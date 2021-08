Quels sont les chiffres de Miguel Cabrera depuis qu’il cherche à frapper son 500 home run ?

Il est intéressant de revoir quelles sont les nombres qui présente le cogneur vénézuélien Miguel Cabrera, dans la Recherche de son home run 500 dans la MLB.

Le 11 août, les Tigers de Detroit et les Orioles de Baltimore ont été mesurés à la maison des plumes, où Miguel Cabrera frappé en début de cinquième manche son Home Run numéro 499 dans les majeures.

A partir de ce moment-là, à chaque fois, cela prendra un tour Cabrera ils lancent des balles marquées par le MLB, où la balle du home run 500 est déjà certifié.

Depuis, Miguel il est allé au bâton à la septième manche de ce match et a frappé une mouche sacrifice, puis à la neuvième manche, il a raté avec un roulement au deuxième but.

Depuis ce match, 11 jours se sont écoulés sans voir cette bombe magique criollo, je vais donc vous présenter leur nombre au cours de cette période :

11-08 vs Bal : 1-0, ci (même match où 499 home run) 13-08 vs Cle : 4-0, 1K 14-08 vs Cle : 2-1, 1bb, 1 ca 15-08 vs Cle : 3-0, 2k 17-08 vs LAA : 2-0, 2bb, 1k 18-08 vs LAA : 4-1, 1k 19-08 vs LAA : 5-2, 2b, 4 ci 20-08 vs Tor : 5 -0, 3k 21-08 contre Tor : 3-0, 1bb, 1k.

Au total, il a frappé 29-4, pour une moyenne de 138, avec un double, 5 points produits, 9 retraits au bâton et 6 buts sur balles.

Le directeur des Tigers, AJ Hinch, a déclaré que Miguel sentir la pression de donner ça home run 500, mais ils ont leur plan de travail et il espère que ce homer viendra à tout moment.

Il n’est pas nécessaire de deviner que les angoisses du Vénézuélien sont énormes, mais sa qualité de frappe est encore plus grande et, par conséquent, ce coup viendra lors du prochain match ou de la semaine prochaine ou n’importe quand, mais avec la patience et la santé du Vénézuélien, nous allons bientôt célébrer l’exploit de la grande Miggy.