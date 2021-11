Quels sont les domaines d’intervention des DSI pour mieux aligner l’informatique sur les objectifs de l’entreprise

Bien que la plupart des entreprises soient conscientes de l’opportunité offerte par le cloud, beaucoup ont du mal à saisir la pleine valeur

La technologie devenant la force motrice des grandes entreprises en place, comme elle l’a été pour les startups, le rôle des directeurs informatiques (CIO) évolue considérablement. Les DSI doivent passer du statut de leader technologique à celui de moteur d’entreprise, selon un article de blog d’Aamer Baig, associé principal, McKinsey & Company Chicago. Les actions qu’ils prendront au cours des 12 prochains mois détermineront en grande partie si leur entreprise peut répondre à ses aspirations, a ajouté Baig. Il a identifié six domaines clés qui peuvent aider les DSI à mieux aligner l’informatique sur les objectifs de l’entreprise.

Il est important pour les DSI de connaître leurs clients, ainsi que la technologie, ajoute le rapport. Alors que l’équipe produit et commerciale rencontre les clients dans de nombreuses entreprises, le service informatique obtient les exigences relatives aux produits et services qui sont un sous-produit de ces interactions. « Sans un engagement plus profond à comprendre le client, l’informatique et le DSI continueront d’être les exécuteurs de la stratégie plutôt que ses façonneurs », a souligné Baig.

Sans une bonne compréhension des clients, il serait difficile de comprendre ce que les clients apprécient et quel devrait être le rôle de la technologie dans la fourniture de cette valeur. Cependant, les développeurs travaillent en étroite collaboration avec les chefs de produits et les clients des entreprises technologiques. Selon le rapport, les équipes de développeurs sont aussi efficaces pour détecter les besoins que les équipes de produits.

« Construire ce niveau d’intégration commence par les PDG qui s’assurent que les leaders technologiques font partie du cercle restreint et intègrent les développeurs dans les équipes de produits et de vente pour co-créer les choses que les clients veulent », a-t-il ajouté.

Bien que la plupart des entreprises soient conscientes de l’opportunité offerte par le cloud, beaucoup ont du mal à en saisir la pleine valeur. De plus, les entreprises ne considèrent pas le cloud comme une valeur transformatrice mais comme une source d’amélioration de la productivité informatique. Ils peuvent réaliser des économies significatives grâce à des programmes de migration vers le cloud. « Les DSI ont un rôle crucial à jouer pour que l’entreprise se concentre sur le prix bien plus important : les nouvelles entreprises, les pratiques innovantes et les nouvelles sources de revenus que le cloud permet ou accélère », a noté Baig.

Alors que 50 % des DSI prévoient de migrer plus des trois quarts de toutes les charges de travail vers le cloud au cours des deux prochaines années, moins de 10 % des leaders technologiques se concentrent davantage sur l’embauche de talents cloud. Les DSI doivent réfléchir à la manière de modifier le modèle d’exploitation informatique à grande échelle pour générer une nouvelle valeur et maîtriser également l’économie du cloud.

Créer une bonne culture de travail pour les développeurs est une autre préoccupation clé que les DSI doivent prioriser. Par exemple, promouvoir un environnement de « sécurité psychologique », leur fournir des outils de planification et de développement de classe mondiale peut aider les développeurs.

« Les entreprises doivent également utiliser leurs meilleurs développeurs pour le travail le plus important. Tout comme l’armée n’aurait pas un pilote de chasse de haut niveau pour effectuer des travaux mécaniques de base, les entreprises devraient donner à leurs meilleurs développeurs les projets les plus prioritaires et les plus excitants », a déclaré Baig. De plus, les DSI doivent donner aux développeurs la liberté de travailler, a-t-il ajouté.

Dans l’environnement en évolution rapide d’aujourd’hui, les DSI doivent être les apprenants les plus rapides et développer une vision large de l’apprentissage qui va au-delà des modules de formation et des programmes de certification, selon Baig. Ils doivent également faire de la culture technologique une priorité dans l’ensemble de l’entreprise afin de développer une compréhension de l’utilisation de la technologie parmi les personnes non spécialisées.

Alors que les menaces de cybersécurité augmentent progressivement, l’importance des fonctions de sécurité devrait également augmenter. Les DSI peuvent fournir aux développeurs la formation et les incitations nécessaires pour intégrer la sécurité et la conformité dans leur code. Ils doivent également appliquer un état d’esprit de développeur à la sécurité plutôt qu’un état d’esprit de conformité pour mettre à niveau les opérations de sécurité.

Compte tenu de l’importance critique des données dans toute entreprise moderne, l’accent doit être mis davantage sur la qualité que sur la quantité. De nombreuses entreprises accordent plus d’attention à la gestion de l’échelle des données plutôt qu’à l’extraction de la valeur. « Les DSI peuvent assurer une gouvernance efficace des données grâce à un équilibre entre la gestion centralisée des données et le rôle de gouvernance », a déclaré Baig.

