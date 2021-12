Quels sont les jeux les plus populaires 2021 ? Resident Evil & Metroid

Image : Capcom / Nintendo / Kotaku

Resident Evil Village est un super jeu ! C’est facilement l’un de mes jeux préférés de 2021. Mais c’est aussi un jeu qui peut parfois être effrayant ou difficile à vivre. J’ai donc été surpris de voir des statistiques le montrant comme le jeu vidéo le plus achevé sorti en 2021.

Comme repéré par Axios Gaming, vous pouvez voir les jeux les plus achevés de 2021 selon les utilisateurs sur le site HowLongToBeat.com. Il s’agit d’un site qui suit principalement le temps qu’il faut à différents joueurs pour terminer les jeux, permettant aux gens de vérifier rapidement combien de temps il faut pour terminer un jeu avant de le commencer. (J’utilise beaucoup ce site pour aider à planifier les prochains jeux auxquels je jouerai, donc je ne me lance pas dans trop de gros jeux d’affilée.)

Selon les statistiques du site, voici les cinq jeux les plus achevés sortis en 2021 :

1. Resident Evil Village 2. Metroid Dread 3. Ratchet & Clank : Faille à part 4. Il en faut deux 5. Super Mario 3D World + La fureur de Bowser

Je trouve intéressant de voir à quel point une grande partie des jeux les plus terminés sont assez conviviaux pour les familles jusqu’à ce que vous atteigniez le sommet et que le village RE, classé M, soit le numéro un.

Une autre donnée intéressante concerne les meilleurs jeux auxquels les utilisateurs ont cessé de jouer pour une raison quelconque. En haut de cette liste se trouvent Valheim, 12 Minutes et Loop Hero. Le site suit également les jeux qui se trouvent dans le plus grand nombre de joueurs en attente, de sorte que les jeux que beaucoup de gens veulent finir par battre … un jour. En haut de cette liste se trouve NieR Replicant ver.1.22474487139… suivi de Resident Evil Village et de Mass Effect Legendary Edition.

Oh et peut-être la donnée la plus étrange que j’ai trouvée en fouillant sur HowLongToBeat.com et toutes ses statistiques était le jeu le plus complet de tous ses utilisateurs.

Vous voulez deviner ?

Eh bien, je vais radoter un peu pour que vous ne voyiez pas la réponse tout de suite et que vous ne la voyiez pas accidentellement et d’accord, ça suffit, passons à la réponse. Portail! Oui, le jeu de plateforme-puzzle à la première personne de Valve et sa suite sont les deux jeux les plus achevés selon les statistiques du site. Au numéro trois ? Le redémarrage de Tomb Raider en 2013. Plus vous en apprenez !

Bien sûr, gardez à l’esprit que toutes ces statistiques, bien que très intéressantes et amusantes à regarder, ne sont qu’un petit échantillon des millions de personnes qui jouent à des jeux chaque année. Pourtant, c’est un bon aperçu de ce que les gens jouent.