par erreur par un client de l’entreprise, déclenchant une baisse massive des autres pages avec lesquelles l’entreprise travaille. La panne était cachée depuis un mois et ce n’est qu’après son activation que les informaticiens de l’entreprise l’ont détectée.

Le rôle des CDN c’est celui de reproduire les sites Web de vos clients, son design, images et autres éléments pour tous les serveurs qu’il a distribués par tout le monde. Le site du Financial Times est né aux Etats-Unis et pour atteindre l’autre bout du monde avec la latence la plus faible il faut le répliquer dans un centre plus proche.

En plus de réduire le temps de chargement pour tous les utilisateurs dans le monde, le risque d’échec est diminué. Si quelque chose ne fonctionne pas bien sur un serveur, les utilisateurs d’une zone peuvent accéder au deuxième centre le plus proche et être concernés, c’est un filet de sécurité. Mais si l’échec affecte la structure de ce réseau, tout tombe comme un château de cartes.

Rapidement perdu 85% de son réseauHeureusement, ils ont pu récupérer la structure après quelques heures. Cependant, le temps requis et le nombre de pages affectées révèlent deux choses : que la défaillance était considérable, un trou important dans la structure, et que il y a une très forte concentration sur ce marché pour lequel de nombreuses entreprises dépendent d’un seul fournisseur.

Peu importait que ces entreprises utilisent des serveurs d’Amazon (AWS), d’Azure ou de Google Cloud, Fastly les a tous traînés. Même Amazon a échoué lorsqu’il s’agit d’une entreprise qui possède son propre CDN, car l’entreprise de Jeff Bezos préfère se décentraliser pour ne pas aggraver encore les conséquences d’une défaillance de ses services.

Face à un problème comme celui vécu cette semaine, les utilisateurs ne peuvent pas faire grand-chose, à part attendre que l’entreprise trouve une solution. Soyez patient et consultez de temps en temps les réseaux sociaux de ces entreprises où ils rapportent généralement l’évolution du problème.