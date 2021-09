Quels sont les matches de Ligue des Champions aujourd’hui ? Ce sont les horaires des matchs

SPORT.es

0

La Ligue des champions affronte cette semaine une nouvelle journée passionnante des meilleurs matchs du monde.

La deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions s’ouvre ce mardi 28 septembre 2021 avec deux matchs en après-midi à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam et au Metalist de Kharkov, avec les Ajax – Besiktas et le Shaktar Donetsk – Inter Milan.

Les deux Espagnols, Real Madrid et Athlète de Madrid, ils font face avant Shérif et AC Milan. Les blancs, face à une recrue dans la compétition et les rojiblancos vont devoir ronger l’os d’un des historiques de la Ligue des champions.

Plus d’informations

Plus d’informations

Au niveau du spectacle, beaucoup d’yeux seront rivés sur le match passionnant entre Le PSG et Manchester City, dans lequel l’accent sera mis sur la supposée mauvaise ambiance dans le vestiaire du PSG en raison du choc des attitudes entre Neymar et Mbappé, et les retrouvailles entre Pep Guardiola et Leo Messi.

Mardi 28 septembre 2021

18h45 – Ajax – Besiktas

18h45 – Shakhtar Donetsk – Inter Milan

21h00 – Real Madrid – Shérif

21h00 – Milan – Atlético de Madrid

21h00 – PSG – Manchester City

21h00 – Porto – Liverpool

21h00 – Borussia Dortmund – Sporting CP

NOUVELLES CONNEXES

Jordi Alba, difficile mais pas impossible



Nacho : “On ne peut pas faire mieux”



21h00 – RB Leipzig – Bruges