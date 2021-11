Quels sont les footballeurs qui ont le plus de followers au monde ?

11/03/2021 à 02:14 CET

pari

Les réseaux sociaux ont démocratisé le monde ces dernières années, nous montrant à travers des followers qui sont les athlètes les plus importants de la planète. Le football, sans aucun doute, est le roi du sport dans de nombreux endroits et les grandes stars sont celles que possèdent les fans, même si beaucoup sont plus âgés ou ne vivent pas leur meilleur moment sportif. Ci-dessous nous analysons le nombre de followers de chaque athlète en tenant compte de leurs réseaux sociaux :

1. CRISTIANO RONALDO

Le portugais est, sans aucun doute, le roi des réseaux sociaux. Cristiano domine partout où il est présent, rassemblant près de 600 millions de followers avec Instagram comme principal suivi avec 362 millions. Le Portugais compte également 95 millions d’abonnés sur Twitter et 126 sur Facebook, malgré le fait que, comme la plupart, il le met à jour à peine comme le montre son emplacement actuel à Turin lorsqu’il est revenu à Manchester cet été.

2. LÉON MESSI

Il est vrai que l’Argentin a le handicap de ne pas avoir de compte Twitter – même si tout le monde sait qu’il en a un voyeuriste. Cela ne l’a pas empêché d’être une référence sur Instagram où il atteint 279 millions, tandis que sur Facebook il se présente avec 93 millions de followers. Comme c’est le cas avec Cristiano, Messi n’a pas mis à jour sa position sur le réseau social bleu où il continue de vivre à Barcelone.

3. NEYMAR

Le troisième en lice sur cette liste, et peut-être dans celle des footballeurs les plus influents de la dernière décennie, est un Neymar qui a sa force sur Instagram avec 164 millions de followers, alors qu’il vacille un peu plus sur Twitter où il n’en compte que 55 millions. . Sur Facebook, il compte 75 millions de followers, faisant ainsi le compte reste à 294 millions de personnes, soit la moitié de celui de Cristiano Ronaldo.

4. IBRAHIMOVIQUE

Le Suédois est sur cette liste pour la longévité. Avant que les réseaux sociaux n’existent en tant que tels, Ibra avait déjà marqué quelques buts devenus viraux sur le premier YouTube. Aujourd’hui âgé de 40 ans, il continue de battre sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Avec 51 millions de followers sur Instagram, il a une base pour devenir le prochain président de la Suède. Si l’on ajoute à cela qu’il compte 7,7 millions de followers sur Twitter et 33 millions sur Facebook, nul ne doute que sa présence est plus qu’influente.

5. MAPPÉ

L’héritier de cette génération de superstars frappe déjà aux portes d’être une référence, ayant multiplié sa présence cet été après les rumeurs de signatures pour le Real Madrid. Sur Instagram, il compte 61 millions de followers, tandis que sur Twitter, il est assez faible avec 6,8 millions et sur Facebook avec seulement 15. L’attaquant doit améliorer ses chiffres et le fera dès qu’il mettra le maillot blanc.

TITRE BONUS

Il y a des joueurs qui ont plus d’adeptes que certaines des stars citées ci-dessus, mais qui sont déjà à la retraite de l’activité professionnelle. En utilisant l’échelle Instagram, nous trouvons David Beckham avec 69 millions de followers ou Ronaldinho avec 60 comme exemples de stars qui continuent de déplacer des masses partout où elles vont.