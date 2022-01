Quels sont les héros qui devraient utiliser le style Manta ?

Jetons un bref coup d’œil à certains des héros qui peuvent utiliser le style Manta à son plein potentiel.

Manta Style est l’un des éléments les plus populaires de Dota 2 car il offre beaucoup d’agilité, ainsi que deux illusions. Bien que certains joueurs puissent penser que cet objet n’en vaut pas la peine, en réalité, il se demande s’il est utilisé correctement.

Pour une raison quelconque, Manta Style n’est plus aussi populaire qu’avant. Certains héros continuent d’acheter cet article tout le temps, mais d’autres se concentrent sur d’autres choses, comme Sange et Yasha (SNY). Bien que SNY ait ses avantages, Manta Style est supérieur dans de nombreuses situations, en particulier pour certains héros. En parlant du diable, jetons un bref coup d’œil à certains des héros qui achètent généralement Manta Style à un moment donné du jeu.

Anti-Mage

Le premier héros qui me vient à l’esprit en ce qui concerne le style Manta est Anti-Mage. C’est le seul héros qui possède même un objet cosmétique qui ressemble à Manta, ce qui est un signe clair que cet objet fait des merveilles pour le héros. La plupart des joueurs Anti-Mage obtiennent Manta dès qu’ils terminent leur Battlefury car cela leur permet de cultiver encore plus rapidement.

Outre la vitesse d’agriculture, Manta Style permet à l’AM d’être plus offensif car les deux illusions bénéficient de Manaburn. De plus, le héros peut utiliser cet objet pour esquiver certaines capacités et échapper à des situations délicates. Alors, ne soyez pas surpris quand cet Anti-Mage achète toujours cet objet, quels que soient les héros auxquels il doit affronter. Après tout, cela lui donne également plus de dégâts, de vitesse d’attaque et de vitesse de déplacement.

mastodonte

Un autre héros qui achète souvent Manta Style est Juggernaut. Bien qu’il ne ressemble pas à Anti-Mage car certaines métas ne lui « permettent » pas d’opter pour cet objet, la plupart des joueurs l’achèteront à un moment donné au cours du jeu. Comme AM, Juggernaut opte généralement pour Battlefurly, suivi de Manta Style pour faire plus de dégâts et s’échapper si nécessaire.

Cela étant dit, Jug propose plusieurs autres versions d’objets populaires, telles que celle qui inclut Mask of Madness (MoM) et SNY. Inutile de dire qu’il ne sert à rien de combiner SNY avec Manta Style car vous n’obtiendrez pas le double de la vitesse d’attaque ou de la vitesse de déplacement.

Rôdeur drow

Le prochain héros populaire sur cette liste est Drow Ranger, ce qui ne surprendra probablement pas certains d’entre vous. Drow Ranger est un héros d’agilité à distance qui est connu pour être l’un des pousseurs les plus rapides du jeu. C’est pourquoi Manta Style fonctionne bien pour elle.

L’un des problèmes à noter est que Drow n’est pas le fermier le plus rapide du jeu, en particulier par rapport à Anti-Mage. En conséquence, le héros pourrait avoir besoin de plus de temps avant d’obtenir cet objet, en réfléchissant à ses capacités de poussée.

En plus de l’utiliser de manière offensive, Manta Style est une partie importante de la défense de Drow car le héros n’est pas aussi tanky que les autres carrys. Si elle l’utilise alors qu’un projectile vole vers elle, elle peut également esquiver certaines capacités.

Lune

Luna est dans un état similaire à Anti-Mage en ce qui concerne le style Manta. C’est un élément indispensable pour chaque joueur de Luna, quelle que soit la situation. En plus de donner au héros plus de vitesse de déplacement et de vitesse d’attaque, l’objet lui permet de devenir l’un des poussoirs les plus puissants du jeu. Une fois que Luna commence à attaquer votre tour de niveau 3 avec Manta, elle peut détruire les racks de tournée en quelques secondes. C’est parce que les illusions bénéficient de Moon Glaives.

Méduse

Medusa est une autre héroïne de Dota 2 qui peut utiliser le style Manta à son plein potentiel. Même si la plupart des joueurs préfèrent acheter SNY, Manta est également un bon objet pour le héros car il fournit des statistiques décentes, des dégâts et la possibilité d’invoquer deux illusions.

Medusa n’est pas connue pour ses capacités de poussée, mais Manta Style aide définitivement le héros à être plus dangereux au cours de la dernière étape du jeu. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que cela lui permet d’être plus imprévisible lors des combats en équipe.

Morphing

Morphling est un monstre de fin de partie connu pour son pouvoir de clic droit et sa capacité à infliger des dégâts considérables. Il est l’un des nombreux héros de Dota 2 qui a besoin d’autant de statistiques que possible pour être efficace. C’est pourquoi il ne faut pas s’étonner que Manta Style soit l’un des meilleurs objets que vous puissiez obtenir pour le héros. En fait, de nombreuses personnes décident d’obtenir cet objet le plus tôt possible car il permet au héros de cultiver simultanément les camps secondaires et la voie.

lancer fantôme

PL est l’un des rares héros de Dota 2 à se fier aux illusions pour être efficace. Cela signifie que Manta Style est l’un des éléments indispensables pour chaque joueur PL, même s’il doit affronter des héros, comme Earthshaker.

Comme AM, Juggernaut et Luna, la plupart des joueurs PL essaient d’obtenir cet objet le plus rapidement possible. Cependant, au lieu de se précipiter, ils achètent généralement une lame diffuse à l’avance car cet objet permet au héros de participer à des combats d’équipe et de faire plus de dégâts dans l’ensemble.

Spectre

Le prochain report sur cette liste est Spectre, un héros qui opte souvent pour le style Manta car l’objet lui permet d’être beaucoup plus dangereux dans une situation 1v1. Malheureusement, Spectre ne fait pas partie des héros de Dota 2 qui achètent toujours cet article. Le héros a différentes constructions d’objets, telles que celle où vous devez obtenir Radiance le plus rapidement possible, suivie de Manta. Cependant, certaines personnes décident de prendre la route alternative et d’obtenir le sceptre d’Aghanim, suivi de la lame diffuse et de la manta.

Lame de terreur

Le dernier héros que nous aimerions inclure sur la liste est Terrorblade, l’un des meilleurs carrys dans les matchs professionnels de Dota 2. Bien que certains des meilleurs joueurs au monde préfèrent obtenir SNY, la plupart des gens achètent le style Manta parce que cet objet leur permet de créer des illusions tout en étant dans une métamorphose. En d’autres termes, TB peut faire beaucoup plus de dégâts aux héros et aux bâtiments, surtout s’il a d’autres objets.