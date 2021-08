Quels sont les horaires d’ouverture de Westfield Londres ? 10z viral

Westfield London à White City, Shepherds Bush, ouest de Londres (Photo: .)

Un jour férié de trois jours en août ne peut signifier qu’une chose – tout ce que vous voulez qu’il signifie !

Avec une journée supplémentaire sans travail pour beaucoup d’entre nous, nous pouvons rattraper le temps perdu, profiter du soleil (espérons-le), aller au supermarché, faire du bricolage ou aller dans les magasins pour profiter d’une séance de thérapie de détail bien méritée.

Si ce dernier est votre plan idéal pour les lundis fériés, vous devrez alors vérifier les heures d’ouverture du magasin avant de partir.

Ici, découvrez quand les deux immenses centres commerciaux Westfield de Londres sont ouverts pendant le jour férié.

Quand Westfield Stratford City est-il ouvert les jours fériés ?

Si vous êtes plus proche de l’est de Londres que de l’ouest, alors votre choix de Westfield sera Westfield Stratford City.

Arrêtez-vous à la Central Line à Stratford et vous n’êtes qu’à quelques pas du bonheur de la vente au détail, de deux grandes aires de restauration et d’un cinéma Vue.

Marcher vers le centre commercial Westfield depuis Stratford (Photo: .)

En règle générale, Stratford Westfield est ouvert aux heures habituelles pendant les jours fériés.

Ce sont : de 9h à 21h le samedi, de 12h à 18h le dimanche et de 10h à 21h le lundi.

Cependant, les heures d’ouverture des magasins individuels peuvent varier, vous devrez donc jouer à l’oreille.

Quand Westfield White City est-il ouvert les jours fériés ?

Comme son homologue, Westfield White City à Shepherd’s Bush, dans l’ouest de Londres, a des horaires d’ouverture permanents.

L’essentiel à retenir est qu’il ouvre une heure plus tard le samedi que Stratford, à 10h au lieu de 9h.

Les horaires d’ouverture le week-end sont : de 10h à 21h le samedi, de 12h à 18h le dimanche et de 10h à 21h le lundi.

Les magasins individuels à l’intérieur du centre commercial peuvent fermer plus tôt le jour férié.



