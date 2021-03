Quels sont les jeux Esports les plus populaires?

Nous jetons un coup d’œil aux jeux d’esports les plus populaires.

Il y a dix ans, il aurait été impensable de dire que les sports traditionnels seraient moins populaires que les sports électroniques. Aujourd’hui, la déclaration n’a pas l’air aussi déplacée qu’auparavant. Les joueurs comme le football et le cricket sont toujours des géants et subiront beaucoup d’usurpation, d’autant plus qu’ils ont une base historique sur laquelle bâtir. Cependant, l’industrie de l’esport rattrape progressivement son retard et se taille une voie. Actuellement, c’est une industrie d’un milliard de dollars avec beaucoup de marge de croissance. Quels titres ont aidé à mener la charge? Voici les quatre plus significatifs.

League of Legends

League of Legends, ou LoL, est de loin le jeu d’esport le plus célèbre de tous les temps. Il est sorti en 2009 et le modèle free-to-play était unique dans les années 2000. Mais ce jeu à lui seul a contribué à forger une nouvelle section de l’industrie qui a abouti à diverses autres versions, notamment Fortnite. Ce qui fait le succès de LoL, c’est le fait qu’il tire parti de la puissance de son public. Plutôt que de compter sur les joueurs, il existe un marché pour les téléspectateurs, car ils peuvent regarder et placer des paris en ligne et faire partie de l’action. C’est génial pour les deux plates-formes, Casimaru.com soulignant que le marché des casinos est extrêmement compétitif et que les établissements de paris à distance ont besoin de l’e-sport pour se démarquer de la foule.

Counter-Strike: Offensive mondiale

Counter-Strike: Global Offensive est un rival majeur de LoL, surtout si vous prenez en compte les points de vue sur Twitch. Alors que League of Legends a le plus d’heures au total, newzoo.com rapporte que la part d’esports de Counter-Strike est d’environ 35%. Par rapport à LoL, il est 11% plus élevé. Counter-Strike a également le manteau concernant les plus gros gains des concurrents. Plus de 25 millions de dollars ont été gagnés rien qu’en 2020, battant le prochain plus proche – Dota 2 avec 12 millions de dollars – de 8 millions de dollars. Les jeux vidéo sont populaires et ces chiffres montrent à quel point le CS est en demande en ce moment.

Dota 2

Dota 2 est similaire à League of Legends, il ne devrait donc pas être surprenant qu’il figure sur cette liste. Cependant, il n’a pas copié LoL et n’a ajouté aucune valeur supplémentaire aux joueurs. Au lieu de cela, il a développé le nombre de personnages et de rôles que les joueurs peuvent choisir. Par exemple, il y a 119 héros, qui apportent tous quelque chose de différent à la table. Selon ign.com, certains sont faciles à contrôler et d’autres sont presque impossibles. Pourtant, si vous êtes assez bon pour maîtriser ce dernier, les récompenses sont plus grandes. Cela a abouti à 3837 joueurs professionnels de Dota 2, ce qui en fait le 4e plus grand à ces conditions.

Ligue de fusée

Rocket League est différent des titres ci-dessus car il combine une action à indice d’octane élevé avec des sports traditionnels. En conséquence, plus de 40 millions de personnes ont joué le jeu de première main en 2018. C’est impressionnant. Les chiffres ont peut-être chuté depuis, mais ils sont suffisamment importants pour rivaliser avec des joueurs comme LoL et Dota 2. Par exemple, en 2020, un total de 140 667 joueurs actifs ont été enregistrés par les seuls graphiques Steam. Rocket League fait également partie de grandes compétitions telles que l’ESL et la Major League Gaming, ce qui la rend encore plus connue dans le monde.

Êtes-vous d’accord avec cette liste? Tout le monde est différent, c’est pourquoi il est important d’essayer différentes offres avant de décider. Une chose est sûre, cependant: l’esport ne fera que se développer.