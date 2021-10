Quels sont les différents produits bancaires disponibles pour les NRI ?

Lorsque vous envisagez de vous installer à l’étranger pour le travail, les études ou toute autre raison, vous devez être ouvert à une vague de changement dans votre vie. Par exemple, vous ne pouvez pas compter sur vos comptes bancaires existants dans votre pays d’origine pour gérer vos finances. Au lieu de cela, il faut opter pour Services bancaires NRI conçu par la Reserve Bank of India (RBI) pour faciliter les opérations bancaires pour les Indiens résidant à l’étranger.

En tant qu’Indien non-résident (NRI), vous constaterez que de nombreux produits bancaires sont disponibles sur le marché et adaptés à vos besoins financiers. IndusInd Bank, par exemple, propose plusieurs produits NRI pour vous aider à gérer vos besoins financiers tout en restant à l’étranger. Lisez cet article pour en savoir plus sur les services bancaires NRI.

Que sont les comptes bancaires NRI ?

Selon le Foreign Exchange Management Act (FEMA), un NRI doit maintenir un compte NRI pour effectuer des transactions financières en Inde. Par conséquent, vous devez utiliser les services bancaires NRI pour rapatrier l’argent gagné à l’étranger vers votre famille en Inde ou conserver vos économies ici.

Pour faire un choix éclairé tout en choisissant le bon produit NRI, vous devez rechercher les différents types de comptes qui s’offrent à vous. Les comptes NRI peuvent être ouverts par un NRI ou une personne d’origine indienne (PIO) ou un citoyen indien d’outre-mer (OCI).

Types de comptes bancaires NRI

Il existe 3 types différents de comptes NRI disponibles dans le cadre des services bancaires NRI en Inde :

Compte Roupie Non-Résident (Externe) (Compte NRE)

Il s’agit d’un compte libellé en roupies qui permet de transférer en toute sécurité vos gains étrangers vers votre pays d’origine. Vous pouvez déposer les fonds en dollars, en euros ou dans une autre devise et les retirer en roupie nationale indienne (INR). Le compte d’épargne NRE d’IndusInd Bank est un excellent moyen de parquer vos revenus étrangers en Inde.

Compte en roupie ordinaire non-résident (compte NRO)

Le compte NRO vous aide à gérer les revenus que vous avez gagnés en Inde. Semblable au compte NRE, vous pouvez toujours recevoir des fonds dans différentes devises, mais le dépôt sera détenu en dénominations indiennes. La source de revenu du compte NRO peut être le loyer d’une maison, les dividendes, les intérêts créditeurs, etc.

Cependant, les revenus d’intérêts que vous gagnez sur le dépôt NRO sont imposables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Un avantage important de ce compte est que vous pouvez ouvrir un compte NRO conjoint avec l’aide d’un Indien résident et gérer vos fonds en toute simplicité. Il n’y a pas non plus de risque de fluctuation de change avec les comptes NRO.

Compte non-résidentiel en devise étrangère (Compte FCNR)

Enfin, si vous avez besoin des services d’un dépôt fixe, vous pouvez opter pour un compte FCNR. Il vous permet d’ouvrir le dépôt dans la devise de votre pays de résidence, et les intérêts que vous y gagnez ne sont pas imposables. De plus, les fonds sont entièrement rapatriables à l’échéance et le taux d’intérêt reste fixe pendant toute la durée du mandat.

À toi

Maintenant que vous connaissez les différents services bancaires NRI en Inde, choisissez une banque qui peut vous offrir une expérience bancaire transparente. Le compte d’épargne NRE d’IndusInd Bank peut vous aider à alléger vos obligations financières et à protéger votre patrimoine. Alors, ouvrez un compte NRI et oubliez vos problèmes financiers lorsque vous vivez à l’étranger.