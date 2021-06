Quels sont les horaires et comment diffuser en direct au Royaume-Uni ⋆ .

L’Electronic Entertainment Expo (ou Electronic Entertainment Experience, comme c’est le cas cette année) est le plus grand salon professionnel des jeux vidéo au monde. C’est en quelque sorte l’équivalent du Super Bowl pour les joueurs, car les fans du monde entier se connectent à ce qui sont essentiellement des publicités glorifiées pour les jeux à venir.

Alors que le monde commence progressivement à échapper aux griffes de la pandémie, les choses ne sont pas encore tout à fait revenues à la normale. Ainsi, malgré les efforts de l’ESA pour organiser un événement physique traditionnel à Los Angeles, l’E3 sera un événement virtuel cette année.

L’E3 2021 commence le samedi 12 juin et dure jusqu’au mardi 15 juin, avec des conférences de presse en direct prometteuses de l’ESA et un flux de quatre jours, qui peut être visionné sur Twitch, YouTube, Twitter et Facebook.

Et, avec son propre portail et application en ligne, toute personne disposant d’une connexion Internet peut assister aux différents stands des exposants, qui présenteront leurs propres événements spéciaux et serviront de plaques tournantes pour les annonces clés.

