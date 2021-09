Quels sont les événements cryptographiques les plus importants d’octobre ?

Assister à un événement crypto peut être une expérience éducative précieuse et une opportunité de travail en groupe. En même temps, cela peut avoir un impact positif sur votre carrière, votre entreprise et votre vie. Nous devons nous mettre à jour sur la technologie Blockchain.

D’ailleurs, les événements crypto vous permettent de mieux comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde des crypto-monnaies et de la technologie Blockchain. En plus, pour savoir ce qui est à venir. Ils peuvent également vous aider à découvrir de nouvelles opportunités en tant qu’entrepreneur ou investisseur.

Principaux événements crypto d’octobre

Ensuite, nous vous présenterons deux événements cryptographiques qui auront lieu en octobre 2021. Prenant en compte l’une des sources d’informations les plus respectées sur les marchés financiers, Enqueinvertir.com.

En bref, lors des événements qui se produisent sur tout le continent, en plus des personnes qui découvrent les avancées les plus innovantes, des réseaux, des idées et des alliances sont générés qui fournissent un soutien social et renforcent le développement de la technologie Blockchain.

Future Blockchain Summit (Dubaï)

Lancé en 2018 par le gouvernement de Dubaï, Future Blockchain Summit est la première et la plus grande exposition et conférence Blockchain dans la région MENA.

Quoi qu’il en soit, le Future Blockchain Summit est le principal événement Blockchain & Crypto au Moyen-Orient, réunissant les esprits les plus brillants de l’industrie. L’événement crypto aura lieu à Dubaï, aux Émirats arabes unis. D’éminents dirigeants mondiaux participeront au Future Blockchain Summit.

Événement crypto à Dubaï. Source : Future Blockchain Summit

Dans cette intention, du 17 au 20 octobre 2021 au Dubai World Trade Center, le Future Blockchain Summit sera également situé avec 5 autres programmes technologiques qui se réuniront pour façonner l’industrie technologique mondiale : GITEX Technology Week, Ai Everything, GITEX Futures Stars, Fintech Surge et Marketing Manía.

De la même manière, trois thèmes principaux qui seront développés dans l’exposition, les conférences, les ateliers et le programme investisseurs, seraient :

Blockchain en finance. DeFi, monnaies numériques, CBDC.Blockchain comme investissement alternatif. Investir dans les crypto-monnaies et NFT.Blockchain au-delà de Crypto. Applications et cas d’utilisation dans tous les secteurs industriels.Blockchain Life 2021 (Moscou)

Sans aucun doute, Blockchain Life 2021 est le septième forum international sur la blockchain, les crypto-monnaies et l’exploitation minière. Qui se déroulera du 27 au 28 octobre au Music Media Dome, l’un des lieux les plus innovants au monde.

🔥 Lisez maintenant notre nouvel article sur les raisons pour lesquelles il est si important d’assister au Blockchain Life Forum cet automne et quels résultats cela aidera à atteindre ? Https : //t.co/IAjRDZHbV8 – Forum Blockchain Life 2021 (@BlLife_Forum) 6 août 2021

Les participants et exposants du Forum comprennent principalement les plus grandes entreprises industrielles du monde, des dirigeants gouvernementaux, des investisseurs et des fonds privés. De même, des représentants de crypto-monnaies et de startups de premier plan, des développeurs, des acteurs majeurs de l’industrie minière et bien d’autres.

Mais pourquoi visiter cet événement crypto est-il si important ?

La jeune sphère des crypto-monnaies et de la Blockchain commence tout juste à se développer. Presque chaque semaine, nous entendons parler d’une nouvelle découverte ou de votre nouveau record incroyable. Les pilotes de l’industrie partageront les dernières informations. Certains d’entre eux sont, Ton Vays, responsable de Binance en Russie, Gleb Kostarev, PDG de Bitfury Russia, Vadim Krutov, fondateur de Bits Media, Ivan Tikhonov, membre du conseil d’experts en technologies Blockchain de la Douma d’Etat de Russie et Maria Agranovskaya Un contact dans le forum peut changer votre vie. Ici, vous pouvez rencontrer des représentants de fonds d’investissement, des mineurs, des commerçants et des propriétaires d’entreprises mondiales.

Enfin, chaque jour, il est plus facile et plus sûr d’utiliser les crypto-monnaies et le nombre de ses utilisateurs actifs augmente. En fait, tout ce qu’ils vont dire, ce sont des informations privilégiées et s’appuient sur une grande expérience.

Je termine avec cette phrase de Bruce Lee : « La connaissance te donnera le pouvoir. Le caractère de respect ».

