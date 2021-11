Quels sont les droits des actionnaires en Inde ?

Les promoteurs et les conseils d’administration doivent prendre en compte les préoccupations légitimes des actionnaires, grands ou petits, en ce qui concerne la gouvernance d’entreprise, ainsi que la manière dont les affaires sont menées.

Les limitations, le cas échéant, des droits des actionnaires sont au centre de l’attention en raison de quelques affrontements très médiatisés entre les grands actionnaires institutionnels, d’une part, et les promoteurs, les conseils d’administration et les directions des sociétés concernées, d’autre part. .

Lorsqu’on pense aux droits des actionnaires, on se préoccupe toujours du petit actionnaire de détail, et beaucoup moins des grands actionnaires institutionnels. Cependant, à certains moments, l’insatisfaction, réelle ou imaginaire, des actionnaires institutionnels se traduit par un manque de confiance envers le promoteur et les Conseils. On cherche à y remédier en sollicitant la tenue d’Assemblées Générales, l’éviction de certains membres du Conseil, ou dans certains cas, l’intégralité du Conseil d’Administration.

Dans tous ces litiges, la première question à examiner est de savoir quand l’insatisfaction ou le mécontentement est survenu et s’il a été provoqué par un événement particulier concernant l’entreprise. Il n’est pas inconcevable qu’une bonne relation entre l’actionnaire institutionnel et le promoteur/entreprise puisse tourner au vinaigre, sans préavis.

Les actionnaires institutionnels doivent reconnaître que les intérêts de l’entreprise sont primordiaux. Par conséquent, tout mouvement, même bien intentionné, ne devrait pas être perturbateur et ne devrait pas entraver les activités de l’entreprise. L’exercice d’une activité par une entité cotée nécessite un Conseil d’Administration correctement constitué, et donc déstabiliser le Conseil, sans que des alternatives soient imaginées et mises en place, n’est guère la réponse à une situation d’insatisfaction naissante.

Dans le même temps, les promoteurs et les conseils d’administration doivent prendre en compte les préoccupations légitimes des actionnaires, grands ou petits, en ce qui concerne la gouvernance d’entreprise, ainsi que la manière dont les affaires sont menées. Une conversation constructive entre les deux groupes de parties prenantes peut minimiser le conflit, même s’il n’est pas complètement résolu. Ni les médias ni les tribunaux ne devraient être le premier point d’escale pour gérer les différends entre les parties prenantes.

Bien que les intentions soient honorables, elles ne peuvent être atteintes en négligeant les dispositions de la loi et des règlements. De même, une liste de souhaits qu’un actionnaire majoritaire pourrait avoir en ce qui concerne la composition du Conseil, ne peut se matérialiser du jour au lendemain, au mépris des dispositions légales et réglementaires.

La question se pose également de savoir quel soulagement, le cas échéant, un actionnaire important a lorsque le promoteur et le conseil semblent ne prêter aucune attention aux questions soulevées. Si l’insatisfaction atteint un niveau incurable, une voie d’action possible est de réquisitionner une Assemblée Générale, avec l’objectif de remplacer l’ensemble du Conseil. Dans le cas probable où la réquisition ne rencontrerait pas l’agrément du Conseil, l’actionnaire pourra, de son propre chef, demander la tenue d’une Assemblée Générale. La question connexe est de savoir ce qui se passerait si la résolution de remplacement de tous les administrateurs réussissait. L’entreprise ne peut pas vivre avec un vide dans la salle du conseil. Par conséquent, la résolution devrait également inclure une demande adressée au Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) pour nommer un conseil provisoire jusqu’à ce que des remplaçants soient en place, selon les processus prescrits.

Les différends d’entreprise ne surviennent pas du jour au lendemain. Il se peut que certains mouvements effectués par les actionnaires institutionnels n’aient pas porté fruit, et ont ainsi suscité un mécontentement envers les promoteurs et le conseil d’administration. Il ne s’agit pas d’une question qui ne pourrait être résolue en cherchant à interagir avec le président du conseil et, par son intermédiaire, avec le conseil, pour lui faire part de préoccupations légitimes. Chaque cas de ce type prouve qu’en l’absence d’une communication efficace, des doutes, des discordes et des différends se développeront et détruiront l’entité corporative. Une bonne gouvernance d’entreprise implique le renforcement des entités corporatives et la garantie que leurs pratiques commerciales reposent sur les piliers de la transparence, de la divulgation et de l’intérêt des parties prenantes.

(Par M Damodaran, président, Excellence Enablers, et ancien président, SEBI, UTI et IDBI)

