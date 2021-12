Quels sont les dix animaux les plus intelligents du monde ?

11/12/2021 à 10h03 CET

L’intelligence n’est pas exclusive à l’être humain. Le règne animal est composé d’environ un million d’espèces différentes et certaines d’entre elles ont capacités cognitives étonnantes. Et pas seulement instinctif, mais aussi rationnel. Mémoire, sentiments, émotions, réflexion sur la résolution de problèmes, compréhension ou raisonnement, réalisation des objectifs, adaptation à l’environnement, capacité de compréhension, compétences en communication & mldr; Certains animaux sont même conscients d’eux-mêmes. Décider quels sont les animaux les plus intelligents n’est pas une tâche facile, car même les scientifiques ne sont pas d’accord pour définir le concept d’intelligence.

L’un des tests que certains scientifiques effectuent pour établir le degré d’intelligence est le « test du miroir & rdquor ;. Lorsqu’un animal est capable de se reconnaître dans un miroir, cela signifie qu’il est conscient de lui-même et de sa propre existence. Pour le déterminer, les chercheurs marquent par inadvertance l’animal avec un colorant inodore et voient s’il reconnaît que le signal est sur son propre corps.

Jusqu’à présent, ils ont réussi ce test, en plus des humains, des grands singes, des macaques rhésus et des singes capucins, des dauphins (y compris des orques), des éléphants, des cochons, des corvidés, des raies pastenagues et, selon certaines études, la colombe et un poisson, le nettoyer la labre.

Si l’intelligence est acceptée comme la capacité d’apprendre, de comprendre, de raisonner, de résoudre des problèmes et de comprendre le monde qui nous entoure, parmi les animaux les plus intelligents de la planète figurent sûrement les suivants.

Les grands singes

Les chimpanzés, les bonobos, les orangs-outans et les gorilles sont les animaux les plus humains. Ses plus proches parents. Le chimpanzé partage plus de 98% de son ADN avec les humains. Ils sont capables de résoudre des problèmes mathématiques, d’utiliser des outils, de créer des jouets pour leurs petits, d’avoir des comportements altruistes et d’être conscients d’eux-mêmes.. Ils peuvent apprendre à communiquer avec l’être humain à travers la langue des signes, ils développent des rôles sociaux complexes, ce sont des êtres empathiques, ils ont une énorme capacité d’apprentissage par imitation et présenter des capacités de mémoire encore supérieures à celles de l’homme. Ils sont capables d’utiliser des symboles et de les combiner pour transmettre des idées et utiliser un langage sophistiqué.

dauphin

C’est l’animal marin le plus intelligent. A tel point que leur intelligence est comparable à celle de certains primates. Son cerveau est plus gros que celui de l’être humain. Ils sont très sociables, ont un langage très complexe et sophistiqué et sont capables de raisonner pour résoudre des problèmes et surmonter des situations conflictuelless. Ils sont très curieux (signe d’intelligence), développent des stratégies de chasse et de défense et font partie des rares animaux qui ils font l’amour pour le plaisir. Les dauphins ont passé le « test du miroir » avec brio. Ils ont une estime de soi et une identité sociale (Concept de soi que chaque individu se fait de lui-même en fonction des groupes sociaux auxquels il appartient). Ils transmettent le savoir à d’autres spécimens de leur espèce.

l’éléphant

L’expression « avoir une mémoire d’éléphant & rdquor; a son explication. Cet animal a une capacité extraordinaire à mémoriser et à se souvenir. Ils créent des interactions très complexes au sein du groupe et sont beaucoup plus empathiques les uns envers les autres que les êtres humains. Ils ont le plus gros cerveau de tous les animaux terrestres et autant de neurones que les humains. Ils réussissent également le test du miroir, donc ils sont conscients d’eux-mêmes. Ils sont capables d’utiliser les outils de la nature et, comme les humains, nettoyer les aliments avant de les consommer. Ils ont une grande capacité d’apprentissage et faire preuve de compréhension et de compassion envers leurs semblables, et même envers les espèces plus petites en taille.

Poulpe

Il est l’invertébré le plus intelligent de la planète. Est capable de résoudre des problèmes, apprendre de leurs erreurs et développer des stratégies de chasse. Ressentez des douleurs émotionnelles complexes, comme les humains. Il a une mémoire extraordinaire, une très grande capacité d’apprentissage, capacité de jeu, traits de personnalité stables et conscience de soi. Ses huit bras sont capables de « penser » et de prendre des décisions de manière indépendante, car les poulpes ont neuf cerveaux, un principal dans la tête et huit secondaires, un dans chaque tentacule. Les scientifiques soupçonnent qu’ils rêvent, Eh bien, pendant qu’ils dorment, ils vivent un état analogue au REM humain et changent de couleur, comme s’ils réagissaient à une sorte de rêve.

Porc

Il est l’animal le plus intelligent du monde, plus que le chien. En fait, les porcs qui vivent avec des chiens dès leur plus jeune âge ont presque toujours tendance à devenir les leaders du troupeau. Porcs (également sangliers) sont capables de résoudre des labyrinthes, d’exprimer et de reconnaître des émotions et de comprendre des représentations abstraites. Étonnamment, Ils réussissent le test du miroir à un âge plus jeune que les humains. Ils sont capables de s’adapter à une grande variété de conditions environnementales pour survivre. Ils ont une très bonne mémoire à long terme et une grande capacité d’apprentissage, ils interagissent socialement et montrer de l’empathie avec leurs congénères et même avec des spécimens d’autres espèces.

corbeau

Il est l’oiseau le plus intelligent du monde. C’est l’un des rares vertébrés non primates capable de créer des outils. Ils les introduisent dans les arbres pour chercher de la nourriture. Certains chercheurs pensent que les corbeaux ils déposent des noix sur les routes pour que les voitures s’ouvrent en passant dessus. Ils sont capables de reconnaître les visages humains, de comprendre les causes et les effets et de communiquer de manière complexe. Ils réussissent le test du miroir, que les bébés humains échouent généralement jusqu’à la première année et demie ou deux. En fait, les scientifiques pensent que son intelligence correspond à celle d’un enfant de cinq ans.

Cheval

C’est un animal très intelligent, avec un système émotionnel très similaire à celui de l’être humain. Les chevaux sont des êtres très sensibles et émotifs, ainsi que nobles et fidèles. Ils peuvent créer des liens très forts avec les humains. Ils sont même capables de comprendre les émotions des gens : ils « lisent » les expressions de colère et de joie. En définitive, ils sont conscients de l’état d’esprit des êtres humains qui les entourent. Ils comprennent les mots et ont une grande capacité d’apprentissage. Leur intelligence varie selon les races (il y en a plus de 300) et dépend largement de leurs conditions de vie : ceux qui vivent enfermés ont un faible développement intellectuel. Ils sont très curieux et capables de se souvenir d’événements, de lieux et de personnes.

Chien

Le degré d’intelligence dépend de la race (il y en a 343). Le border collie, le caniche, le berger allemand, le golden retriever, le doberman pinscher et le labrador sont les races les plus intelligentes. Les chiens sont capables d’acquérir de nouvelles connaissances et d’apprendre rapidement toutes sortes de signaux et de directives. Ils sont comptés parmi les quelques animaux capable d’interpréter l’humeur des êtres humains. Ils appliquent la logique, ressentent de l’empathie et ont une excellente mémoire. Ils sont capables de s’adapter à de nouveaux scénarios et de rechercher des solutions aux problèmes. Ils sont très sensibles et ressentir des émotions complexes: douleur, joie, peur, tristesse, anxiété, dépression & mldr; Ont grande intelligence et obéissance instinctive, adaptative et au travail.

Rat

C’est un animal très sociable, agit de manière logique pour résoudre les problèmes et est capable de planifier et d’élaborer des stratégies. C’est l’espèce qui a passé le plus de tests d’intelligence et qui montre toujours des résultats étonnants. Les rats Ils sont extraordinaires pour résoudre des labyrinthes et ont une mémoire prodigieuse: lorsqu’ils apprennent un itinéraire, ils ne l’oublient jamais. Certaines études ont conclu que ce sont des animaux sensibles, qui souffrent de stress, qui ressentent de l’empathie et même qui ils éprouvent des remords lorsqu’ils commettent une mauvaise action. Ils sont capables d’apprendre, de mémoriser et d’assimiler toutes sortes de concepts complexes. Les rats domestiques peuvent aussi déjà apprendre des tours répondre à votre propre nom.

Perroquet

Il existe 369 espèces différentes. Ils ont un système de vocalisation sophistiqué qui leur permet d’imiter toutes sortes de sons, y compris des voix humaines. Mais plusieurs études ont montré que peut comprendre la signification de ces sons ou, au moins, les associer à un objectif précis; par exemple, ils peuvent apprendre à dire « donnez-moi un cookie & rdquor ; quand ils ont faim. Dans leur habitat utiliser des objets de la nature comme outils pour obtenir de la nourriture. Ils agissent en groupe pour atteindre des objectifs ou résoudre des problèmes après avoir analysé la situation. Ils sont capables de résoudre des énigmes et reconnaître des dizaines de mots, de couleurs et de formes.

D’autres animaux qui pourraient figurer sur cette liste sont les chat, capable d’apprendre rapidement et avec un système sensoriel très sophistiqué ; la orque, avec des capacités similaires à celles des dauphins, capables de communiquer et d’interagir avec leurs pairs et de se coordonner pour résoudre des problèmes ; la fourmi, l’insecte avec la plus grande masse cérébrale, avec une organisation sociale complexe, qui se coordonne avec ses congénères pour établir des méthodes de défense et d’attaque ; la Colombe, qui se souvient des images et mémorise des itinéraires pendant des années et qui, selon certains scientifiques, se reconnaît dans un miroir ; la écureuil, capable de retenir beaucoup d’informations graphiques grâce à sa grande mémoire, et d’effectuer des tours et développer des stratégies pour se nourrir et survivre ; ou la raton laveur, qui se souvient avoir résolu des problèmes complexes pendant des années et peut même crocheter des serrures.

Photo principale : pixabay