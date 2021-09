Quels sont les joueurs avec le plus d’erreurs en MLB 2021 ?

Saison régulière 2021 des Ligue majeure de baseball – MLB touche à sa fin et bien que nous sachions qui mène en attaque, en tangage et plus, nous vous montrons ci-dessous le joueurs de base-ball quoi d’autre erreurs Ils sont sur la défensive dans ce parcours.

Nous savons qui se bat pour le MVP, Cy Young et d’autres récompenses, mais nous vous montrerons les joueurs qui actuellement dans les ligues majeures avec le gant ne passent pas une bonne année et dirigent le département des erreurs dans la saison en cours des meilleurs baseball dans le monde, étant des noms qui vous surprendront sûrement à voir.

La défense dans chaque position donne un éclat frappant à la MLB et bien que ces joueurs mènent la ligue en erreurs, cela ne signifie pas qu’ils sont mauvais avec le gant, mais c’est quelque chose qu’ils doivent améliorer pour arrêter de commander une liste dans laquelle aucun joueur veut être.

Qui sont-ils?

Bo Bichette (Blue Jays de Toronto)

Le jeune arrêt-court de Toronto a 24 erreurs et mène toute la MLB dans les bévues, ce qu’il doit absolument améliorer. Son pourcentage défensif est de .951.

Luis Urías (Milwaukee Brewers)

Le Mexicain a commis 23 erreurs défensives et a joué à diverses positions dans le champ intérieur, à la fois en troisième base, en deuxième base et en arrêt-court.

Jazz Chisholm Jr. (Miami Marlins)

Le joueur de deuxième but des Marlins a un total de 22 erreurs et dans un total de 79 matchs à ce poste, il a un pourcentage défensif de .960.

Javier Baez (Mets de New York)

“El Mago” a 22 erreurs cette saison dans les ligues majeures (20 comme arrêt-court et deux comme deuxième base), ce qui devrait s’améliorer dans l’ensemble pour les retraits au bâton, qui avec 165 est à la cinquième place de toute la ligue.

Fernando Tatís Jr. (San Diego Padres)

Le Dominicain compte 20 erreurs sur la saison 2021, toutes à l’arrêt-court, rappelant qu’il a disputé 24 matchs dans le champ extérieur en raison de problèmes d’épaule.

Rafael Devers (Boston Red Sox)

Le joueur de troisième but a commis 20 erreurs et bien qu’il soit l’un des meilleurs frappeurs de la MLB, il doit améliorer son gant pour rester un joueur des étoiles, en tant que joueur de troisième but, il a un pourcentage défensif de .950.

Gleyber Torres (Yankees de New York)

Le Vénézuélien continue de laisser des doutes sur sa défense et avec 18 erreurs dans le SS, il marque sa saison dans la MLB avec plus d’erreurs. De plus, à tel point que le manager Aaron Boone l’a déplacé au deuxième but.

José Iglesias (Boston Red Sox)

Le Cubain a fait 17 erreurs et bien qu’il soit l’un des arrêts-courts les plus élégants, il est surprenant de voir son nom ici. Il a un pourcentage défensif en 2021 de .960.

Plus de péchés par position

Destinataire

Christian Vazquez (Boston Red Sox) : 7 erreurs

Première base

Miguel Sanó (Minnesota Twins): 12 erreurs

Seconde base

Cesar Hernandez (Chicago White Sox) : 11 erreurs

Troisieme base

Rafael Devers (Boston Red Sox) : 20 fautes

Arrêt-court

Bo Bichette (Blue Jays de Toronto): 24 erreurs

Jardinier de gauche

Tyler O’Neill (St. Louis Cardinals): 9 erreurs

Jardinier Central

Cedric Mullins (Baltimore Orioles): 6 erreurs

Voltigeur de droite

Hunter Renfroe (Boston Red Sox): 9 erreurs

Lanceur

Charlie Morton (Atlanta Braves) : 3 erreurs