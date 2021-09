Quels sont les meilleurs indicateurs pour le trading de crypto-monnaie ?

Le trading réussi de crypto-monnaie peut être vraiment une tâche difficile, cependant, il existe d’excellents outils qui traitent l’information et nous donnent une analyse plus facile à digérer, je parle des indicateurs, et aujourd’hui je vais vous montrer les meilleurs.

TOP 5 des meilleurs indicateurs pour le trading de crypto-monnaie

Avant de commencer à développer cette publication, il est nécessaire de noter qu’aucun des indicateurs que je vais vous montrer ci-dessous n’est le Saint Graal.

Ce sont tous de bons outils. Chacun d’eux est utile pour des occasions spécifiques, et aucun ne prédit à toute épreuve ce qu’il adviendra du prix à l’avenir.

Ceux que je vais vous enseigner ici sont de mon point de vue les meilleurs. Cependant, vous devrez analyser et tester chacun de ces indicateurs par vous-même, et comment ils peuvent être adaptés à votre stratégie de trading de crypto-monnaie.

Maintenant, sans plus tarder, commençons.

1. Les retracements de Fibonacci

La suite de Fibonacci est une suite infinie, dans laquelle chaque nombre est le résultat de la somme de ses deux précédents.

Cette série de nombres a été observée dans différentes créations de la nature, de l’art, du design et a de nombreuses applications dans les sciences mathématiques, les ordinateurs et la théorie des jeux. Même les mouvements que les prix font sur les marchés financiers sont généralement proportionnels à la série de Fibonacci.

En analyse technique, l’outil Retracements de Fibonacci est largement utilisé, qui consiste en une règle qui est tracée du point de départ de l’impulsion, jusqu’à la fin de celle-ci, pour identifier les zones où le prix cessera probablement de se corriger pour reprendre la tendance. .

Les niveaux de retracement les plus utilisés sont 23,60 %, 38,20 %, 61,80 % et 78,60 %.

Dans l’exemple ci-dessous, nous voyons comment récemment le prix du Bitcoin a cessé de corriger au-dessus des 61,8% de Fibonacci, un niveau considéré par de nombreux analystes techniques comme le point optimal de retracement.

retracements de Fibonacci. Meilleurs indicateurs pour le trading de crypto-monnaie. Source : TradingView.

2. Moyennes mobiles

C’est l’un des indicateurs les plus utilisés en analyse technique, grâce à sa facilité d’interprétation et sa grande utilité.

Les moyennes mobiles sont des lignes qui montrent le prix moyen sur une certaine période de temps.

De cette façon, c’est un indicateur qui lisse la fluctuation d’un prix, et est couramment utilisé pour identifier les tendances, le support et la résistance.

Personnellement, j’utilise une moyenne mobile simple de 18 périodes, une autre de 200 et une exponentielle de 8 périodes.

Le croisement de l’exponentielle de 8 au-dessus du simple de 18, indique un changement de tendance à la hausse. Le croisement sera un signal baissier, si l’inverse se produit.

La moyenne mobile simple sur 200 périodes nous donne une idée de la tendance majeure.

Dans l’exemple ci-dessous, nous voyons comment le 8 EMA est récemment passé au-dessus du 18 SMA, nous donnant un signal pour le début d’une tendance haussière, et bien qu’il s’est développé ensuite. En outre, ces mêmes moyennes mobiles ont fonctionné comme des supports dynamiques au milieu du rallye.

Pendant ce temps, le SMA de 200 jours est devenu haussier en cours de route, et aujourd’hui, il semble simplement fonctionner comme un support dynamique pour le prix du Bitcoin.

Moyennes mobiles. Meilleurs indicateurs pour le trading de crypto-monnaie. Source : TradingView.

3. Stock à flux (S2F)

C’est l’un des outils les plus populaires dans le monde de la cryptographie, et ce n’est pas étonnant, car le calcul qu’il effectue permet de prévoir le prix futur possible du Bitcoin. Bien qu’aucun indicateur ne soit infaillible, il fait de bonnes prévisions.

BTC est une crypto-monnaie avec une offre limitée. Grâce à cela, il est possible d’appliquer le modèle Stock to Flow pour découvrir combien d’années il faut, au rythme de production actuel, pour atteindre le nombre de pièces en circulation. Plus le résultat du calcul est élevé, plus le prix est élevé.

Actuellement, le prix s’est déplacé assez loin de l’indicateur ; Cependant, nous commençons déjà à voir un rallye qui pourrait chercher à se rapprocher des 100 000 $ prévus avant la fin de 2021.

4. Indice de peur et d’avidité

Regardons maintenant un indicateur très utile, pour détecter le sentiment du marché des crypto-monnaies, et pour savoir si c’est le bon moment pour acheter ou vendre.

L’indice est composé de 25% par volatilité, 25% par volume de marché, 15% par activité liée au sujet dans les réseaux sociaux, 15% par sondages, 10% par dominance et 10% par tendances.

L’analyse de toutes ces données produit en conséquence un sentiment de marché fiable, identifiant si nous sommes impliqués dans la cupidité ou la peur.

Généralement, lorsque le marché est plein de cupidité, les petits investisseurs se laissent emporter par le FOMO, et il est probablement sur le point de corriger.

En revanche, lorsque le sentiment est celui d’une peur extrême, les vendeurs vendent peut-être de manière irrationnelle et le creux de la baisse peut avoir déjà été atteint ou n’est pas encore atteint.

Indice de peur et d’avidité.

5. Ratio de traders longs et shorts

Pour finir avec ce top indicateur pour le trading de crypto-monnaies, nous avons le ratio Trader Long/Short, publié par Binance.

Hace un análisis de las posiciones en largo frente a las ventas en corto, y el resultado indica de qué lado de la balanza está la mayor parte de los comerciantes, por lo que nos puede dar un buen pronóstico de hacia donde es probable que se mueva le prix.

Ratio de traders longs et shorts. Source : Binance.

conclusion

Il existe une infinité d’indicateurs pour les crypto-monnaies, à la fois techniques et fondamentaux. Ici, je ne vous en ai montré que cinq, qui, de mon point de vue, peuvent être d’une grande aide pour opérer sur ce marché.

Vous n’en trouverez pas d’infaillibles ; cependant, vous pouvez les analyser et les tester, et découvrir par vous-même ceux qui conviennent le mieux à votre stratégie.

