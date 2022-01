Quels sont les meilleurs outils gratuits pour réparer Windows 11 ? | La technologie

Évidemment, Windows 11 n’est pas parfait et, par conséquent, il peut, si nécessaire, échouer, comme lorsque les pilotes sont défectueux, qu’il y a des logiciels malveillants, que les mises à jour ont été mal installées ou d’autres incidents.

Le premier problème est que l’ordinateur tombe en panne, mais le second est de savoir pourquoi et le troisième de savoir comment le résoudre. Tout cela peut être excessif pour certains utilisateurs, ils ont donc besoin d’une aide immédiate.

Pour cela, certaines applications peuvent réparer Windows 11 et en plus, elles le font entièrement gratuitement.

Regardons quelques-uns des meilleurs que nous pouvons utiliser aujourd’hui.

Réparation de Windows

Windows Repair est un outil conçu pour résoudre un grand nombre de problèmes qui peuvent apparaître dans Windows, y compris des échecs dans le registre, dans les navigateurs, de mauvaises mises à jour du système, des échecs dans Windows Defender ou de mauvaises autorisations de fichiers, entre autres choses.

Nous parlons d’un outil qui capable de résoudre de nombreux problèmes Le système d’exploitation de Microsoft a cependant des capacités pour améliorer ses performances.

Windows Repair est capable d’effectuer plusieurs ajustements pour pouvoir résoudre les problèmes sans être excessivement radical, mais extrêmement précis dans la plupart des cas, accordant presque toujours la meilleure solution possible.

La version pro qui coûte 24,95 euros par an pour un seul PC, a des ajouts très intéressants comme des mises à jour automatiques, un nettoyeur de lecteur amélioré Windows, un nettoyeur de mémoire, un menu de lien rapide Windows, exécutez vos scripts personnalisés après les réparations, exécutez des ajustements de vitesse après les réparations et autre chose.

Système de soins avancé

Advanced SystemCare est un outil dans lequel l’IA (Intelligence Artificielle) se charge de nettoyer l’ordinateur et ainsi de gagner du temps dans la recherche d’erreurs.

Avec son Système IA Advanced SystemCare Vous pouvez créer un plan personnalisé pour analyser et supprimer les fichiers indésirables, les journaux et les caches inutiles, ainsi que les restes d’outils qui ne sont plus installés, les navigateurs et même Windows 11 lui-même.

Une partie vraiment positive de ce programme est qu’il apprend nos habitudes d’optimisation lorsque nous le faisons manuellement, afin d’être plus efficace avec la récupération du PC.

Mais il est non seulement capable de détecter les problèmes, mais aussi peut accélérer et améliorer les performances de l’ordinateur. Vous pouvez résoudre des problèmes de performances tels que de nombreux programmes ouverts en même temps, des applications inutiles en arrière-plan, des échecs de fragmentation de disque, le cas échéant, et bien d’autres situations.

Cette amélioration peut aller jusqu’à Optimisation de la connexion Internet s’il y a quelque chose d’étrange et est même capable de accorde-nous la sécurité effacer les traces de confidentialité, cacher nos empreintes digitales, réparer les failles de sécurité et diverses autres choses.

Il existe une version Pro qui coûte 14,99 euros par an grâce à une offre de 50% de remise qui existe en ce moment.

Programme d’installation du pilote Snappy

Snappy Driver Installer est une application qui peut nous être très utile, car dans de nombreux cas, le plus gros problème que nous avons est dû au fait que les pilotes de notre système d’exploitation peuvent être corrompus, incorrects ou obsolètes.

Bien que nous sachions parfaitement qu’il existe des moyens pour Windows d’identifier ces pilotes et de les mettre à jour, il est également vrai qu’avoir un solution pour le faire pour nous, surtout si nos connaissances à cet égard sont limitées, elles sont appréciées.

Cet outil peut résoudre les problèmes de pilote en une seule fois car il analyser le PC pour les erreurs en ce sens et trouver celles qui doivent être changées vers de nouvelles versions afin d’optimiser au mieux le système pour un bon fonctionnement.

Il y a un Version SDI où il est livré avec une vaste base de données des derniers pilotes, ce qui signifie que dans ce cas, nous pouvons utiliser le programme sans avoir à disposer d’une connexion Internet, bien que cela soit bien sûr fortement recommandé.

Un autre aspect positif de ce logiciel est que nous pouvons le faire enregistrer sur clé USB et transférez-le sur un autre ordinateur qui en a besoin sans avoir à le télécharger à nouveau à partir du Web. Nous pouvons utiliser cette mémoire flash pour l’avoir en permanence.

CPU-Z

CPU-Z n’est pas un outil qui résout les problèmes informatiques, mais c’est un excellent programme avec lequel nous pouvons surveiller et profiler tous les composants du PC, en plus de tout ce qui concerne Windows 11.

Nous pourrons détecter d’éventuels problèmes dans n’importe quelle partie importante de notre ordinateur comme la carte mère, le CPU, la carte graphique, la mémoire RAM et tous les composants de l’ordinateur, sans avoir à ouvrir le matériel.

Il a une énorme capacité de donnez-nous des informations sur tous les composants installés sur l’ordinateur, ses performances et il nous avertira en cas de problème, afin que nous puissions dormir tranquilles.

Un autre aspect positif de CPU-Z est que le rapports que vous nous fournissez Ils sont clairs sur l’état du PC et tout le monde pourra les comprendre, même si, à partir de là, nous devrons utiliser d’autres logiciels pour réparer l’incident.

Outil Microsoft Fix-It

Windows 11 dispose également d’un outil de dépannage intégré, nous pouvons donc également l’utiliser lorsque nous avons un incident et que nous devons le résoudre.

C’est l’outil Fix-it de Microsoft, qui fonctionne efficacement et correctement, faisant disparaître les problèmes et les incidents sont résolus.

Pour exécuter cet outil, nous devons procéder comme suit :

nous appuyons Windows + je pour ouvrir le Réglage Les fenêtres. Ensuite, nous allons à Système pour entrer ensuite Dépannage. Maintenant en Autres dépanneurs nous devons juste sélectionner des composants avec lequel nous avons l’échec puis cliquez sur Exécutez l’utilitaire de résolution des problèmes. L’outil peut nous poser plusieurs questions auxquelles nous devons répondre le plus précisément possible afin que la solution soit totalement exacte.

Avec tout ce que nous vous avons dit, vous serez en mesure de résoudre tout type de problème survenant dans votre système d’exploitation Windows 11 et, surtout, de manière totalement gratuite.

Ce sont des applications, toutes, très faciles à utiliser et sans complications majeures, quelque chose de vraiment bien si nous ne sommes pas des utilisateurs ayant des connaissances approfondies à cet égard, car ces programmes vont nous aider beaucoup.