Quels sont les jeux de développement économique de Next Earth ? ⋆ Crypto nouveaux médias

L’industrie du jeu en ligne n’a cessé de se développer et de prospérer au cours des dernières années. Avec un nombre croissant de personnes ayant accès aux ordinateurs et à Internet, une mise à niveau mondiale des processus commerciaux a eu lieu. Les secteurs dotés des meilleures stratégies en ligne se distinguent des autres, diverses entreprises se déplaçant en ligne et explorant le marché numérique diversifié.

De même, ce bouleversement des affaires a conduit à l’innovation dans le secteur financier également. Diverses monnaies numériques ont fait surface à la surface de la planète sous forme de crypto ou même d’autres jetons et pièces qui pourraient être gagnés et utilisés en ligne.

Comment Next Earth réorganise-t-il l’industrie du jeu virtuel ?

Comme Internet a presque entièrement conquis tous les domaines de la vie, on pourrait s’attendre à ce que davantage de progrès soient réalisés dans le domaine des entreprises virtuelles. Basé sur le réseau ETH, Next Earth est une extension du jeu virtuel, présentant la Terre comme un actif virtuel pour acheter et vendre sur un marché virtuel.

La plate-forme de blockchain Next Earth est conçue pour former une économie virtuelle qui peut soutenir une communauté de propriétaires fonciers virtuels, s’intégrant dans différents secteurs et activités connexes de propriété foncière dans un scénario de jeu.

L’industrie du jeu en ligne utilise des monnaies virtuelles qui font tourner la boucle du jeu. Les récompenses du jeu peuvent prendre la forme de niveaux, d’XP, de notes, etc. Ainsi, les joueurs construisent un portefeuille complet et un profil d’eux-mêmes dans le jeu. Par conséquent, Next Earth peut agir comme une monnaie efficace et plus appropriée sous la forme de tokenomique. En outre, son utilisation de contrats intelligents aidera à gérer l’ensemble de l’écosystème de manière plus fluide et plus efficace.

Utilisation de NFT comme objets de collection de valeur

Les NFT sont une innovation importante dans le domaine de la cryptographie. Comme ils sont utilisés pour stocker des données, ils constituent également une force importante contre les problèmes de droit d’auteur de différentes industries. Ils sont plus transparents et peuvent être utilisés comme objets de collection par différentes organisations de jeux. Ils peuvent également être facilement échangés avec les économies du jeu.

Les joueurs peuvent vendre leurs actifs de jeu en échange d’argent réel. Ces NFT créent un sentiment d’unicité pour les objets de collection, qui développent ensuite une combinaison de demande et d’offre sur le marché. Cette demande finit par augmenter le battage médiatique autour des NFT et de leur valeur.

Les programmes de récompense Metaverse

Next Earth a l’intention d’aider et de récompenser ses premiers utilisateurs dans le but de créer une communauté solide. Il le fait grâce à son programme Metaverse qui a le potentiel de se développer à l’avenir. Même si ce secteur est nouveau et a beaucoup à explorer, il promet d’aider ses consommateurs à amasser des profits considérables.

Next Earth attire de nouveaux utilisateurs et principalement des joueurs pour essayer le nouvel écosystème plus avancé grâce à son programme Metaverse, et ces programmes sont étroitement associés à ses valeurs fondamentales. Ses programmes de gravure et de jalonnement projetés sont également un moyen d’aider au mieux les utilisateurs de la plateforme.

Comment Next Earth assure-t-il la durabilité grâce à l’industrie virtuelle ?

Next Earth promet d’inculquer des points majeurs de durabilité et de protection de l’environnement dans son écosystème. Espérons que cette action rappellera au reste du marché d’être attentif à leurs opérations de consommation excessive d’énergie. Un certain pourcentage des bénéfices ira directement dans les programmes de durabilité environnementale.

Next Earth vise également à mettre une limite à l’utilisation excessive des ressources et à leur gaspillage inutile. L’industrie virtuelle a le potentiel de cocher toutes les cases pour assurer la durabilité environnementale. C’est donc ce que la communauté Next Earth s’était engagée à faire comme indiqué dans sa feuille de route.