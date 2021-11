Quels sont les meilleurs articles pour Marci

Certains des meilleurs objets que vous pouvez obtenir pour Marci, le dernier héros de Dota 2.

Comme la plupart des nouveaux héros de Dota 2, Marci est rapidement devenu l’une des options incontournables pour les joueurs de tous niveaux. Bien que le héros n’ait pas l’air si beau sur le papier, il a tout ce dont il a besoin pour faire des tonnes de dégâts. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est choisi ou interdit dans pratiquement tous les jeux Dota 2.

Marci est un carry/offlaner qui évolue très bien en fin de partie. Le héros fait également beaucoup de dégâts au début, mais elle brille le plus après avoir obtenu quelques objets. En parlant du diable, examinons quelques-uns des meilleurs objets pour le héros et comment les utiliser.

Bottes de phase

Bien qu’il existe quelques exceptions, la plupart des héros de Dota 2 ont besoin d’une sorte d’objet qui donne de la vitesse de déplacement. Certaines personnes préfèrent acheter Boots of Travel, mais il semble que Phase Boots soit la meilleure option pour Maci. Le fait qu’elle puisse utiliser l’objet pour chasser ou s’enfuir la rend encore plus dangereuse. De plus, cet objet donne des dégâts, ce qui est toujours utile.

Bar King Noir

Black King Bar est l’un des objets indispensables pour Marci car elle fait partie des héros les plus fragiles de Dota 2. Le fait que sa statistique principale soit la Force fait de Black King Bar l’un des meilleurs objets car il lui inflige beaucoup de dégâts. et HP. Bien qu’il ne soit pas si bon au début, cet objet peut faire une énorme différence pour des héros comme Marci une fois la fin du jeu arrivée. Cela lui donne suffisamment de temps pour faire beaucoup de dégâts, ce qui la rend si dangereuse.

Casse-crâne

Skull Basher est un objet populaire parmi les héros qui ont beaucoup de vitesse d’attaque. Même si Marci n’est pas souvent choisie comme porteuse, elle est l’un des héros qui opte souvent pour Skull Basher car cela l’aide à faire plus de dégâts. Selon la situation, certains joueurs de Marci décident de transformer leur Skull Basher en une lame abyssale car cela leur donne un étourdissement garanti. Même si cet article est génial, il coûte beaucoup d’argent, ce qui signifie que la plupart des gens l’obtiennent plus tard. Après tout, il y a beaucoup d’autres articles importants que Marci devrait acheter avant d’acheter un basher.

Brassard de Mordiggian

Le brassard de Mordiggian est un objet qui est souvent une excellente option pour les héros STR, surtout au début. Le fait qu’il soit relativement bon marché et super efficace en fait une excellente option pour Marci car elle peut faire des tonnes de dégâts.

L’une des choses spécifiques dont vous devez être conscient avant d’obtenir cet article est qu’il nécessite beaucoup de compétences pour l’utiliser à son plein potentiel. Le soi-disant « basculement du brassard » est quelque chose que vous apprendrez en jouant, alors ne soyez pas surpris si cela ne fonctionne pas au début. Une fois que vous l’aurez maîtrisé, vous aurez la possibilité d’esquiver de nombreux ganks et même de tuer des ennemis une fois qu’ils vous auront ganké.

Dague clignement

Blink Dagger est l’un des meilleurs objets de Dota 2 pour plusieurs héros, dont Marci. Même si certaines personnes préfèrent acheter d’autres types d’articles, Blink Dagger peut faire des merveilles, selon la situation. Lorsqu’il est utilisé correctement, il permet à Marci d’initier le combat en équipe ou de s’échapper en cas de besoin. Cependant, il est important de se rappeler que cet objet ne fournit aucune statistique supplémentaire, ce qui signifie qu’il ne vaut pas toujours la peine de l’obtenir. Tout dépend de vos coéquipiers et des héros que vous devez affronter.

Dédale

Ceux qui décident d’utiliser les capacités de dégâts de Marci choisissent généralement certains des meilleurs objets infligeant des dégâts dans le jeu, tels que Daedalus. Même si l’objet est cher, il permet au héros de faire des tonnes de dégâts plus tard. Cela l’aide à suivre l’agilité de l’ennemi car Marci n’est pas le fermier le plus rapide du jeu.

Maelstrom

Maelstrom est un objet peu coûteux qui permet à Marci de faire plus de dégâts dès le début. Ce qui rend l’objet vraiment important, c’est le fait qu’il augmente la vitesse d’agriculture du héros. Cela l’aide à acheter ses articles plus rapidement, ce qui explique pourquoi la plupart des gens décident d’obtenir Maelstrom le plus rapidement possible.

Un autre avantage de l’achat de Maelstrom est le fait qu’il peut être mis à jour dans Mjollnir. C’est un objet qui donne des tonnes de vitesse d’attaque, ce qui le rend idéal pour les héros qui comptent sur les dégâts physiques.