Quels sont les films de Noël les plus vus à ces dates ? Rencontrez le sommet – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Lorsque ces dates arrivent, avec le nougat, les lumières, les guirlandes et les cadeaux, il y a quelque chose qui peut aussi revenir année après année : les films de Noël. Des titres mythiques qui, bien que revus et revus, ne cessent d’avoir leur charme en cette période des fêtes.

Macaulay Culkin est la star de Noël par excellence, et le film le plus vu est Seul à la maison, avec 28 % des voix, selon les données fournies par Appinio, la plateforme mondiale d’études de marché, qui a réalisé une enquête auprès de découvrez quels sont les films de Noël préférés de cette saison. Le film, sorti en 1990, est réalisé par Chris Columbus et a récemment fait l’objet d’un redémarrage directement via streaming.

À la deuxième place apparaît The Strange World of Jack avec 20 pour cent des voix. Le film d’animation est réalisé par Henry Selick à partir d’une histoire de Tim Burton.

En troisième position, également avec 20 pour cent des voix, se trouve un chant de Noël. Ce film, également animé, est du réalisateur Robert Zemeckis.

Il est suivi de The Grinch, choisi par 19% des votants. « Le Grinch est une sorte d’ogre vert qui a toujours vécu isolé au sommet d’une montagne, à la périphérie de Who Village. Habitué à la solitude, ce qui l’énerve, ce sont les chants de Noël que les citadins chantent à Noël ; pour se venger, il décide de voler les cadeaux du Père Noël », lit-on dans le synopsis de la plus récente adaptation d’animation, bien que la version la plus connue soit la version live-action mettant en vedette Jim Carrey et réalisée par Ron Howard en 2000.

Et en clôturant le Top 5 de l’étude, réalisé à partir des votes d’un millier de personnes, apparaît une saga qui n’est pas forcément Noël, mais qui est devenue un parfait classique à voir à tout moment de l’année : Harry Potter et la pierre philosophale ( 16 pour cent).

Cependant, tous les Espagnols n’ont pas l’esprit de fête si désireux, et est-ce que 10 pour cent disent qu’ils ne regardent pas de films sur le thème de Noël, ce qui varie selon l’âge C’est quelque chose qui varie selon l’âge, puisque seul le pourcentage des jeunes de la génération Y âgés de 25 ans à 34 ans ne regardent pas ce type de films, mais ce chiffre monte à 25 % chez les adultes de 55 à 65 ans.

