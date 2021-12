Quels sont les deux principaux facteurs ayant une incidence sur votre taux de victoire ?

Je participe à de nombreuses conversations avec les commerciaux et les dirigeants au sujet de la réussite commerciale. Les taux de victoire sont trop bas, je demande aux gens ce qu’ils pensent qu’ils doivent faire pour augmenter le taux de victoire.

Habituellement, les réponses ont quelque chose à voir avec les capacités et la compétitivité du produit/de l’offre, et le prix de veille.

Mais, alors que nous cherchons à vraiment comprendre ce qui a le plus d’impact sur les taux de réussite, nous constatons que deux facteurs dominent : Premièrement, nous poursuivons les mauvaises affaires. Deuxièmement, trop d’offres que nous recherchons ne sont pas réelles.

Ces deux problèmes sont des problèmes de qualification, et le moyen le plus rapide d’améliorer les performances commerciales est de se disqualifier de manière plus brutale.

Qu’est-ce que ça veut dire?

Premièrement, nous cherchons les mauvaises affaires lorsque nous n’avons pas défini et concentré sur nos clients idéaux ! Nos clients idéaux ne sont pas seulement des organisations d’une certaine taille, ou des organisations dans un certain secteur, ou des fonctions au sein de ces organisations.

Récemment, j’ai eu une conversation avec le PDG d’une start-up. Son entreprise avait du mal à gagner du terrain, j’ai demandé : « Quel est votre ICP ? »

Après avoir réfléchi un instant, il a répondu : « Des entreprises de n’importe quel secteur, entre 50 et 500 millions de dollars de revenus ? »

Il a fait une pause : « Nous pouvons également satisfaire les besoins des grandes entreprises, celles de plus de 500 millions de dollars à des milliards de dollars. »

Il s’est de nouveau arrêté, puis a déclaré: « Certaines start-ups peuvent nous utiliser…. »

J’ai alors demandé : « Quelles organisations ne font pas partie de votre PCI ? » Il ne pouvait pas répondre.

Ensuite, j’ai demandé : « Quels personnages ? »

Il a rapidement répondu : « Ventes – les vendeurs et tout type de directeur des ventes peuvent utiliser nos produits. »

Hmmm… tant pis pour le ciblage.

Bien que cela semble exagéré, trop d’organisations définissent ne définissent pas leur PCI ou ont une définition beaucoup trop large. En conséquence, ils chassent tout, diluant la concentration et les résultats.

Se concentrer sur « tout le monde » n’est pas du tout se concentrer. Notre ICP doit se concentrer sur les clients qui ont les problèmes que nous résolvons – et nous ne résolvons pas tous les problèmes du monde. Il y a des aspects industrie, marché, firmographiques dans la définition de notre PCI. Il y a des aspects de maturité du marché (par exemple, sont-ils des innovateurs ou des retardataires), et il y a des aspects de « personnalité » ferme dans le PCI.

Il en va de même pour les personas que nous ciblons dans nos ICP.

Plus nous nous concentrons étroitement, plus nous pouvons avoir d’impact et meilleurs sont nos taux de victoire. Cela nous fournit un riche ensemble de clients que nous pouvons référencer de manière crédible. Cela nous donne une compréhension beaucoup plus approfondie des problèmes commerciaux critiques que nous abordons. Cela nous permet de nous concentrer sur les personnes qui sont alignées sur notre façon de penser dans la façon dont nous abordons les problèmes.

Maintenant que nous avons identifié notre ICP et que nous nous concentrons exclusivement sur eux, quel est le prochain élément critique pour améliorer nos taux de victoire ? Nous savons qu’il y a une forte probabilité que notre solution convienne, mais cela est insuffisant pour assurer notre succès.

L’élément critique suivant est : « ont-ils le problème que nous résolvons et sont-ils déterminés à faire quelque chose ? »

« Eh bien dugghh, Dave, nous savons que…. »

Je pense que nous devons aller beaucoup plus loin que « nous pensons qu’ils ont le problème », nous devons savoir qu’ils sont déterminés à faire quelque chose à ce sujet.

Pour le savoir, pour valider leur engagement dans le changement, il faut qu’ils soient capables de répondre à deux questions :

Quand ont-ils besoin d’avoir une solution en place ? Quelles sont les conséquences s’ils n’ont pas de solution en place à ce moment-là ?

Si le client ne peut pas répondre à ces questions, la probabilité qu’il achète s’effondre. Il n’y a pas d’urgence. Bien qu’ils veuillent acheter, ils n’ont pas besoin d’acheter. Donc, essayer de leur vendre est une perte de temps et de votre temps.

Souvent, le client peut ne pas connaître la réponse à ces questions. Mais nous créons une grande valeur en les aidant à développer les réponses à ces questions, et la concentration de notre ICP nous donne la capacité de le faire.

Bien que les réponses à ces questions soient importantes pour le client et pour nous dans la qualification de l’opportunité, elles nous en donnent plus au cours de leur processus d’achat. Nous savons que les clients sont déraillés tout au long de leur parcours d’achat. Leur attention est détournée, les priorités changent ou ils se désintéressent tout simplement.

Savoir quand ils doivent avoir une solution en place et les conséquences de manquer cette date nous permet d’avoir des discussions pointilleuses sur l’impact pour eux. Nous pouvons leur rappeler et valider à nouveau ce besoin d’acheter en fonction de l’impact sur le client, et non de notre besoin d’un bon de commande. (Et sachant cela améliore énormément la précision des prévisions.)

Ces deux choses simples sont fondamentales pour notre capacité à gagner. De plus, c’est quelque chose qui peut être mis en œuvre très rapidement, nous pouvons donc voir les changements dans nos taux de victoire très rapidement.

Faites-vous ces deux choses pour améliorer votre taux de victoire ?

Auteur : Dave Brock

Dave Brock est président et chef de la direction de Partners In EXCELLENCE, une société de conseil mondiale visant à aider les organisations à engager plus efficacement leurs clients. Partners In EXCELLENCE aide ses clients à atteindre les plus hauts niveaux de performance et de productivité dans les ventes, le marketing et le service client. Ils aident les organisations à développer et à exécuter des affaires… Voir le profil complet ›