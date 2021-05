Quels sont les dix aspects clés pour avoir une maison durable?

17 mai 2021 à 00h05 CEST

L’environnement commence à être protégé de la maison, avec de petits gestes qui, dans la plupart des cas, ne nécessitent pas beaucoup d’efforts ou de temps, mais s’ils étaient suivis par l’ensemble de la population, ils profiteraient considérablement à la planète. Avec les lignes directrices proposées ci-dessous, nous parviendrons non seulement à une maison plus durable, mais les factures d’électricité et d’eau pourront également être considérablement réduites & mldr;

1. eau

1. eau C’est la ressource la plus précieuse de la planète. Une goutte par seconde d’un robinet équivaut à 30 litres d’eau par jour. Il faut économiser, ne dépense que ce qui est nécessaire. Vérifier qu’il n’y a pas de fuite dans les citernes et fermer les robinets pendant le lavage si possible, changer le bain pour la douche (5 minutes suffisent), placer des diffuseurs ou des aérateurs sur les robinets, l’installation de dispositifs à double chasse dans les citernes et l’utilisation de l’eau de pluie pour arroser les plantes sont quelques-unes des actions qui aident à sauver le liquide de la vie. Si l’eau chaude met beaucoup de temps à arriver pour la douche, elle peut être utilisée pour recueillir l’eau dans un seau et l’utiliser pour frotter ou arroser les plantes.

2. lumière

2. lumièreLes ampoules LED sont les plus «saines» (une faible consommation peut contenir du mercure), durables et économiques (elles consomment jusqu’à 80% d’énergie en moins). Devrait profiter au maximum de la lumière naturellePar exemple, en localisant les zones de travail et les bureaux à côté des fenêtres. Peindre les murs dans des couleurs claires augmente la luminosité des pièces et permet de nécessiter moins d’heures de lumière artificielle. devraient les lumières s’éteignent en quittant une pièce, sauf dans le cas des ampoules basse consommation et des lampes fluorescentes dans les cuisines, qui consomment beaucoup d’énergie lorsqu’elles sont allumées, elles ne doivent donc être éteintes que si elles ne doivent pas être utilisées dans les vingt minutes.

3. chauffage et climatisation

3. chauffage et climatisationPour éviter de gaspiller de l’énergie, il est conseillé d’utiliser des programmateurs et de régler le thermostat à des températures comprises entre 19 et 22 degrés (20 ou 21 degrés est la température idéale dans une maison, selon les experts). Un degré de plus en climatisation ou un de moins en chauffage signifie 10% d’économie d’énergie. Isoler les fenêtres et placer du double vitrage ou des rideaux intérieurs thermiques dans les zones froides permet d’économiser de l’argent (et d’amortir rapidement la dépense). Baisser vos stores pendant les heures les plus chaudes en été et les plus froides en hiver est un autre bon moyen d’économiser sur le chauffage et la climatisation.

4. appareils électriques

4. appareils électriques Quand vient le temps d’en acheter un, choisissez ceux parmi grade A (couleur vert foncé), selon la nouvelle étiquette énergétique. Utilisez le lave-linge (et le lave-vaisselle) uniquement à pleine charge, en utilisant des programmes courts ou économiques, sans abuser du savon et de l’assouplissant, et laver à chaud uniquement si les vêtements sont très sales. Éteignez le four avant la fin du temps de cuisson pour profiter de l’énergie résiduelle. Ajustez la taille des conteneurs à celle des incendies. La chaleur du lave-vaisselle peut être utilisée pour la cuisson (voir comment préparer différents plats sur le Web). Ne laissez pas les appareils (y compris les téléphones portables) branchés ou en veille, car il peut augmenter la facture d’électricité jusqu’à 20%. Il est conseillé de placer des multiprises avec un interrupteur et de les éteindre la nuit.

5. frotter

5. frotter Chaque Européen consomme 150 kilos d’emballages par an. Les 3R doivent être appliqués: réduire, réutiliser et recycler. N’achetez que ce qui est nécessaire, essayez toujours de donner une seconde vie aux choses et, dans le cas où quelque chose doit être jeté, mettez-le dans le bac de recyclage approprié. Ayez toujours un sac en tissu, un panier ou un chariot lors de vos achats et choisissez, si possible, des produits non emballés; par exemple, des pains de savon artisanaux et écologiques au lieu de pots de gel. Évitez le plastique. Réutilisez le verre, le plastique, le papier et le carton dans la mesure du possible. Utiliser serviettes en tissu consomme moins d’eau que l’utilisation de papier. Accédez aux factures et aux communications en ligne. Une bonne option consiste à utiliser du papier de pierre, qui n’utilise ni arbres, ni eau, ni chlore, qui émet 50% de CO2 et consomme 50% d’énergie en moins. Allez aux points propres pour des produits extraordinaires.

6. nettoyage

6. nettoyageExplorez les produits ménagers tels que le vinaigre, qui désinfecte, dégraisse et élimine la rouille, le citron, le bicarbonate de soude, l’eau gazeuse & mldr; Utilisez des produits biodégradables. Pour l’hygiène personnelle, il existe des savons et des cosmétiques naturels à base d’ingrédients tels que des huiles, des essences, du miel, du calendula, des algues, de la boue, des argiles & mldr; Choisissez ceux qui n’ont pas été testés sur les animaux (ils ont une étiquette avec la silhouette d’un lapin). Avec un peu de compétence ou d’aide (recherche sur le Web), vous pouvez même fabriquer du savon maison avec de l’huile usée.

7. alimentation

7. alimentation Consommer une pomme qui a voyagé depuis les États-Unis ou la Chine suppose jusqu’à 1 700 fois plus d’émissions de CO2 qu’une pomme locale. Il est d’accord acheter des fruits et légumes locaux, écologique et saisonnier. Les meilleurs produits en vrac et biologiques. Réduisez la consommation de viande, qui génère de nombreuses émissions de CO2. Pour conserver les aliments, les récipients en verre ne changent pas de goût et ne libèrent pas de particules. Évitez autant que possible le papier d’aluminium (il existe des sacs spéciaux réutilisables faciles à laver). Comme pour l’huile usée, chaque litre qui s’écoule dans un égout domestique peut contaminer jusqu’à 1000 litres d’eau, il faut donc la conserver dans un bocal ou une carafe pour l’emmener au point propre. Ou, comme déjà mentionné, utilisez-le pour fabriquer du savon maison.

8. air

8. airAérez la maison régulièrement. Le faire en une seule fois dans toute la maison, ouvrir les portes et les fenêtres pendant quelques minutes est la meilleure façon d’économiser, été comme hiver. S’il y a des fenêtres opposées, deux à trois minutes suffiront; sinon, entre cinq et dix. Remplacez les assainisseurs d’air en aérosol ou électriques par des bougies naturelles ou des brûleurs parfumés. Une étude de la NASA a conclu que les plantes sont idéales pour purifier l’air dans les maisons. Les meilleurs, les spatifiliens, le palmier en bambou, la langue de tigre et le ficus. Et mieux sans lumière directe, pour qu’ils soient plus efficaces.

9. Batteries

9. Batteries Indispensable dans la vie moderne, une seule pile de mercure peut contaminer 600 000 litres d’eau. Ils doivent toujours être transportés dans leurs conteneurs spécifiques. Mais c’est toujours mieux vaut éviter les jetables et choisir des rechargeables. Les économies sont énormes: une seule batterie rechargeable peut remplacer jusqu’à 1500 jetables, il suffit donc de réaliser 4 à 6 recharges pour amortir la différence de prix, chargeur inclus. Et ils polluent beaucoup moins. Bien entendu, une fois leur durée de vie épuisée, ils doivent également se rendre dans le conteneur correspondant.

10.Mobilité

10.Mobilité Prenez les escaliers au lieu de l’ascenseurEn plus d’être un bon exercice, cela permet d’économiser de l’énergie: 15 secondes d’ascenseur équivaut à la dépense d’une ampoule de 60 watts allumée pendant une heure. Si, en plus de cela, vous utilisez le vélo pour de courts trajets depuis votre domicile, en plus d’aider à vous remettre en forme, vous pouvez éviter plusieurs centaines de kilogrammes d’émissions de CO2 par an. C’est aussi bon pour la poche: selon plusieurs études, prendre le vélo au lieu de la voiture permet d’économiser entre 1 200 et 2 700 euros par an.

